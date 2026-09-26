https://ukraina.ru/20260926/chem-zapad-rasplatitsya-za-svo-bezrassudstvo-i-k-chemu-gotovitsya-rossii-evstafev-o-skrytykh-ugrozakh-1083448101.html

Чем Запад расплатится за своё безрассудство и к чему готовиться России: Евстафьев о скрытых угрозах

Чем Запад расплатится за своё безрассудство и к чему готовиться России: Евстафьев о скрытых угрозах - 26.09.2026 Украина.ру

Чем Запад расплатится за своё безрассудство и к чему готовиться России: Евстафьев о скрытых угрозах

В этом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Казус Евстафьева" разбираемся, почему Европа начала сдавать позиции в ещё недавно равной борьбе с США за... Украина.ру, 26.09.2026

2026-09-26T19:15

2026-09-26T19:15

2026-09-26T19:15

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дмитрий евстафьев

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В этом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Казус Евстафьева" разбираемся, почему Европа начала сдавать позиции в ещё недавно равной борьбе с США за лидерство в Евроатлантике.Какова плата за геополитическое безрассудство Европы и США? Как будет реализовываться проект новой Евроатлантики в условиях экономической изоляции? Почему главной идеей Европы в сложившейся ситуации остаётся тотальная милитаризация? Кроме того, разберём важные нюансы игры ва-банк на Украине.Об этом и не только рассказывает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Смотрите его авторскую программу "Казус Евстафьева" – и будете понимать, что происходит на самом деле. ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: t.me/dimonundmir Дмитрий Евстафьев в МАХ: max.ru/dimonundmirУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: ukraina.ru

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