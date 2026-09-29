https://ukraina.ru/20260929/pridetsya-khodit-s-fakelami-v-temnote-kutyr-o-tom-pochemu-nelzya-otkladyvat-obustroystvo-ukrainy-1083503119.html

"Придется ходить с факелами в темноте": Кутырь о том, почему нельзя откладывать обустройство Украины

"Придется ходить с факелами в темноте": Кутырь о том, почему нельзя откладывать обустройство Украины - 29.09.2026 Украина.ру

"Придется ходить с факелами в темноте": Кутырь о том, почему нельзя откладывать обустройство Украины

России нужно уже сейчас озаботиться тем, кто, когда и как будет работать с подконтрольными украинскими территориями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, выпускник Санкт-Петербургского Высшего Военного командного училища внутренних войск МВД РФ, ветеран Первой чеченской кампании Виктор Кутырь

2026-09-29T19:30

2026-09-29T19:30

2026-09-29T19:30

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Отвечая на возражение о том, зачем обсуждать украинские нюансы при глобальном противостоянии с Западом, Кутырь заявил, что всегда нужно думать на два-три шага вперед."Всегда нужно думать на два-три шага вперед. Надо уже сейчас озаботиться тем, кто, когда и как будет работать с подконтрольными украинскими территориями. Для этого нужны подготовленные кадры и конкретная программа", — пояснил эксперт.По словам собеседника издания, в этом вопросе он полностью солидарен с Константином Залесским, сравнившим Украину с Германией после Первой мировой войны. "Это не мир. Это перемирие на 20 лет", — отметил Кутырь.Он подчеркнул, что даже если Украина подпишет мирный договор, предусматривающий потерю территорий, восстановление прав русского языка и ограничение вооруженных сил, к власти там все равно могут прийти реваншисты. "И чтобы этого не произошло, наши люди должны возглавлять ВГА", — уточнил эксперт.Кутырь добавил, что на эти должности надо назначать тех, кто проверен временем, жизнью и службой. "А если это будут пусть даже порядочные и грамотные, но все-таки случайные люди, им там придется ходить с факелами в темноте, чтобы понять, где свой, а где враг. И тогда стратегических целей СВО мы не добьемся", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Виктор Кутырь: Война на Украине закончится тем, что ее территорию и активы поделят Россия, США и Китай" на сайте Украина.ру.Также на эту тему в материале Павла Котова: "А то опять что-то уродливое вырастет": Киселев о важности полной денацификации Украины" на сайте Украина.ру.

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