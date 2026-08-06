Алёхин: Освобождение Белого Колодезя лишило ВСУ логистического хаба под Волчанском - 06.08.2026 Украина.ру
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Алёхин: Освобождение Белого Колодезя лишило ВСУ логистического хаба под Волчанском
Алёхин: Освобождение Белого Колодезя лишило ВСУ логистического хаба под Волчанском - 06.08.2026 Украина.ру
Алёхин: Освобождение Белого Колодезя лишило ВСУ логистического хаба под Волчанском
Освобождение Белого Колодезя стало значимым успехом российской армии под Харьковом — он был главным логистическим центром ВСУ в Волчанском районе. Теперь противник вынужден менять стратегию, а ВС РФ готовятся к наступлению на Чугуев. Об этом пишет в своём комментарии для издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
2026-08-06T05:30
2026-08-06T05:30
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Характеризуя обстановку под Харьковом, Алёхин сообщил, что освобождение Белого Колодезя — значимый успех ВС РФ. "На протяжении долгого времени поселок был главным логистическим центром ВСУ в Волчанском районе, где противник накапливал резервы, складировал боеприпасы и военную технику", — пояснил обозреватель.По данным Алёхина, операция готовилась задолго до активных боевых действий. "Эффективно сработала наша авиация, артиллеристы, реактивщики, подразделения РХБЗ и операторы беспилотных систем, которые расчищали дорогу штурмовикам группировки "Север", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что освобождение посёлка не только увеличивает полосу безопасности, но и вынуждает ВСУ помнять стратегию. "Освобождение населенного пункта вынуждает противника полностью пересмотреть свою стратегию на данном участке фронта", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Армия РФ готова зажать Великий Бурлук в тиски и начать наступление на Чугуев" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия обрушила логистику Украины возле Одессы и готова заняться изоляцией Запорожья" на сайте Украина.ру.
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Алёхин: Освобождение Белого Колодезя лишило ВСУ логистического хаба под Волчанском

05:30 06.08.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов  / Перейти в фотобанкРабота ИСДМ "Земледелие" Центрального военного округа на Красноармейском направлении СВО
Работа ИСДМ Земледелие Центрального военного округа на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Освобождение Белого Колодезя стало значимым успехом российской армии под Харьковом — он был главным логистическим центром ВСУ в Волчанском районе. Теперь противник вынужден менять стратегию, а ВС РФ готовятся к наступлению на Чугуев. Об этом пишет в своём комментарии для издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
Характеризуя обстановку под Харьковом, Алёхин сообщил, что освобождение Белого Колодезя — значимый успех ВС РФ.
"На протяжении долгого времени поселок был главным логистическим центром ВСУ в Волчанском районе, где противник накапливал резервы, складировал боеприпасы и военную технику", — пояснил обозреватель.
По данным Алёхина, операция готовилась задолго до активных боевых действий. "Эффективно сработала наша авиация, артиллеристы, реактивщики, подразделения РХБЗ и операторы беспилотных систем, которые расчищали дорогу штурмовикам группировки "Север", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что освобождение посёлка не только увеличивает полосу безопасности, но и вынуждает ВСУ помнять стратегию.
"Освобождение населенного пункта вынуждает противника полностью пересмотреть свою стратегию на данном участке фронта", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Армия РФ готова зажать Великий Бурлук в тиски и начать наступление на Чугуев" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия обрушила логистику Украины возле Одессы и готова заняться изоляцией Запорожья" на сайте Украина.ру.
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