https://ukraina.ru/20260929/nemnogo-provoronili-ukrainskiy-deputat-pozhalovalsya-na-reaktivnye-gerani-kotorye-nevozmozhno-dognat-1083506399.html
"Немного проворонили": украинский депутат пожаловался на реактивные "Герани", которые невозможно догнать
"Немного проворонили": украинский депутат пожаловался на реактивные "Герани", которые невозможно догнать - 29.09.2026 Украина.ру
"Немного проворонили": украинский депутат пожаловался на реактивные "Герани", которые невозможно догнать
Украина "немного проворонила" появление у России новых высокоскоростных реактивных беспилотников, посетовал депутат Верховной рады Сергей Рахманин, передают украинские СМИ
2026-09-29T19:04
2026-09-29T19:04
2026-09-29T19:04
новости
украина
россия
киев
сергей рахманин
вооруженные силы украины
верховная рада
"голос"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/0f/1083204670_49:0:831:440_1920x0_80_0_0_9a4a9a18824985e6fa36c2ade3bf5504.jpg
По его словам, украинское командование готовилось к противодействию дронам, летящим на меньшей высоте и с меньшей скоростью, из-за чего появление модификаций "Герань-4" и "Герань-5" застало ПВО врасплох. Нардеп признал, что новые российские беспилотники заходят в воздушное пространство на высоте более семи километров, тогда как мобильные огневые группы и малая ПВО Украины способны эффективно работать по целям на высоте лишь до пяти километров. Рахманин подчеркнул, что скорость новых аппаратов достигает 450–600 километров в час, поэтому украинские дроны-перехватчики физически не могут их догнать. Использование для этих целей дефицитных зенитных ракет делает оборону экономически невыгодной. Депутат отметил, что создание дешевого реактивного перехватчика представляет огромную проблему для Киева из-за невозможности масштабировать производство двигателей, в то время как Россия имеет как минимум два крупных завода по выпуску реактивных моторов. Ситуацию для ВСУ усугубляет наличие у Москвы практически безлимитного канала поставок комплектующих, тогда как у Украины таких возможностей нет. Ударные беспилотники семейства "Герань" постоянно модернизируются. Российские инженеры оперативно улучшают характеристики дронов, меняя их скорость, высоту полета и защиту от перехвата, что позволяет обходить заграждения противника и наносить точечные удары по критическим объектам ВСУ.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
украина
россия
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/0f/1083204670_147:0:734:440_1920x0_80_0_0_09a5f0c2f7832cec709b79f553ef8947.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, киев, сергей рахманин, вооруженные силы украины, верховная рада, "голос"
Новости, Украина, Россия, Киев, Сергей Рахманин, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, "Голос"
"Немного проворонили": украинский депутат пожаловался на реактивные "Герани", которые невозможно догнать
Украина "немного проворонила" появление у России новых высокоскоростных реактивных беспилотников, посетовал депутат Верховной рады Сергей Рахманин, передают украинские СМИ
По его словам, украинское командование готовилось к противодействию дронам, летящим на меньшей высоте и с меньшей скоростью, из-за чего появление модификаций "Герань-4" и "Герань-5" застало ПВО врасплох.
Нардеп признал, что новые российские беспилотники заходят в воздушное пространство на высоте более семи километров, тогда как мобильные огневые группы и малая ПВО Украины способны эффективно работать по целям на высоте лишь до пяти километров.
Рахманин подчеркнул, что скорость новых аппаратов достигает 450–600 километров в час, поэтому украинские дроны-перехватчики физически не могут их догнать.
Использование для этих целей дефицитных зенитных ракет делает оборону экономически невыгодной.
Депутат отметил, что создание дешевого реактивного перехватчика представляет огромную проблему для Киева из-за невозможности масштабировать производство двигателей, в то время как Россия имеет как минимум два крупных завода по выпуску реактивных моторов.
Ситуацию для ВСУ усугубляет наличие у Москвы практически безлимитного канала поставок комплектующих, тогда как у Украины таких возможностей нет.
"Значительная часть объектов [по которым бьют реактивные "Герани"] будет уничтожена", — посетовал парламентарий.
Ударные беспилотники семейства "Герань" постоянно модернизируются. Российские инженеры оперативно улучшают характеристики дронов, меняя их скорость, высоту полета и защиту от перехвата, что позволяет обходить заграждения противника и наносить точечные удары по критическим объектам ВСУ.