https://ukraina.ru/20260929/nemnogo-provoronili-ukrainskiy-deputat-pozhalovalsya-na-reaktivnye-gerani-kotorye-nevozmozhno-dognat-1083506399.html

"Немного проворонили": украинский депутат пожаловался на реактивные "Герани", которые невозможно догнать

"Немного проворонили": украинский депутат пожаловался на реактивные "Герани", которые невозможно догнать - 29.09.2026 Украина.ру

"Немного проворонили": украинский депутат пожаловался на реактивные "Герани", которые невозможно догнать

Украина "немного проворонила" появление у России новых высокоскоростных реактивных беспилотников, посетовал депутат Верховной рады Сергей Рахманин, передают украинские СМИ

2026-09-29T19:04

2026-09-29T19:04

2026-09-29T19:04

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сергей рахманин

вооруженные силы украины

верховная рада

"голос"

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По его словам, украинское командование готовилось к противодействию дронам, летящим на меньшей высоте и с меньшей скоростью, из-за чего появление модификаций "Герань-4" и "Герань-5" застало ПВО врасплох. Нардеп признал, что новые российские беспилотники заходят в воздушное пространство на высоте более семи километров, тогда как мобильные огневые группы и малая ПВО Украины способны эффективно работать по целям на высоте лишь до пяти километров. Рахманин подчеркнул, что скорость новых аппаратов достигает 450–600 километров в час, поэтому украинские дроны-перехватчики физически не могут их догнать. Использование для этих целей дефицитных зенитных ракет делает оборону экономически невыгодной. Депутат отметил, что создание дешевого реактивного перехватчика представляет огромную проблему для Киева из-за невозможности масштабировать производство двигателей, в то время как Россия имеет как минимум два крупных завода по выпуску реактивных моторов. Ситуацию для ВСУ усугубляет наличие у Москвы практически безлимитного канала поставок комплектующих, тогда как у Украины таких возможностей нет. Ударные беспилотники семейства "Герань" постоянно модернизируются. Российские инженеры оперативно улучшают характеристики дронов, меняя их скорость, высоту полета и защиту от перехвата, что позволяет обходить заграждения противника и наносить точечные удары по критическим объектам ВСУ.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, киев, сергей рахманин, вооруженные силы украины, верховная рада, "голос"