https://ukraina.ru/20260806/vse-bolshe-evropeytsev-khotyat-pereekhat-v-rossiyu--vnuk-prezidenta-de-gollya-1082228054.html

Все больше европейцев хотят переехать в Россию — внук президента де Голля

Все больше европейцев хотят переехать в Россию — внук президента де Голля - 06.08.2026 Украина.ру

Все больше европейцев хотят переехать в Россию — внук президента де Голля

Ущемление в Европе традиционных моральных и духовных ценностей, крах идеалов, распространение педофилии приводит к тому, что всё больше европейцев хотят переехать в Россию, заявил внук экс-президента Франции Шарля де Голля и зампредседателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль. Об этом в ночь на 6 августа пишет РИА Новости

2026-08-06T04:01

2026-08-06T04:01

2026-08-06T04:01

украина.ру

новости

шарль де голль

франция

лев толстой (писатель)

россия

европа

ценности

семья

педофилы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/06/1082227899_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_b7b092e061a2e852c07bdc9d89fdd263.jpg

"Все больше и больше людей в Европе, в том числе во Франции, хотят переехать в Россию… Они больше не находят себе места в своей стране, которую покинули моральные ценности, такие как семья, духовность, вера, а также стремление к идеалу, в том числе и в воспитании наших детей", — рассказал агентству де Голль.Он также, говоря о воспитании детей и обеспечении их безопасности, с сожалением указал на проблему педофилии во Франции."Около 160 000 детей подверглись избиениям, изнасилованиям, преследованиям в Франция в 2025 году. К сожалению, педофилия — это бич. Каждую неделю происходят подобные драматичные инциденты", — привёл де Голль вопиющие данные.При этом, отметил он, администрация в Европе покрывает эти зверства."Я думаю, что французскому народу, как и европейскому народу, давно пора объединиться и восстать против этой технократии, которая нас душит и причиняет нам боль", — подчеркнул де Голль.Ранее Пьер де Голль, который вместе с супругой часто бывает в России, заявил, что намерен получить российское гражданство ради будущего своих детей.В сентябре 2025 года главарь киевского режима Владимир Зеленский ввёл против внука самого известного французского президента санкции.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

франция

россия

европа

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, шарль де голль, франция, лев толстой (писатель), россия, европа, ценности, семья, педофилы, вера, кризис, гуманитарный кризис, русофобия, безопасность, российское гражданство, владимир зеленский, санкции, мир без границ, евросоюз, ес