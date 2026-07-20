Венгрия сохранит проекты с Россией, несмотря на смену правительства - 20.07.2026 Украина.ру
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Венгрия сохранит проекты с Россией, несмотря на смену правительства
Венгрия сохранит проекты с Россией, несмотря на смену правительства - 20.07.2026 Украина.ру
Венгрия сохранит проекты с Россией, несмотря на смену правительства
Будапешт не намерен пересматривать или расторгать соглашения с Москвой, включая контракт на строительство АЭС "Пакш-2" и закупки энергоресурсов. Об этом 20 июля сообщили "Известиям" в венгерском посольстве в Москве,
2026-07-20T11:47
2026-07-20T11:47
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В дипмиссии подчеркнули, что Венгрия стремится поддерживать отношения, основанные на взаимном уважении и прагматичном сотрудничестве. Это заявление прозвучало на фоне смены правительства и громких деклараций нового министра обороны о намерении "захлопнуть дверь перед Россией".При этом эксперты отмечают: полностью отказаться от российских энергоресурсов Будапешт не может — доля российской нефти в импорте составляет 92%. Полный разрыв экономических связей с Москвой для Венгрии невыгоден, и Брюсселю не удастся полностью отрезать её от России, как и другие европейские страны. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Европа "устала" от Украины — выборы и рейтинги уже всё решили. Хроника событий на утро 20 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, венгрия, россия, москва
Новости, Венгрия, Россия, Москва

Венгрия сохранит проекты с Россией, несмотря на смену правительства

11:47 20.07.2026
 
© REUTERS / Bernadett Szabo
- РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© REUTERS / Bernadett Szabo
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Будапешт не намерен пересматривать или расторгать соглашения с Москвой, включая контракт на строительство АЭС "Пакш-2" и закупки энергоресурсов. Об этом 20 июля сообщили "Известиям" в венгерском посольстве в Москве,
В дипмиссии подчеркнули, что Венгрия стремится поддерживать отношения, основанные на взаимном уважении и прагматичном сотрудничестве. Это заявление прозвучало на фоне смены правительства и громких деклараций нового министра обороны о намерении "захлопнуть дверь перед Россией".
При этом эксперты отмечают: полностью отказаться от российских энергоресурсов Будапешт не может — доля российской нефти в импорте составляет 92%.
Полный разрыв экономических связей с Москвой для Венгрии невыгоден, и Брюсселю не удастся полностью отрезать её от России, как и другие европейские страны.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Европа "устала" от Украины — выборы и рейтинги уже всё решили. Хроника событий на утро 20 июля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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