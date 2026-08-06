Лантратова рассказала о бойцах, вернувшихся с Украины и курянах, пропавших после вторжения ВСУ - 06.08.2026 Украина.ру
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Лантратова рассказала о бойцах, вернувшихся с Украины и курянах, пропавших после вторжения ВСУ
Лантратова рассказала о бойцах, вернувшихся с Украины и курянах, пропавших после вторжения ВСУ - 06.08.2026 Украина.ру
Лантратова рассказала о бойцах, вернувшихся с Украины и курянах, пропавших после вторжения ВСУ
По итогу последних трёх крупных обменов домой с Украины вернулись порядка 550 российских военнослужащих, судьба порядка 300 жителей Курской области остается неизвестной спустя два года после вторжения ВСУ. Об этом в ночь на 6 августа заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова
2026-08-06T04:50
2026-08-06T04:53
украина.ру
россия
уполномоченные
права человека
обмен пленными
военнопленные
украина
курская область
вс рф
военные
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"За последнее время состоялись три крупных обмена: домой вернулись при участии министерства обороны, профильных спецслужб, аппарата уполномоченного по правам человека 550 наших военнослужащих", — рассказала Лантратова телеканалу "Звезда".По ее словам, новые обмены готовятся, но их даты не называются в целях безопасности. Только за июнь удалось установить судьбу 90 российских военных.Лантратова также сообщила, что до сих пор остаётся неизвестной судьба порядка 300 жителей Курской области, в которую два года назад вторглись формирования ВСУ."Всего пропали 2 176 жителей. Большинство из них были найдены и вернулись домой. Неизвестной остается судьба порядка 300 человек. Поиск, конечно, дает результаты и надежда на их возвращение есть", — сказала она, отметив, что работа в этом направлении ведется совместно с губернатором Курской области Александром Хинштейном и другими компетентными органами, спецслужбами.Всего, уточнила Лантратова, с помощью Международного комитета Красного Креста удалось найти порядка 1 700 человек и более тысячи вернулись домой. По её словам, даже спустя длительное время людей удавалось находить."По каждому человеку будем работать до тех пор, пока его судьба не будет установлена", — подчеркнула уполномоченная по правам человека.4 августа Лантратова рассказала журналистам на форуме "Территория смыслов" о ходе переговоров по обмену пленными и возвращению гражданских лиц. Подробнее об этом - в публикации Лантратова: Украина не всегда готова забирать своих граждан из России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, уполномоченные, права человека, обмен пленными, военнопленные, украина, курская область, вс рф, военные, военнослужащий, всу, вооруженные силы украины, мирные жители, обмен, сво, спецоперация, красный крест, хинштейн, военные преступления
Украина.ру, Россия, уполномоченные, права человека, обмен пленными, военнопленные, Украина, Курская область, ВС РФ, военные, военнослужащий, ВСУ, Вооруженные силы Украины, мирные жители, обмен, СВО, Спецоперация, Красный Крест, Хинштейн, Военные преступления

Лантратова рассказала о бойцах, вернувшихся с Украины и курянах, пропавших после вторжения ВСУ

04:50 06.08.2026 (обновлено: 04:53 06.08.2026)
 
© РИА Новости . Григорий СысоевЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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По итогу последних трёх крупных обменов домой с Украины вернулись порядка 550 российских военнослужащих, судьба порядка 300 жителей Курской области остается неизвестной спустя два года после вторжения ВСУ. Об этом в ночь на 6 августа заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова
"За последнее время состоялись три крупных обмена: домой вернулись при участии министерства обороны, профильных спецслужб, аппарата уполномоченного по правам человека 550 наших военнослужащих", — рассказала Лантратова телеканалу "Звезда".
По ее словам, новые обмены готовятся, но их даты не называются в целях безопасности. Только за июнь удалось установить судьбу 90 российских военных.
Лантратова также сообщила, что до сих пор остаётся неизвестной судьба порядка 300 жителей Курской области, в которую два года назад вторглись формирования ВСУ.
"Всего пропали 2 176 жителей. Большинство из них были найдены и вернулись домой. Неизвестной остается судьба порядка 300 человек. Поиск, конечно, дает результаты и надежда на их возвращение есть", — сказала она, отметив, что работа в этом направлении ведется совместно с губернатором Курской области Александром Хинштейном и другими компетентными органами, спецслужбами.
Всего, уточнила Лантратова, с помощью Международного комитета Красного Креста удалось найти порядка 1 700 человек и более тысячи вернулись домой. По её словам, даже спустя длительное время людей удавалось находить.
"По каждому человеку будем работать до тех пор, пока его судьба не будет установлена", — подчеркнула уполномоченная по правам человека.
4 августа Лантратова рассказала журналистам на форуме "Территория смыслов" о ходе переговоров по обмену пленными и возвращению гражданских лиц. Подробнее об этом - в публикации Лантратова: Украина не всегда готова забирать своих граждан из России.
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