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Венгрия сохранит проекты с Россией, несмотря на смену правительства

Венгрия сохранит проекты с Россией, несмотря на смену правительства - 20.07.2026 Украина.ру

Венгрия сохранит проекты с Россией, несмотря на смену правительства

Будапешт не намерен пересматривать или расторгать соглашения с Москвой, включая контракт на строительство АЭС "Пакш-2" и закупки энергоресурсов. Об этом 20 июля сообщили "Известиям" в венгерском посольстве в Москве,

2026-07-20T11:47

2026-07-20T11:47

2026-07-20T11:47

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В дипмиссии подчеркнули, что Венгрия стремится поддерживать отношения, основанные на взаимном уважении и прагматичном сотрудничестве. Это заявление прозвучало на фоне смены правительства и громких деклараций нового министра обороны о намерении "захлопнуть дверь перед Россией".При этом эксперты отмечают: полностью отказаться от российских энергоресурсов Будапешт не может — доля российской нефти в импорте составляет 92%. Полный разрыв экономических связей с Москвой для Венгрии невыгоден, и Брюсселю не удастся полностью отрезать её от России, как и другие европейские страны. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Европа "устала" от Украины — выборы и рейтинги уже всё решили. Хроника событий на утро 20 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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