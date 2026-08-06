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Лантратова рассказала о бойцах, вернувшихся с Украины и курянах, пропавших после вторжения ВСУ

Лантратова рассказала о бойцах, вернувшихся с Украины и курянах, пропавших после вторжения ВСУ - 06.08.2026 Украина.ру

Лантратова рассказала о бойцах, вернувшихся с Украины и курянах, пропавших после вторжения ВСУ

По итогу последних трёх крупных обменов домой с Украины вернулись порядка 550 российских военнослужащих, судьба порядка 300 жителей Курской области остается неизвестной спустя два года после вторжения ВСУ. Об этом в ночь на 6 августа заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова

2026-08-06T04:50

2026-08-06T04:50

2026-08-06T04:53

украина.ру

россия

уполномоченные

права человека

обмен пленными

военнопленные

украина

курская область

вс рф

военные

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"За последнее время состоялись три крупных обмена: домой вернулись при участии министерства обороны, профильных спецслужб, аппарата уполномоченного по правам человека 550 наших военнослужащих", — рассказала Лантратова телеканалу "Звезда".По ее словам, новые обмены готовятся, но их даты не называются в целях безопасности. Только за июнь удалось установить судьбу 90 российских военных.Лантратова также сообщила, что до сих пор остаётся неизвестной судьба порядка 300 жителей Курской области, в которую два года назад вторглись формирования ВСУ."Всего пропали 2 176 жителей. Большинство из них были найдены и вернулись домой. Неизвестной остается судьба порядка 300 человек. Поиск, конечно, дает результаты и надежда на их возвращение есть", — сказала она, отметив, что работа в этом направлении ведется совместно с губернатором Курской области Александром Хинштейном и другими компетентными органами, спецслужбами.Всего, уточнила Лантратова, с помощью Международного комитета Красного Креста удалось найти порядка 1 700 человек и более тысячи вернулись домой. По её словам, даже спустя длительное время людей удавалось находить."По каждому человеку будем работать до тех пор, пока его судьба не будет установлена", — подчеркнула уполномоченная по правам человека.4 августа Лантратова рассказала журналистам на форуме "Территория смыслов" о ходе переговоров по обмену пленными и возвращению гражданских лиц. Подробнее об этом - в публикации Лантратова: Украина не всегда готова забирать своих граждан из России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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