Чем Запад расплатится за своё безрассудство и к чему готовиться России: Евстафьев о скрытых угрозах - 26.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260926/chem-zapad-rasplatitsya-za-svo-bezrassudstvo-i-k-chemu-gotovitsya-rossii-evstafev-o-skrytykh-ugrozakh-1083448101.html
Чем Запад расплатится за своё безрассудство и к чему готовиться России: Евстафьев о скрытых угрозах
Чем Запад расплатится за своё безрассудство и к чему готовиться России: Евстафьев о скрытых угрозах - 26.09.2026 Украина.ру
Чем Запад расплатится за своё безрассудство и к чему готовиться России: Евстафьев о скрытых угрозах
В этом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Казус Евстафьева" разбираемся, почему Европа начала сдавать позиции в ещё недавно равной борьбе с США за... Украина.ру, 26.09.2026
2026-09-26T19:15
2026-09-26T19:15
видео
европа
сша
украина
украина.ру
дмитрий евстафьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/1a/1083447981_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_34d1abeb440231f394c6462cd298f3b7.jpg
В этом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Казус Евстафьева" разбираемся, почему Европа начала сдавать позиции в ещё недавно равной борьбе с США за лидерство в Евроатлантике.Какова плата за геополитическое безрассудство Европы и США? Как будет реализовываться проект новой Евроатлантики в условиях экономической изоляции? Почему главной идеей Европы в сложившейся ситуации остаётся тотальная милитаризация? Кроме того, разберём важные нюансы игры ва-банк на Украине.Об этом и не только рассказывает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Смотрите его авторскую программу "Казус Евстафьева" – и будете понимать, что происходит на самом деле. ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: t.me/dimonundmir Дмитрий Евстафьев в МАХ: max.ru/dimonundmirУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: ukraina.ru
европа
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/1a/1083447981_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3d280452c3e6a93fff9e968c85343375.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, европа, сша, украина, украина.ру, дмитрий евстафьев, видео
Видео, Европа, США, Украина, Украина.ру, Дмитрий Евстафьев

Чем Запад расплатится за своё безрассудство и к чему готовиться России: Евстафьев о скрытых угрозах

19:15 26.09.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
В этом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Казус Евстафьева" разбираемся, почему Европа начала сдавать позиции в ещё недавно равной борьбе с США за лидерство в Евроатлантике.

Какова плата за геополитическое безрассудство Европы и США? Как будет реализовываться проект новой Евроатлантики в условиях экономической изоляции? Почему главной идеей Европы в сложившейся ситуации остаётся тотальная милитаризация? Кроме того, разберём важные нюансы игры ва-банк на Украине.

Об этом и не только рассказывает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.

Смотрите его авторскую программу "Казус Евстафьева" – и будете понимать, что происходит на самом деле.

ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: t.me/dimonundmir
Дмитрий Евстафьев в МАХ: max.ru/dimonundmir

Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоЕвропаСШАУкраинаУкраина.руДмитрий Евстафьев
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:15Чем Запад расплатится за своё безрассудство и к чему готовиться России: Евстафьев о скрытых угрозах
18:50"Стуббу известно про инсценировки в Буче": финский журналист о преступлениях ВСУ
18:00Киев готовится к худшей зиме, телеканалы пропагандистов молчат после российских ударов. Итоги 26 сентября
17:17Дмитрий Василец: Пока вы верите в мир от США, "Герань-2.0" превращает украинское небо в решето
16:56"Ведро без дна": Дубинский заявил о переломной точке в конфликте
16:32Российская армия ликвидирует три котла, в которые попали ВСУ
16:00Королевский эскорт. К годовщине создания Киевского мотозавода
15:34"Всё для армии, всё для победы": на Украине предложили перейти к военной экономике
15:05Не хочу быть богом. О простых путях, которые не ищет себе российское кино
14:16Как ВСУ помогут Трампу победить в войне на Ближнем Востоке и с чем столкнётся Европа – Колташов
14:13Коллапс связи в Киеве: поражены ключевые дата-центры Украины
13:23Армия России освободила три населённых пункта в Харьковской и Сумской областях
13:18Одессит сбежал из военкомата, рискуя жизнью: детали побега
13:05Сколько Галкин* и Лобода заработали на богатых украинцах и у кого в ВСУ особые права
12:30Венгерские ультрас освистали гимн Украины: матч закончился дракой
12:03"Он не останется у власти": экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель раскрыла правду о войне
12:00История на радио: литература в письмах Ольги Фрейденберг 24:28
11:15Свастики вместо благодарности: как украинские беженцы "отблагодарили" поляков
10:49Охота на людей в Кривом Роге: военкомы в балаклавах похитили мужчин прямо из машины
10:38Вечер в хутор: житомирский "гербарий", патриотичные сутенеры, ТЦК на нарах, зрада от "Фиксиков"
Лента новостейМолния