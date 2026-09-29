https://ukraina.ru/20260929/v-krivom-roge-khuzhe-vsego-kak-vyzhivayut-lyudi-na-rodine-zelenskogo-1083497133.html

"В Кривом Роге хуже всего". Как выживают люди на родине Зеленского

"В Кривом Роге хуже всего". Как выживают люди на родине Зеленского - 29.09.2026 Украина.ру

"В Кривом Роге хуже всего". Как выживают люди на родине Зеленского

Глава "совета обороны" — так называемой военной администрации Кривого Рога — Александр Вилкул заявил о том, что его земляки живут сейчас хуже, чем в других населенных пунктах на территории Украины — за исключением прифронтовой зоны, где непосредственно идут боевые действия

2026-09-29T18:46

2026-09-29T18:46

2026-09-29T18:46

украина

эксклюзив

кривой рог

экономика

националисты

металлургия

вилкул

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По словам Вилкула, основные промышленные предприятия города прекратили свою работу в результате ударов ракет и дронов — после того, как российские войска ответили на "сорокадневную кампанию" Владимира Зеленского, который санкционировал воздушные атаки на гражданские объекты в России. А это автоматически привело к банкротству смежных организаций, сотрудничавших с местными металлургическими комбинатами и ГОКами."Основа города — горно-металлургический комплекс "АрселорМиттал Кривой Рог" (комбинат "Криворожсталь") — стоит. Ингулецкий горно-обогатительный комбинат стоит. Южный горно-обогатительный комбинат — стоит. Криворожский железорудный комбинат — стоит. Другие крупные предприятия работают максимум на четверть довоенного производства. Соответственно, предприятия и подрядные организации, которые обеспечивают их работу, также не работают", — рассказал в специальном обращении Вилкул — сын Юрия Вилкула, который исполняет обязанности местного городского головы."АрселорМиттал" действительно остановил работу крупнейшего металлургического предприятия Украины — объясняя это необходимостью "сосредоточиться на сохранении инфраструктуры завода, чтобы после окончания конфликта оставалась возможность возобновить производство".Согласно утверждениям местных блогеров, Северный и Новокриворожский горно-обогатительные комбинаты в основном прекратили промышленную добычу и отгрузку руды, необходимой для работы бывшей "Криворожстали". Их сотрудников якобы отправляют в неоплачиваемые отпуска за свой счет. А это свидетельствует о том, что работа на предприятии может быть заморожена на неопределенные сроки."Мы пришли к выводу, что больше не можем безопасно эксплуатировать "АрселорМиттал Кривой Рог"", — сообщил на днях генеральный директор этой компании Мауро Лонгобардо, отметив, что за последнее время она понесла финансовые убытки на сумму около миллиарда долларов.Вилкул предупредил, что городской бюджет больше не наполняется, и Кривой Рог остался без средств к существованию. Потому что родившийся в этом городе Зеленский не захотел оказать криворожцам экстренную финансовую поддержку, ссылаясь на нехватку денег в госбюджете.Местные чиновники собираются урезать расходные статьи, анонсировав программу экономии, рассчитанную как минимум на период ближайшего года. Вилкул-младший прозрачно намекнул, что социальная помощь малоимущим гражданам тоже окажется под угрозой — "во имя выживания города". Хотя он не пояснил, как будут выживать без социальных надбавок криворожские пенсионеры и инвалиды."Из-за уменьшения налоговых поступлений в городской бюджет в этом году будет проведен секвестр бюджета. То есть город остановит реализацию ряда важных проектов, но сохранит функционирование всех важных систем. В следующем году — прогноз по бюджету очень плохой. Цель — сохранить работу школ, садов, больниц, воды, тепла. Мы будем стараться сохранить социальную программу поддержки людей. Но речь не идет о развитии — речь идет о выживании. Сейчас нужно выжить", — сказал об этом фактический глава индустриального города, призывая криворожцев потуже затянуть пояса.Жители Кривого Рога комментируют эти слова с печальной иронией. Пользователи социальных сетей пишут — несмотря на кризис, в городе растет количество дорогих лимузинов новейших марок. Их привозят из-за границы представители преступных группировок, которые действуют сейчас под вывеской националистических военных формирований. А их главари проводят время в дорогих заведениях, не отказывая себе ни в чем и не помышляя ни о какой "экономии".Штурмовой полк "Арей", который базируется в Кривом Роге, спонсируется за счет средств украинских предпринимателей. Они систематически выплачивают нацистам дань, чтобы обеспечить себе их покровительство и защиту.Этим занимается и сам Вилкул — бывший член Партии регионов и "Оппозиционного блока". В прошлом он позиционировал себя в роли умеренного политика и критиковал радикальных националистов. А потом он наладил дружеские отношения с главой "Правого сектора"* Дмитрием Ярошем** и с тех пор считается покровителем ультраправых "арийцев", которые предпочитают отсиживаться в тылу и терроризируют жителей Кривого Рога в качестве представителей местного ТЦК.Охота на людей приобрела на родине Зеленского катастрофические масштабы. В соцсетях выкладывают кошмарные видеозаписи массовой могилизации населения, которая проходит при непосредственной поддержке городской власти.В жилмассиве Черногорка людоловы подкараулили мужчину, выгуливавшего на улице собаку. Они загнали его в угол и запихнули в автобус, выбросив животное на улицу. Другой резонансный случай произошел возле проходной Криворожского центрального рудоремонтного завода — когда одетые в маски тэцэкашники остановили автомобиль, разбили в нем стекла и силой вытащили водителя.Еще одного криворожца поймали на территории детского сада — когда он, вероятно, пришел туда за ребенком. Причем на видео можно видеть, что боевики ТЦК были одеты в гражданскую форму — чтобы не привлекать внимание молодых родителей, хватая их на подходах к детсаду.Один из криворожских телеграм-каналов опубликовал запись нападения на молодую семью, которое осуществили на днях несколько тэцэкашников. Они выскочили из автобуса с бейсбольными битами и набросились на мужчину, гулявшего с женой и грудным ребенком, которому не исполнилось даже года. Женщина пыталась снимать происходящее на мобильный телефон, но людоловы нанесли ей удар, выбив из рук мобильник. А местная полиция бессовестно пытается замять этот инцидент, демонстративно покрывая бандитов из ТЦК.Терпение жителей Кривого Рога находится на пределе. Позавчера в сети появился ролик, где горожане в грубой форме отогнали от своего дома одного из могилизаторов. Александр Вилкул находится в этой ситуации на стороне людоловов, которые отлавливают на улицах его бывших избирателей и сторонников. Поэтому он не будет экономить на финансировании националистических боевиков — чтобы в случае обострения ситуации они защитили местные власти от своих собственных земляков.*Деятельность организации запрещена в РФ**Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20260920/zhitel-krivogo-roga-bogib-spasayas-ot-voenkomov-1083310422.html

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Юрий Каштелян

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Юрий Каштелян

украина, эксклюзив, кривой рог, экономика, националисты, металлургия, вилкул