https://ukraina.ru/20260806/alkhin-osvobozhdenie-belogo-kolodezya-lishilo-vsu-logisticheskogo-khaba-pod-volchanskom-1082221706.html

Алёхин: Освобождение Белого Колодезя лишило ВСУ логистического хаба под Волчанском

Алёхин: Освобождение Белого Колодезя лишило ВСУ логистического хаба под Волчанском - 06.08.2026 Украина.ру

Алёхин: Освобождение Белого Колодезя лишило ВСУ логистического хаба под Волчанском

Освобождение Белого Колодезя стало значимым успехом российской армии под Харьковом — он был главным логистическим центром ВСУ в Волчанском районе. Теперь противник вынужден менять стратегию, а ВС РФ готовятся к наступлению на Чугуев. Об этом пишет в своём комментарии для издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин

2026-08-06T05:30

2026-08-06T05:30

2026-08-06T05:30

новости

россия

харьков

волчанск

геннадий алехин

главные новости

главное

сво

новости сво

новости сво россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1d/1066094561_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7a172ccfd882ab245a3a8bb5a11afbea.jpg

Характеризуя обстановку под Харьковом, Алёхин сообщил, что освобождение Белого Колодезя — значимый успех ВС РФ. "На протяжении долгого времени поселок был главным логистическим центром ВСУ в Волчанском районе, где противник накапливал резервы, складировал боеприпасы и военную технику", — пояснил обозреватель.По данным Алёхина, операция готовилась задолго до активных боевых действий. "Эффективно сработала наша авиация, артиллеристы, реактивщики, подразделения РХБЗ и операторы беспилотных систем, которые расчищали дорогу штурмовикам группировки "Север", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что освобождение посёлка не только увеличивает полосу безопасности, но и вынуждает ВСУ помнять стратегию. "Освобождение населенного пункта вынуждает противника полностью пересмотреть свою стратегию на данном участке фронта", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Армия РФ готова зажать Великий Бурлук в тиски и начать наступление на Чугуев" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия обрушила логистику Украины возле Одессы и готова заняться изоляцией Запорожья" на сайте Украина.ру.

россия

харьков

волчанск

харьков новости

харьковская область

харьковскийфронт

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, харьков, волчанск, геннадий алехин, главные новости, главное, сво, новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, харьков новости, харьковская область, новости харькова, харьковскийфронт, новости харькова, спецоперация