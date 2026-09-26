Чем Запад расплатится за своё безрассудство и к чему готовиться России: Евстафьев о скрытых угрозах
В этом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Казус Евстафьева" разбираемся, почему Европа начала сдавать позиции в ещё недавно равной борьбе с США за лидерство в Евроатлантике.
Какова плата за геополитическое безрассудство Европы и США? Как будет реализовываться проект новой Евроатлантики в условиях экономической изоляции? Почему главной идеей Европы в сложившейся ситуации остаётся тотальная милитаризация? Кроме того, разберём важные нюансы игры ва-банк на Украине.
Об этом и не только рассказывает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.
Смотрите его авторскую программу "Казус Евстафьева" – и будете понимать, что происходит на самом деле.
ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: t.me/dimonundmir
Дмитрий Евстафьев в МАХ: max.ru/dimonundmir
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
Какова плата за геополитическое безрассудство Европы и США? Как будет реализовываться проект новой Евроатлантики в условиях экономической изоляции? Почему главной идеей Европы в сложившейся ситуации остаётся тотальная милитаризация? Кроме того, разберём важные нюансы игры ва-банк на Украине.
Об этом и не только рассказывает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.
Смотрите его авторскую программу "Казус Евстафьева" – и будете понимать, что происходит на самом деле.
ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: t.me/dimonundmir
Дмитрий Евстафьев в МАХ: max.ru/dimonundmir
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
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