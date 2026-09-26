"Стуббу известно про инсценировки в Буче": финский журналист о преступлениях ВСУ - 26.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260926/stubbu-izvestno-pro-instsenirovki-v-buche-finskiy-zhurnalist-o-prestupleniyakh-vsu-1083446335.html
"Стуббу известно про инсценировки в Буче": финский журналист о преступлениях ВСУ
"Стуббу известно про инсценировки в Буче": финский журналист о преступлениях ВСУ - 26.09.2026 Украина.ру
"Стуббу известно про инсценировки в Буче": финский журналист о преступлениях ВСУ
Президенту Финляндии Александру Стуббу известно о реальных событиях в Буче и преступлениях украинских войск против мирного населения Донбасса и Новороссии. Об этом 26 сентября заявил финский военный корреспондент Кости Хейсканен
2026-09-26T18:50
2026-09-26T18:50
новости
финляндия
донбасс
новороссия
александр стубб
илон маск
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/07/1081137208_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d7d2c6e90cb10bdf3db6eec623aad4c5.jpg
"Стуббу хорошо известно про все инсценировки с Бучей. Он знает про убийства украинскими войсками и наёмниками мирного населения в Донбассе и Новороссии. Знает про участие финнов-маразматиков в этой истории", — сказал Хейсканен.При этом Хельсинки продолжает поддерживать киевский режим и заключил контракт на производство беспилотников для нужд Украины. В этой связи журналист назвал Финляндию "потерянной страной".Ранее Хейсканен уже делал громкие заявления в адрес руководства своей страны. Он раскритиковал просьбу Стубба к Илону Маску расширить возможности Starlink для выполнения боевых задач украинскими войсками, а также обвинил его в ухудшении экономической ситуации в Финляндии.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Атака на Краснодарский край, удар по центру обработки данных. Хроника событий на утро 26 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
финляндия
донбасс
новороссия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/07/1081137208_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6ced2124f47cbfa097f6fd62b34539b6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, финляндия, донбасс, новороссия, александр стубб, илон маск, вооруженные силы украины
Новости, Финляндия, Донбасс, Новороссия, Александр Стубб, Илон Маск, Вооруженные силы Украины

"Стуббу известно про инсценировки в Буче": финский журналист о преступлениях ВСУ

18:50 26.09.2026
 
© telegram ukr_2025_ruСтраны НАТО одобряют удары ВСУ вглубь России, заявил президент Финляндии Стубб в интервью Financial Times
Страны НАТО одобряют удары ВСУ вглубь России, заявил президент Финляндии Стубб в интервью Financial Times - РИА Новости, 1920, 26.09.2026
© telegram ukr_2025_ru
Читать в
ДзенTelegram
Президенту Финляндии Александру Стуббу известно о реальных событиях в Буче и преступлениях украинских войск против мирного населения Донбасса и Новороссии. Об этом 26 сентября заявил финский военный корреспондент Кости Хейсканен
"Стуббу хорошо известно про все инсценировки с Бучей. Он знает про убийства украинскими войсками и наёмниками мирного населения в Донбассе и Новороссии. Знает про участие финнов-маразматиков в этой истории", — сказал Хейсканен.
При этом Хельсинки продолжает поддерживать киевский режим и заключил контракт на производство беспилотников для нужд Украины. В этой связи журналист назвал Финляндию "потерянной страной".
Ранее Хейсканен уже делал громкие заявления в адрес руководства своей страны. Он раскритиковал просьбу Стубба к Илону Маску расширить возможности Starlink для выполнения боевых задач украинскими войсками, а также обвинил его в ухудшении экономической ситуации в Финляндии.
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Атака на Краснодарский край, удар по центру обработки данных. Хроника событий на утро 26 сентября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиФинляндияДонбассНовороссияАлександр СтуббИлон МаскВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:15Чем Запад расплатится за своё безрассудство и к чему готовиться России: Евстафьев о скрытых угрозах
18:50"Стуббу известно про инсценировки в Буче": финский журналист о преступлениях ВСУ
18:00Киев готовится к худшей зиме, телеканалы пропагандистов молчат после российских ударов. Итоги 26 сентября
17:17Дмитрий Василец: Пока вы верите в мир от США, "Герань-2.0" превращает украинское небо в решето
16:56"Ведро без дна": Дубинский заявил о переломной точке в конфликте
16:32Российская армия ликвидирует три котла, в которые попали ВСУ
16:00Королевский эскорт. К годовщине создания Киевского мотозавода
15:34"Всё для армии, всё для победы": на Украине предложили перейти к военной экономике
15:05Не хочу быть богом. О простых путях, которые не ищет себе российское кино
14:16Как ВСУ помогут Трампу победить в войне на Ближнем Востоке и с чем столкнётся Европа – Колташов
14:13Коллапс связи в Киеве: поражены ключевые дата-центры Украины
13:23Армия России освободила три населённых пункта в Харьковской и Сумской областях
13:18Одессит сбежал из военкомата, рискуя жизнью: детали побега
13:05Сколько Галкин* и Лобода заработали на богатых украинцах и у кого в ВСУ особые права
12:30Венгерские ультрас освистали гимн Украины: матч закончился дракой
12:03"Он не останется у власти": экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель раскрыла правду о войне
12:00История на радио: литература в письмах Ольги Фрейденберг 24:28
11:15Свастики вместо благодарности: как украинские беженцы "отблагодарили" поляков
10:49Охота на людей в Кривом Роге: военкомы в балаклавах похитили мужчин прямо из машины
10:38Вечер в хутор: житомирский "гербарий", патриотичные сутенеры, ТЦК на нарах, зрада от "Фиксиков"
Лента новостейМолния