https://ukraina.ru/20260929/v-krivom-roge-khuzhe-vsego-kak-vyzhivayut-lyudi-na-rodine-zelenskogo-1083497133.html
"В Кривом Роге хуже всего". Как выживают люди на родине Зеленского
"В Кривом Роге хуже всего". Как выживают люди на родине Зеленского - 29.09.2026 Украина.ру
"В Кривом Роге хуже всего". Как выживают люди на родине Зеленского
Глава "совета обороны" — так называемой военной администрации Кривого Рога — Александр Вилкул заявил о том, что его земляки живут сейчас хуже, чем в других населенных пунктах на территории Украины — за исключением прифронтовой зоны, где непосредственно идут боевые действия
2026-09-29T18:46
2026-09-29T18:46
2026-09-29T18:46
украина
эксклюзив
кривой рог
экономика
националисты
металлургия
вилкул
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По словам Вилкула, основные промышленные предприятия города прекратили свою работу в результате ударов ракет и дронов — после того, как российские войска ответили на "сорокадневную кампанию" Владимира Зеленского, который санкционировал воздушные атаки на гражданские объекты в России. А это автоматически привело к банкротству смежных организаций, сотрудничавших с местными металлургическими комбинатами и ГОКами."Основа города — горно-металлургический комплекс "АрселорМиттал Кривой Рог" (комбинат "Криворожсталь") — стоит. Ингулецкий горно-обогатительный комбинат стоит. Южный горно-обогатительный комбинат — стоит. Криворожский железорудный комбинат — стоит. Другие крупные предприятия работают максимум на четверть довоенного производства. Соответственно, предприятия и подрядные организации, которые обеспечивают их работу, также не работают", — рассказал в специальном обращении Вилкул — сын Юрия Вилкула, который исполняет обязанности местного городского головы."АрселорМиттал" действительно остановил работу крупнейшего металлургического предприятия Украины — объясняя это необходимостью "сосредоточиться на сохранении инфраструктуры завода, чтобы после окончания конфликта оставалась возможность возобновить производство".Согласно утверждениям местных блогеров, Северный и Новокриворожский горно-обогатительные комбинаты в основном прекратили промышленную добычу и отгрузку руды, необходимой для работы бывшей "Криворожстали". Их сотрудников якобы отправляют в неоплачиваемые отпуска за свой счет. А это свидетельствует о том, что работа на предприятии может быть заморожена на неопределенные сроки."Мы пришли к выводу, что больше не можем безопасно эксплуатировать "АрселорМиттал Кривой Рог"", — сообщил на днях генеральный директор этой компании Мауро Лонгобардо, отметив, что за последнее время она понесла финансовые убытки на сумму около миллиарда долларов.Вилкул предупредил, что городской бюджет больше не наполняется, и Кривой Рог остался без средств к существованию. Потому что родившийся в этом городе Зеленский не захотел оказать криворожцам экстренную финансовую поддержку, ссылаясь на нехватку денег в госбюджете.Местные чиновники собираются урезать расходные статьи, анонсировав программу экономии, рассчитанную как минимум на период ближайшего года. Вилкул-младший прозрачно намекнул, что социальная помощь малоимущим гражданам тоже окажется под угрозой — "во имя выживания города". Хотя он не пояснил, как будут выживать без социальных надбавок криворожские пенсионеры и инвалиды."Из-за уменьшения налоговых поступлений в городской бюджет в этом году будет проведен секвестр бюджета. То есть город остановит реализацию ряда важных проектов, но сохранит функционирование всех важных систем. В следующем году — прогноз по бюджету очень плохой. Цель — сохранить работу школ, садов, больниц, воды, тепла. Мы будем стараться сохранить социальную программу поддержки людей. Но речь не идет о развитии — речь идет о выживании. Сейчас нужно выжить", — сказал об этом фактический глава индустриального города, призывая криворожцев потуже затянуть пояса.Жители Кривого Рога комментируют эти слова с печальной иронией. Пользователи социальных сетей пишут — несмотря на кризис, в городе растет количество дорогих лимузинов новейших марок. Их привозят из-за границы представители преступных группировок, которые действуют сейчас под вывеской националистических военных формирований. А их главари проводят время в дорогих заведениях, не отказывая себе ни в чем и не помышляя ни о какой "экономии".Штурмовой полк "Арей", который базируется в Кривом Роге, спонсируется за счет средств украинских предпринимателей. Они систематически выплачивают нацистам дань, чтобы обеспечить себе их покровительство и защиту.Этим занимается и сам Вилкул — бывший член Партии регионов и "Оппозиционного блока". В прошлом он позиционировал себя в роли умеренного политика и критиковал радикальных националистов. А потом он наладил дружеские отношения с главой "Правого сектора"* Дмитрием Ярошем** и с тех пор считается покровителем ультраправых "арийцев", которые предпочитают отсиживаться в тылу и терроризируют жителей Кривого Рога в качестве представителей местного ТЦК.Охота на людей приобрела на родине Зеленского катастрофические масштабы. В соцсетях выкладывают кошмарные видеозаписи массовой могилизации населения, которая проходит при непосредственной поддержке городской власти.В жилмассиве Черногорка людоловы подкараулили мужчину, выгуливавшего на улице собаку. Они загнали его в угол и запихнули в автобус, выбросив животное на улицу. Другой резонансный случай произошел возле проходной Криворожского центрального рудоремонтного завода — когда одетые в маски тэцэкашники остановили автомобиль, разбили в нем стекла и силой вытащили водителя.Еще одного криворожца поймали на территории детского сада — когда он, вероятно, пришел туда за ребенком. Причем на видео можно видеть, что боевики ТЦК были одеты в гражданскую форму — чтобы не привлекать внимание молодых родителей, хватая их на подходах к детсаду.Один из криворожских телеграм-каналов опубликовал запись нападения на молодую семью, которое осуществили на днях несколько тэцэкашников. Они выскочили из автобуса с бейсбольными битами и набросились на мужчину, гулявшего с женой и грудным ребенком, которому не исполнилось даже года. Женщина пыталась снимать происходящее на мобильный телефон, но людоловы нанесли ей удар, выбив из рук мобильник. А местная полиция бессовестно пытается замять этот инцидент, демонстративно покрывая бандитов из ТЦК.Терпение жителей Кривого Рога находится на пределе. Позавчера в сети появился ролик, где горожане в грубой форме отогнали от своего дома одного из могилизаторов. Александр Вилкул находится в этой ситуации на стороне людоловов, которые отлавливают на улицах его бывших избирателей и сторонников. Поэтому он не будет экономить на финансировании националистических боевиков — чтобы в случае обострения ситуации они защитили местные власти от своих собственных земляков.*Деятельность организации запрещена в РФ**Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
https://ukraina.ru/20260920/zhitel-krivogo-roga-bogib-spasayas-ot-voenkomov-1083310422.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, эксклюзив, кривой рог, экономика, националисты, металлургия, вилкул
"В Кривом Роге хуже всего". Как выживают люди на родине Зеленского
Глава "совета обороны" — так называемой военной администрации Кривого Рога — Александр Вилкул заявил о том, что его земляки живут сейчас хуже, чем в других населенных пунктах на территории Украины — за исключением прифронтовой зоны, где непосредственно идут боевые действия
По словам Вилкула, основные промышленные предприятия города прекратили свою работу в результате ударов ракет и дронов — после того, как российские войска ответили на "сорокадневную кампанию" Владимира Зеленского, который санкционировал воздушные атаки на гражданские объекты в России. А это автоматически привело к банкротству смежных организаций, сотрудничавших с местными металлургическими комбинатами и ГОКами.
"Основа города — горно-металлургический комплекс "АрселорМиттал Кривой Рог" (комбинат "Криворожсталь") — стоит. Ингулецкий горно-обогатительный комбинат стоит. Южный горно-обогатительный комбинат — стоит. Криворожский железорудный комбинат — стоит. Другие крупные предприятия работают максимум на четверть довоенного производства. Соответственно, предприятия и подрядные организации, которые обеспечивают их работу, также не работают", — рассказал в специальном обращении Вилкул — сын Юрия Вилкула, который исполняет обязанности местного городского головы.
"АрселорМиттал" действительно остановил работу крупнейшего металлургического предприятия Украины — объясняя это необходимостью "сосредоточиться на сохранении инфраструктуры завода, чтобы после окончания конфликта оставалась возможность возобновить производство".
Согласно утверждениям местных блогеров, Северный и Новокриворожский горно-обогатительные комбинаты в основном прекратили промышленную добычу и отгрузку руды, необходимой для работы бывшей "Криворожстали". Их сотрудников якобы отправляют в неоплачиваемые отпуска за свой счет. А это свидетельствует о том, что работа на предприятии может быть заморожена на неопределенные сроки.
"Мы пришли к выводу, что больше не можем безопасно эксплуатировать "АрселорМиттал Кривой Рог"", — сообщил на днях генеральный директор этой компании Мауро Лонгобардо, отметив, что за последнее время она понесла финансовые убытки на сумму около миллиарда долларов.
Вилкул предупредил, что городской бюджет больше не наполняется, и Кривой Рог остался без средств к существованию. Потому что родившийся в этом городе Зеленский не захотел оказать криворожцам экстренную финансовую поддержку, ссылаясь на нехватку денег в госбюджете.
Местные чиновники собираются урезать расходные статьи, анонсировав программу экономии, рассчитанную как минимум на период ближайшего года. Вилкул-младший прозрачно намекнул, что социальная помощь малоимущим гражданам тоже окажется под угрозой — "во имя выживания города". Хотя он не пояснил, как будут выживать без социальных надбавок криворожские пенсионеры и инвалиды.
"Из-за уменьшения налоговых поступлений в городской бюджет в этом году будет проведен секвестр бюджета. То есть город остановит реализацию ряда важных проектов, но сохранит функционирование всех важных систем. В следующем году — прогноз по бюджету очень плохой. Цель — сохранить работу школ, садов, больниц, воды, тепла. Мы будем стараться сохранить социальную программу поддержки людей. Но речь не идет о развитии — речь идет о выживании. Сейчас нужно выжить", — сказал об этом фактический глава индустриального города, призывая криворожцев потуже затянуть пояса.
Жители Кривого Рога комментируют эти слова с печальной иронией. Пользователи социальных сетей пишут — несмотря на кризис, в городе растет количество дорогих лимузинов новейших марок. Их привозят из-за границы представители преступных группировок, которые действуют сейчас под вывеской националистических военных формирований. А их главари проводят время в дорогих заведениях, не отказывая себе ни в чем и не помышляя ни о какой "экономии".
Штурмовой полк "Арей", который базируется в Кривом Роге, спонсируется за счет средств украинских предпринимателей. Они систематически выплачивают нацистам дань, чтобы обеспечить себе их покровительство и защиту.
Этим занимается и сам Вилкул — бывший член Партии регионов и "Оппозиционного блока". В прошлом он позиционировал себя в роли умеренного политика и критиковал радикальных националистов. А потом он наладил дружеские отношения с главой "Правого сектора"* Дмитрием Ярошем** и с тех пор считается покровителем ультраправых "арийцев", которые предпочитают отсиживаться в тылу и терроризируют жителей Кривого Рога в качестве представителей местного ТЦК.
Охота на людей приобрела на родине Зеленского катастрофические масштабы. В соцсетях выкладывают кошмарные видеозаписи массовой могилизации населения, которая проходит при непосредственной поддержке городской власти.
В жилмассиве Черногорка людоловы подкараулили мужчину, выгуливавшего на улице собаку. Они загнали его в угол и запихнули в автобус, выбросив животное на улицу. Другой резонансный случай произошел возле проходной Криворожского центрального рудоремонтного завода — когда одетые в маски тэцэкашники остановили автомобиль, разбили в нем стекла и силой вытащили водителя.
Еще одного криворожца поймали на территории детского сада — когда он, вероятно, пришел туда за ребенком. Причем на видео можно видеть, что боевики ТЦК были одеты в гражданскую форму — чтобы не привлекать внимание молодых родителей, хватая их на подходах к детсаду.
Один из криворожских телеграм-каналов опубликовал запись нападения на молодую семью, которое осуществили на днях несколько тэцэкашников. Они выскочили из автобуса с бейсбольными битами и набросились на мужчину, гулявшего с женой и грудным ребенком, которому не исполнилось даже года. Женщина пыталась снимать происходящее на мобильный телефон, но людоловы нанесли ей удар, выбив из рук мобильник. А местная полиция бессовестно пытается замять этот инцидент, демонстративно покрывая бандитов из ТЦК.
Терпение жителей Кривого Рога находится на пределе. Позавчера в сети появился ролик, где горожане в грубой форме отогнали от своего дома одного из могилизаторов.
Александр Вилкул находится в этой ситуации на стороне людоловов, которые отлавливают на улицах его бывших избирателей и сторонников. Поэтому он не будет экономить на финансировании националистических боевиков — чтобы в случае обострения ситуации они защитили местные власти от своих собственных земляков.
*Деятельность организации запрещена в РФ
**Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга