https://ukraina.ru/20260806/protivnik-ostavlyaet-pozitsii-i-sdatsya-v-plen--alkhin-o-krakhe-vsu-pod-velikim-burlukom-1082222428.html

"Противник оставляет позиции и сдаётся в плен" — Алёхин о крахе ВСУ под Великим Бурлуком

"Противник оставляет позиции и сдаётся в плен" — Алёхин о крахе ВСУ под Великим Бурлуком - 06.08.2026 Украина.ру

"Противник оставляет позиции и сдаётся в плен" — Алёхин о крахе ВСУ под Великим Бурлуком

На Бурлукском направлении российские войска продолжают продвижение — западный фланг обороны ВСУ просел, а восточный укрепляется взятием Устиновки. Освобождение Белого Колодезя позволяет наступать на Чугуев. Об этом пишет в своём комментарии для издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин

2026-08-06T06:00

2026-08-06T06:00

2026-08-06T06:00

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Комментируя ситуацию на Бурлукском направлении в Харьковской области, Алёхин сообщил, что западный фланг противника серьёзно ослаблен. Западный фланг Бурлукского направления основательно просел, противник потерял контроль над рядом мелких населенных пунктов вдоль рек Северский Донец и Волчья, лишился резервов, пояснил обозреватель.По словам Алёхина, на восточном фланге подразделения ВС РФ заняли Устиновку. "На восточном фланге подразделения ВС РФ, наступая от Ивашкино, заняли населённый пункт Устиновка. Противник оставляет занимаемые позиции, теряет личный состав и технику. Участились случаи сдачи в плен", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что освобождение Белого Колодезя открывает путь к Чугуеву. "Освобождение Белого Колодезя даёт возможность ВС РФ почти вплотную подойти к следующему населённому пункту — Петропавловке. А в ближайшей перспективе вести наступление в сторону Чугуева", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Армия РФ готова зажать Великий Бурлук в тиски и начать наступление на Чугуев" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия обрушила логистику Украины возле Одессы и готова заняться изоляцией Запорожья" на сайте Украина.ру.

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