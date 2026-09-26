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"Стуббу известно про инсценировки в Буче": финский журналист о преступлениях ВСУ
"Стуббу известно про инсценировки в Буче": финский журналист о преступлениях ВСУ - 26.09.2026 Украина.ру
"Стуббу известно про инсценировки в Буче": финский журналист о преступлениях ВСУ
Президенту Финляндии Александру Стуббу известно о реальных событиях в Буче и преступлениях украинских войск против мирного населения Донбасса и Новороссии. Об этом 26 сентября заявил финский военный корреспондент Кости Хейсканен
2026-09-26T18:50
2026-09-26T18:50
2026-09-26T18:50
новости
финляндия
донбасс
новороссия
александр стубб
илон маск
вооруженные силы украины
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"Стуббу хорошо известно про все инсценировки с Бучей. Он знает про убийства украинскими войсками и наёмниками мирного населения в Донбассе и Новороссии. Знает про участие финнов-маразматиков в этой истории", — сказал Хейсканен.При этом Хельсинки продолжает поддерживать киевский режим и заключил контракт на производство беспилотников для нужд Украины. В этой связи журналист назвал Финляндию "потерянной страной".Ранее Хейсканен уже делал громкие заявления в адрес руководства своей страны. Он раскритиковал просьбу Стубба к Илону Маску расширить возможности Starlink для выполнения боевых задач украинскими войсками, а также обвинил его в ухудшении экономической ситуации в Финляндии.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Атака на Краснодарский край, удар по центру обработки данных. Хроника событий на утро 26 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, финляндия, донбасс, новороссия, александр стубб, илон маск, вооруженные силы украины
Новости, Финляндия, Донбасс, Новороссия, Александр Стубб, Илон Маск, Вооруженные силы Украины
"Стуббу известно про инсценировки в Буче": финский журналист о преступлениях ВСУ
Президенту Финляндии Александру Стуббу известно о реальных событиях в Буче и преступлениях украинских войск против мирного населения Донбасса и Новороссии. Об этом 26 сентября заявил финский военный корреспондент Кости Хейсканен
"Стуббу хорошо известно про все инсценировки с Бучей. Он знает про убийства украинскими войсками и наёмниками мирного населения в Донбассе и Новороссии. Знает про участие финнов-маразматиков в этой истории", — сказал Хейсканен.
При этом Хельсинки продолжает поддерживать киевский режим и заключил контракт на производство беспилотников для нужд Украины. В этой связи журналист назвал Финляндию "потерянной страной".
Ранее Хейсканен уже делал громкие заявления в адрес руководства своей страны. Он раскритиковал просьбу Стубба к Илону Маску расширить возможности Starlink для выполнения боевых задач украинскими войсками, а также обвинил его в ухудшении экономической ситуации в Финляндии.
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