Венгрия сохранит проекты с Россией, несмотря на смену правительства
© REUTERS / Bernadett Szabo
© REUTERS / Bernadett Szabo
Будапешт не намерен пересматривать или расторгать соглашения с Москвой, включая контракт на строительство АЭС "Пакш-2" и закупки энергоресурсов. Об этом 20 июля сообщили "Известиям" в венгерском посольстве в Москве,
В дипмиссии подчеркнули, что Венгрия стремится поддерживать отношения, основанные на взаимном уважении и прагматичном сотрудничестве. Это заявление прозвучало на фоне смены правительства и громких деклараций нового министра обороны о намерении "захлопнуть дверь перед Россией".
При этом эксперты отмечают: полностью отказаться от российских энергоресурсов Будапешт не может — доля российской нефти в импорте составляет 92%.
Полный разрыв экономических связей с Москвой для Венгрии невыгоден, и Брюсселю не удастся полностью отрезать её от России, как и другие европейские страны.
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