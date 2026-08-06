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Никто на церемонии в Японии не назвал страну, сбросившую атомную бомбу на Хиросиму

Никто на церемонии в Японии не назвал страну, сбросившую атомную бомбу на Хиросиму - 06.08.2026 Украина.ру

Никто на церемонии в Японии не назвал страну, сбросившую атомную бомбу на Хиросиму

Никто из официальных лиц, включая премьер-министра Японии и мэра Хиросимы, в ходе выступления на церемонии, посвященной 81-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, не назвал страну, сбросившую атомную бомбу на город 6 августа 1945 года. Об этом со ссылкой на трансляцию, идущую в прямом эфире на телеканалах и в интернете, сообщает РИА Новости

2026-08-06T06:31

2026-08-06T06:31

2026-08-06T06:31

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"Восемьдесят один год назад одна атомная бомба в одно мгновение разрушила привычную жизнь Хиросимы и безжалостно отняла бесценные жизни каждого из погибших. Город был выжжен дотла, а все, что люди создавали в своей повседневной жизни, и все их надежды на будущее были мгновенно уничтожены", — сказала премьер-министра Японии Санаэ Такаити.Глава правительства вновь подтвердила приверженность Японии трем неядерным принципам. По её словам, "катастрофа, которую атомные бомбы принесли Хиросиме и Нагасаки, и невыразимые страдания огромного числа людей никогда не должны повториться"."Мы полны решимости возглавить усилия международного сообщества по достижению мира без ядерного оружия, выступая за сохранение и укрепление режима ДНЯО и продолжая реалистичные и практические меры в рамках Хиросимского плана действий", — завершила премьер-министр своё выступление.В свою очередь, мэр города Хиросима Кадзуми Мацуи и представитель генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу, выступившая от имени Антониу Гутерреша, также ни разу не упомянули США."Применение ядерного оружия способно причинить человечеству катастрофический ущерб и что ядерное разоружение и нераспространение являются задачами, которые необходимо решать на многосторонней основе. Руководители государств, обладающих ядерным оружием, также должны осознавать, что на ядерных державах лежит особенно большая ответственность и что они обязаны подавать пример собственными действиями", — сказал мэр Хирасимы."Давайте приблизимся к миру, в котором трагедия Хиросимы никогда не повторится. Из поколения в поколение жители города напоминают нам, что даже после самых мрачных моментов мы можем выбрать и построить иное будущее", — заявила представитель генсека ООН, призвав отдавать предпочтение диалогу, а не разобщению, сотрудничеству, а не конфронтации, и общей безопасности, а не узким интересам.В церемонии памяти погибших при атомной бомбардировке, которая проходит в Хиросиме в 81-ю годовщину трагедии, принимают участие председатели обеих палат японского парламента, министры иностранных дел и здравоохранения, представители 127 стран и регионов, ООН, МАГАТЭ и других международных организаций.В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в Хиросиме и Нагасаки проходят "Церемонии мира".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина.ру, япония, хиросима (город), атомная бомба, бомбардировщик, вторая мировая война, ядерное оружие, военные преступления, сша, оон, антониу гутерреш, магатэ, мир без границ, бомба, бомбардировка