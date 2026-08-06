Никто на церемонии в Японии не назвал страну, сбросившую атомную бомбу на Хиросиму - 06.08.2026 Украина.ру
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Никто на церемонии в Японии не назвал страну, сбросившую атомную бомбу на Хиросиму
Никто на церемонии в Японии не назвал страну, сбросившую атомную бомбу на Хиросиму - 06.08.2026 Украина.ру
Никто на церемонии в Японии не назвал страну, сбросившую атомную бомбу на Хиросиму
Никто из официальных лиц, включая премьер-министра Японии и мэра Хиросимы, в ходе выступления на церемонии, посвященной 81-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, не назвал страну, сбросившую атомную бомбу на город 6 августа 1945 года. Об этом со ссылкой на трансляцию, идущую в прямом эфире на телеканалах и в интернете, сообщает РИА Новости
2026-08-06T06:31
2026-08-06T06:31
новости
украина.ру
япония
хиросима (город)
атомная бомба
бомбардировщик
вторая мировая война
ядерное оружие
военные преступления
сша
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"Восемьдесят один год назад одна атомная бомба в одно мгновение разрушила привычную жизнь Хиросимы и безжалостно отняла бесценные жизни каждого из погибших. Город был выжжен дотла, а все, что люди создавали в своей повседневной жизни, и все их надежды на будущее были мгновенно уничтожены", — сказала премьер-министра Японии Санаэ Такаити.Глава правительства вновь подтвердила приверженность Японии трем неядерным принципам. По её словам, "катастрофа, которую атомные бомбы принесли Хиросиме и Нагасаки, и невыразимые страдания огромного числа людей никогда не должны повториться"."Мы полны решимости возглавить усилия международного сообщества по достижению мира без ядерного оружия, выступая за сохранение и укрепление режима ДНЯО и продолжая реалистичные и практические меры в рамках Хиросимского плана действий", — завершила премьер-министр своё выступление.В свою очередь, мэр города Хиросима Кадзуми Мацуи и представитель генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу, выступившая от имени Антониу Гутерреша, также ни разу не упомянули США."Применение ядерного оружия способно причинить человечеству катастрофический ущерб и что ядерное разоружение и нераспространение являются задачами, которые необходимо решать на многосторонней основе. Руководители государств, обладающих ядерным оружием, также должны осознавать, что на ядерных державах лежит особенно большая ответственность и что они обязаны подавать пример собственными действиями", — сказал мэр Хирасимы."Давайте приблизимся к миру, в котором трагедия Хиросимы никогда не повторится. Из поколения в поколение жители города напоминают нам, что даже после самых мрачных моментов мы можем выбрать и построить иное будущее", — заявила представитель генсека ООН, призвав отдавать предпочтение диалогу, а не разобщению, сотрудничеству, а не конфронтации, и общей безопасности, а не узким интересам.В церемонии памяти погибших при атомной бомбардировке, которая проходит в Хиросиме в 81-ю годовщину трагедии, принимают участие председатели обеих палат японского парламента, министры иностранных дел и здравоохранения, представители 127 стран и регионов, ООН, МАГАТЭ и других международных организаций.В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в Хиросиме и Нагасаки проходят "Церемонии мира".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина.ру, япония, хиросима (город), атомная бомба, бомбардировщик, вторая мировая война, ядерное оружие, военные преступления, сша, оон, антониу гутерреш, магатэ, мир без границ, бомба, бомбардировка
Новости, Украина.ру, Япония, Хиросима (город), атомная бомба, бомбардировщик, Вторая мировая война, Ядерное оружие, Военные преступления, США, ООН, Антониу Гутерреш, МАГАТЭ, Мир без границ, бомба, бомбардировка

Никто на церемонии в Японии не назвал страну, сбросившую атомную бомбу на Хиросиму

06:31 06.08.2026
 
© AP / Eugene HoshikoПремьер-министр Японии Санаэ Такаити
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© AP / Eugene Hoshiko
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Никто из официальных лиц, включая премьер-министра Японии и мэра Хиросимы, в ходе выступления на церемонии, посвященной 81-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, не назвал страну, сбросившую атомную бомбу на город 6 августа 1945 года. Об этом со ссылкой на трансляцию, идущую в прямом эфире на телеканалах и в интернете, сообщает РИА Новости
"Восемьдесят один год назад одна атомная бомба в одно мгновение разрушила привычную жизнь Хиросимы и безжалостно отняла бесценные жизни каждого из погибших. Город был выжжен дотла, а все, что люди создавали в своей повседневной жизни, и все их надежды на будущее были мгновенно уничтожены", — сказала премьер-министра Японии Санаэ Такаити.
Глава правительства вновь подтвердила приверженность Японии трем неядерным принципам. По её словам, "катастрофа, которую атомные бомбы принесли Хиросиме и Нагасаки, и невыразимые страдания огромного числа людей никогда не должны повториться".
"Мы полны решимости возглавить усилия международного сообщества по достижению мира без ядерного оружия, выступая за сохранение и укрепление режима ДНЯО и продолжая реалистичные и практические меры в рамках Хиросимского плана действий", — завершила премьер-министр своё выступление.
В свою очередь, мэр города Хиросима Кадзуми Мацуи и представитель генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу, выступившая от имени Антониу Гутерреша, также ни разу не упомянули США.
"Применение ядерного оружия способно причинить человечеству катастрофический ущерб и что ядерное разоружение и нераспространение являются задачами, которые необходимо решать на многосторонней основе. Руководители государств, обладающих ядерным оружием, также должны осознавать, что на ядерных державах лежит особенно большая ответственность и что они обязаны подавать пример собственными действиями", — сказал мэр Хирасимы.
"Давайте приблизимся к миру, в котором трагедия Хиросимы никогда не повторится. Из поколения в поколение жители города напоминают нам, что даже после самых мрачных моментов мы можем выбрать и построить иное будущее", — заявила представитель генсека ООН, призвав отдавать предпочтение диалогу, а не разобщению, сотрудничеству, а не конфронтации, и общей безопасности, а не узким интересам.
В церемонии памяти погибших при атомной бомбардировке, которая проходит в Хиросиме в 81-ю годовщину трагедии, принимают участие председатели обеих палат японского парламента, министры иностранных дел и здравоохранения, представители 127 стран и регионов, ООН, МАГАТЭ и других международных организаций.
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в Хиросиме и Нагасаки проходят "Церемонии мира".
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