"Придется ходить с факелами в темноте": Кутырь о том, почему нельзя откладывать обустройство Украины - 29.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260929/pridetsya-khodit-s-fakelami-v-temnote-kutyr-o-tom-pochemu-nelzya-otkladyvat-obustroystvo-ukrainy-1083503119.html
"Придется ходить с факелами в темноте": Кутырь о том, почему нельзя откладывать обустройство Украины
"Придется ходить с факелами в темноте": Кутырь о том, почему нельзя откладывать обустройство Украины - 29.09.2026 Украина.ру
"Придется ходить с факелами в темноте": Кутырь о том, почему нельзя откладывать обустройство Украины
России нужно уже сейчас озаботиться тем, кто, когда и как будет работать с подконтрольными украинскими территориями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, выпускник Санкт-Петербургского Высшего Военного командного училища внутренних войск МВД РФ, ветеран Первой чеченской кампании Виктор Кутырь
2026-09-29T19:30
2026-09-29T19:30
новости
украина
россия
запад
главные новости
главное
аналитика
украина аналитика
германия
новости украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/101555/46/1015554633_0:43:3018:1740_1920x0_80_0_0_402c2061f632590618bab1625ca88b20.jpg
Отвечая на возражение о том, зачем обсуждать украинские нюансы при глобальном противостоянии с Западом, Кутырь заявил, что всегда нужно думать на два-три шага вперед."Всегда нужно думать на два-три шага вперед. Надо уже сейчас озаботиться тем, кто, когда и как будет работать с подконтрольными украинскими территориями. Для этого нужны подготовленные кадры и конкретная программа", — пояснил эксперт.По словам собеседника издания, в этом вопросе он полностью солидарен с Константином Залесским, сравнившим Украину с Германией после Первой мировой войны. "Это не мир. Это перемирие на 20 лет", — отметил Кутырь.Он подчеркнул, что даже если Украина подпишет мирный договор, предусматривающий потерю территорий, восстановление прав русского языка и ограничение вооруженных сил, к власти там все равно могут прийти реваншисты. "И чтобы этого не произошло, наши люди должны возглавлять ВГА", — уточнил эксперт.Кутырь добавил, что на эти должности надо назначать тех, кто проверен временем, жизнью и службой. "А если это будут пусть даже порядочные и грамотные, но все-таки случайные люди, им там придется ходить с факелами в темноте, чтобы понять, где свой, а где враг. И тогда стратегических целей СВО мы не добьемся", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Виктор Кутырь: Война на Украине закончится тем, что ее территорию и активы поделят Россия, США и Китай" на сайте Украина.ру.Также на эту тему в материале Павла Котова: "А то опять что-то уродливое вырастет": Киселев о важности полной денацификации Украины" на сайте Украина.ру.
украина
россия
запад
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/101555/46/1015554633_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_f22a0b1bca982d27b52c49605f68d9dd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, запад, главные новости, главное, аналитика, украина аналитика, германия, новости украины, украина ру новости сегодня, сво, территория, аналитики, аналитика событий на украине
Новости, Украина, Россия, Запад, Главные новости, главное, Аналитика, Украина аналитика, Германия, Новости Украины, Украина ру новости сегодня, СВО, территория, аналитики, аналитика событий на Украине

"Придется ходить с факелами в темноте": Кутырь о том, почему нельзя откладывать обустройство Украины

19:30 29.09.2026
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМилиция штурмует баррикады в Киеве
Милиция штурмует баррикады в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
России нужно уже сейчас озаботиться тем, кто, когда и как будет работать с подконтрольными украинскими территориями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, выпускник Санкт-Петербургского Высшего Военного командного училища внутренних войск МВД РФ, ветеран Первой чеченской кампании Виктор Кутырь
Отвечая на возражение о том, зачем обсуждать украинские нюансы при глобальном противостоянии с Западом, Кутырь заявил, что всегда нужно думать на два-три шага вперед.
"Всегда нужно думать на два-три шага вперед. Надо уже сейчас озаботиться тем, кто, когда и как будет работать с подконтрольными украинскими территориями. Для этого нужны подготовленные кадры и конкретная программа", — пояснил эксперт.
По словам собеседника издания, в этом вопросе он полностью солидарен с Константином Залесским, сравнившим Украину с Германией после Первой мировой войны. "Это не мир. Это перемирие на 20 лет", — отметил Кутырь.
Он подчеркнул, что даже если Украина подпишет мирный договор, предусматривающий потерю территорий, восстановление прав русского языка и ограничение вооруженных сил, к власти там все равно могут прийти реваншисты. "И чтобы этого не произошло, наши люди должны возглавлять ВГА", — уточнил эксперт.
Кутырь добавил, что на эти должности надо назначать тех, кто проверен временем, жизнью и службой. "А если это будут пусть даже порядочные и грамотные, но все-таки случайные люди, им там придется ходить с факелами в темноте, чтобы понять, где свой, а где враг. И тогда стратегических целей СВО мы не добьемся", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Виктор Кутырь: Война на Украине закончится тем, что ее территорию и активы поделят Россия, США и Китай" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему в материале Павла Котова: "А то опять что-то уродливое вырастет": Киселев о важности полной денацификации Украины" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияЗападГлавные новостиглавноеАналитикаУкраина аналитикаГерманияНовости УкраиныУкраина ру новости сегодняСВОтерриторияаналитикианалитика событий на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:50"Перестаньте ныть": получивший бронь политтехнолог Банковой пристыдил депрессивных киевлян
19:30"Придется ходить с факелами в темноте": Кутырь о том, почему нельзя откладывать обустройство Украины
19:04"Немного проворонили": украинский депутат пожаловался на реактивные "Герани", которые невозможно догнать
18:46"В Кривом Роге хуже всего". Как выживают люди на родине Зеленского
18:35Алексей Живов: Украина и Palantir начинают подготовку к войне, которая вспыхнет в Европе после 2029 года
18:31Жизнь взаймы: госдолг Украины обновил исторический максимум
18:31Ассоциативный словарь Донбасса, премьера фильма "Особый пациент". 29 сентября 2026 года, вечерний эфир 53:49
18:30"Как Европа после чумы": Сергейцев объяснил, когда к Украине вернется здравый смысл
18:21Невоенное решение вопроса Украины закрыли ещё в 2020 году! Школьников о жёстком сценарии на будущее
18:00Зрада Экспресс: международное людоловство. Как ТЦК похищает иностранных граждан
18:00"Жарим" ВСУ в котле и рвёмся на запад, Верховная рада в спешке переезжает. Итоги 29 сентября
18:00Обрушение российской экономики. Бюджетная "дыра" и реальность – цифры против паники
17:40Окопы далеко, льготы близко. Киев хочет получить статус прифронтового города — Wall Street Journal
17:30Война на истощение или обмен ядерными ударами? Сафранчук о трех сценариях для России, Украины и Запада
17:02Взять измором: почему Россия не идет в стремительное наступление на Украину
17:00Шаг к эскалации: Польша готовится вслепую сбивать ракеты под предлогом "угрозы из России"
16:56Молитва Каина. Пронзительное стихотворение донецкой поэтессы Анны Ревякиной
16:10А вот это уже настоящая катастрофа для ВСУ: чего лишилась Украина после удара по Академии наук
16:00"Короли и капуста" – фильм-предвидение…
16:00ПВО на пределе: министр обороны Украины отменил поездки в Германию и Норвегию
Лента новостейМолния