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Пушков прокомментировал отказ Трампа предоставить Киеву ракеты Patriot

Пушков прокомментировал отказ Трампа предоставить Киеву ракеты Patriot - 06.08.2026 Украина.ру

Пушков прокомментировал отказ Трампа предоставить Киеву ракеты Patriot

Член конституционного комитета Совфеда РФ Алексей Пушков связал отказ президента США Дональда Трампа предоставить ракеты Patriot Киеву с опасениями в самих Штатах о нехватке этих ракет. Об этом сенатор написал в канале на платформе "Макс"

2026-08-06T03:05

2026-08-06T03:05

2026-08-06T03:05

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"Трамп отказал Киеву в поставках противоракет для системы Patriot, несмотря на то, что Украина отчаянно нуждается в них. При том, что у США, по некоторым данным, сохранилось около 800 ракет Patriot, в военных кругах растут опасения, что этих ракет-перехватчиков может не хватить самим США для обеспечения своей обороноспособности", — написал Пушков.Сенатор привёл данные различных источников об израсходовании Пентагоном от 60% до 80% ракет-перехватчиков, а также отметил, что ракет Patriot не хватает не только для Украины, но и для "священной коровы" внешней политики США — Израиля.Ранее сообщалось, что Трамп в ходе встречи в Овальном кабинете отказал главарю киевского режима Владимиру Зеленскому в предоставлении дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot. По информации СМИ, президент обосновал свое решение дефицитом ракет в самих США, вызванным их расходованием в ходе боевых действий на Ближнем Востоке.При этом США продолжают обсуждать предоставление Киеву лицензии на производство этих ракет - Reuters: США настаивают на переговорах о лицензии на Patriot для Киева несмотря на сомнения Трампа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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