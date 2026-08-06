https://ukraina.ru/20260806/ssha-proigrali-a-triumf-putina-vperedi-kak-na-zapade-otsenivayut-situatsiyu-na-ukrainskom-fronte-1082209911.html

"США проиграли, а триумф Путина впереди". Как на Западе оценивают ситуацию на украинском фронте

"США проиграли, а триумф Путина впереди". Как на Западе оценивают ситуацию на украинском фронте - 06.08.2026 Украина.ру

"США проиграли, а триумф Путина впереди". Как на Западе оценивают ситуацию на украинском фронте

Западные эксперты и СМИ больше не могут твердить о выигрышном положении ВСУ и отрицать преимущество российской армии

2026-08-06T06:26

2026-08-06T06:26

2026-08-06T06:26

эксклюзив

россия

украина

вооруженные силы украины

вс рф

владимир зеленский

одесса

нато

порт

славянск

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Французский телеканал BFMTV ещё недавно радостно сообщал, как Украина запускала в сторону России ударные дроны, а утром 5 августа рассказывал о массированном ударе российской армии по целям в Киевской области и Чёрном море."Вы видите эти кадры, снятые этой ночью. Целью ударов, как вы видите, стала в частности столица страны – Киев", – говорится в репортаже.Командование воздушных сил Украины признало, что из 28 выпущенных ВС РФ ракет (24 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400 и 4 ракеты "Циркон"/"Оникс") украинские военные не смогли сбить ни одной.Это заявление опубликовала итальянская газета Corriere della Sera, которая прежде регулярно рапортовала, что Украина якобы уже давно победила и скоро пойдёт на Москву."В течение нескольких недель в ряде СМИ преобладала позиция, согласно которой Украина выигрывает в конфликте. Тем временем российские сухопутные войска наступают, украинцы сопротивляются принудительной мобилизации, а Киев теряет контроль над жизненно важными портами, возможно, двигаясь к тому, чтобы стать страной, не имеющей выхода к морю", — написал канадский журналист Аарон Мате в соцсети X.Доступ к Азовскому морю Украина утратила в результате включения в состав России Крыма, а также прибрежных районов Донецкой и Запорожской областей – оно стало де-юре и де-факто внутренним морем России. А полноценно использовать инфраструктуру Чёрного моря Украина не может из-за блокады, возникшей в ходе атак ВС РФ."То, что сейчас делает Россия, это существенно. Она блокирует Украину, заблокировав Одессу. Это имеет очень-очень много последствий — военных, экономических, социальных. В результате Украина фактически стала страной без выхода к морю. А через порты шло 80% её внешней торговли. Всё происходило без препятствий. Теперь это невозможно. Для них это большая катастрофа. И это огромный, колоссальный удар по экономике в целом", — подчёркивает кипрский журналист Алекс Христофору.Нынешним летом российские войска систематически наносят удары по портовой инфраструктуре Украины, чтобы уничтожить морские пути поставок вооружений для ВСУ – для чего зачастую в качестве прикрытия используются гражданские суда, – места ремонта и сборки украинских беспилотников и безэкипажных катеров.Атаки совпали с уборочной кампанией – около 90% экспортных поставок сельхозпродукции Украины идёт по Чёрному морю. Каждый день простоя портов, как пишет украинское издание "Экономическая правда", – это убытки на $70 миллионов для экспортёров. Проблемы с логистикой через украинские порты не только обрушили цены на зерновые в среднем на 30%, но и могут обернуться массовым банкротством фермерских хозяйств страны. Потери всего агросектора по итогам года, по оценке министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого, могут составить от $1,5 до $3 миллиардов. Он признал, что суда по решению владельцев перестали заходить в украинские порты."Одесса — это ключ. Сейчас Россия блокирует порты вокруг Одессы и сам порт Одессы. Это означает, что у Украины вообще не остаётся никакой линии снабжения. Для Украины нигде не появится никакого маршрута снабжения, кроме морского — через Одессу. <…> Я думаю, всё это развалится гораздо быстрей, чем некоторые думали. Это значит, что с Украиной покончено. Всё, конец. И как с элементом укрепления НАТО — Украину втянули в прокси-войну именно для того, чтобы придать НАТО больше силы против Москвы, — но Украина исчезла, полностью утрачена. А Россия усилилась", — заявил полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон.2 августа американское издание The National Interest опубликовало список стран, обладающих сильнейшими военно-воздушными силами в Европе, признав при этом превосходство России."Даже после потерь на Украине Россия обладает крупнейшим в Европе флотом по численности, насчитывающим более 900 боевых самолётов. Её арсенал в основном состоит из многоцелевых самолётов четвёртого и пятого поколения. Россия также располагает одним из немногих в мире истребителей пятого поколения собственной разработки, Су-57 Felon. <…> Не следует питать иллюзий относительно слабости российской авиации – она, безусловно, обладает сильнейшими военно-воздушными силами в Европе", – говорится в статье.Далеко позади в списке остались Турция, Великобритания, Франция и Италия – члены НАТО."Русские начали наносить такие масштабные удары, каких не было раньше. У украинцев нет противовоздушной обороны. Кажется, [1 августа] они выпустили последние 2 ракеты Patriot. <…> Боже мой, у российских ВВС будет полное господство в воздухе над любой частью Украины. И боеприпасов у них больше, чем они могут использовать в настоящее время", – констатирует бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.Он отмечает ускорение не только темпов боевых действий на Украине в целом, но и продвижения российской армии в Донбассе."Они побеждают. Осталось освободить всего 2 крупных города (Славянск и Краматорск – ред.). Они продвигаются быстро и смогут взять под контроль эти города", – добавляет Макговерн.В свою очередь Алекс Христофору заявляет: "Я бы сказал, что Россия практически уже победила на поле боя или как минимум уверенно движется к этой победе. Как только она возьмёт Славянск и Краматорск – а я не сомневаюсь, что так и будет – Донбасс на 100% окажется под контролем России. <…> Думаю, по мере продолжения конфликта России будет намного легче достигать своих целей".Несколько дней назад глава киевского режима Владимир Зеленский объявил, что ситуация для ВСУ в районе Славянска и Константиновки вызывает особую тревогу. Потеря оставшихся под её контролем частей ДНР станет для Украины, как пишет встревоженная способностью ВСУ удержать Краматорск немецкая газета Die Welt, "одним из самых тяжёлых поражений и одним из величайших триумфов Путина" с начала конфликта.Другое немецкое издание, анализируя происходящее на фронте, приходит к выводу, что Украина оказалась по сути в безвыходной ситуации, поскольку Россия стремительно усиливает ракетные атаки, а вероятность поставок новых ракет Киеву западными партнёрами упала почти до нуля. Президент США Дональд Трамп отказал в передаче лицензии на их производство, а резервы Европы исчерпаны –Зеленскому так и не удалось закрыть воздушное пространство над страной, из-за чего он "по-видимому, столкнулся с проблемой, для которой нет решения".А бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор подвёл промежуточный итог украинской кампании для Запада."Мы проиграли на Украине. И когда я говорю "мы", я имею в виду США. Все наши союзники на грани банкротства, все разоряются. Ни у кого нет денег. Никакой великой мобилизации Европы против России не будет. <...> Что же произошло? Мы смотрим на Россию. Она находится в превосходном состоянии, потому что русские бережно распоряжаются своими ресурсами. Они действуют осторожно и продуманно", – заявил он.

https://ukraina.ru/20260727/vozvraschenie-k-kornyam-bez-vykhoda-k-chernomu-moru-ukraine-zhit-no-nedolgo--1081873798.html

https://ukraina.ru/20260717/vertolty-morskoy-aviatsii-rossii-ochen-effektivny-v-protivodeystvii-bek-vsu---ekspert-1081582608.html

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Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, вооруженные силы украины, вс рф, владимир зеленский, одесса, нато, порт, славянск, краматорск, спецоперация