Пушков прокомментировал отказ Трампа предоставить Киеву ракеты Patriot - 06.08.2026 Украина.ру
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Пушков прокомментировал отказ Трампа предоставить Киеву ракеты Patriot
Пушков прокомментировал отказ Трампа предоставить Киеву ракеты Patriot - 06.08.2026 Украина.ру
Пушков прокомментировал отказ Трампа предоставить Киеву ракеты Patriot
Член конституционного комитета Совфеда РФ Алексей Пушков связал отказ президента США Дональда Трампа предоставить ракеты Patriot Киеву с опасениями в самих Штатах о нехватке этих ракет. Об этом сенатор написал в канале на платформе "Макс"
2026-08-06T03:05
2026-08-06T03:05
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"Трамп отказал Киеву в поставках противоракет для системы Patriot, несмотря на то, что Украина отчаянно нуждается в них. При том, что у США, по некоторым данным, сохранилось около 800 ракет Patriot, в военных кругах растут опасения, что этих ракет-перехватчиков может не хватить самим США для обеспечения своей обороноспособности", — написал Пушков.Сенатор привёл данные различных источников об израсходовании Пентагоном от 60% до 80% ракет-перехватчиков, а также отметил, что ракет Patriot не хватает не только для Украины, но и для "священной коровы" внешней политики США — Израиля.Ранее сообщалось, что Трамп в ходе встречи в Овальном кабинете отказал главарю киевского режима Владимиру Зеленскому в предоставлении дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot. По информации СМИ, президент обосновал свое решение дефицитом ракет в самих США, вызванным их расходованием в ходе боевых действий на Ближнем Востоке.При этом США продолжают обсуждать предоставление Киеву лицензии на производство этих ракет - Reuters: США настаивают на переговорах о лицензии на Patriot для Киева несмотря на сомнения Трампа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, совет федерации, алексей пушков, сша, дональд трамп, украина, киев, владимир зеленский, пентагон, ракеты, пво, зрк patriot, военная помощь украине
Украина.ру, Новости, Россия, Совет Федерации, Алексей Пушков, США, Дональд Трамп, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Пентагон, ракеты, ПВО, ЗРК Patriot, военная помощь Украине

Пушков прокомментировал отказ Трампа предоставить Киеву ракеты Patriot

03:05 06.08.2026
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Член конституционного комитета Совфеда РФ Алексей Пушков связал отказ президента США Дональда Трампа предоставить ракеты Patriot Киеву с опасениями в самих Штатах о нехватке этих ракет. Об этом сенатор написал в канале на платформе "Макс"
"Трамп отказал Киеву в поставках противоракет для системы Patriot, несмотря на то, что Украина отчаянно нуждается в них. При том, что у США, по некоторым данным, сохранилось около 800 ракет Patriot, в военных кругах растут опасения, что этих ракет-перехватчиков может не хватить самим США для обеспечения своей обороноспособности", — написал Пушков.
Сенатор привёл данные различных источников об израсходовании Пентагоном от 60% до 80% ракет-перехватчиков, а также отметил, что ракет Patriot не хватает не только для Украины, но и для "священной коровы" внешней политики США — Израиля.
Ранее сообщалось, что Трамп в ходе встречи в Овальном кабинете отказал главарю киевского режима Владимиру Зеленскому в предоставлении дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot. По информации СМИ, президент обосновал свое решение дефицитом ракет в самих США, вызванным их расходованием в ходе боевых действий на Ближнем Востоке.
При этом США продолжают обсуждать предоставление Киеву лицензии на производство этих ракет - Reuters: США настаивают на переговорах о лицензии на Patriot для Киева несмотря на сомнения Трампа.
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