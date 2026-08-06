"США проиграли, а триумф Путина впереди". Как на Западе оценивают ситуацию на украинском фронте - 06.08.2026 Украина.ру
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"США проиграли, а триумф Путина впереди". Как на Западе оценивают ситуацию на украинском фронте
"США проиграли, а триумф Путина впереди". Как на Западе оценивают ситуацию на украинском фронте - 06.08.2026 Украина.ру
"США проиграли, а триумф Путина впереди". Как на Западе оценивают ситуацию на украинском фронте
Западные эксперты и СМИ больше не могут твердить о выигрышном положении ВСУ и отрицать преимущество российской армии
2026-08-06T06:26
2026-08-06T06:26
эксклюзив
россия
украина
вооруженные силы украины
вс рф
владимир зеленский
одесса
нато
порт
славянск
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Французский телеканал BFMTV ещё недавно радостно сообщал, как Украина запускала в сторону России ударные дроны, а утром 5 августа рассказывал о массированном ударе российской армии по целям в Киевской области и Чёрном море."Вы видите эти кадры, снятые этой ночью. Целью ударов, как вы видите, стала в частности столица страны – Киев", – говорится в репортаже.Командование воздушных сил Украины признало, что из 28 выпущенных ВС РФ ракет (24 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400 и 4 ракеты "Циркон"/"Оникс") украинские военные не смогли сбить ни одной.Это заявление опубликовала итальянская газета Corriere della Sera, которая прежде регулярно рапортовала, что Украина якобы уже давно победила и скоро пойдёт на Москву."В течение нескольких недель в ряде СМИ преобладала позиция, согласно которой Украина выигрывает в конфликте. Тем временем российские сухопутные войска наступают, украинцы сопротивляются принудительной мобилизации, а Киев теряет контроль над жизненно важными портами, возможно, двигаясь к тому, чтобы стать страной, не имеющей выхода к морю", — написал канадский журналист Аарон Мате в соцсети X.Доступ к Азовскому морю Украина утратила в результате включения в состав России Крыма, а также прибрежных районов Донецкой и Запорожской областей – оно стало де-юре и де-факто внутренним морем России. А полноценно использовать инфраструктуру Чёрного моря Украина не может из-за блокады, возникшей в ходе атак ВС РФ."То, что сейчас делает Россия, это существенно. Она блокирует Украину, заблокировав Одессу. Это имеет очень-очень много последствий — военных, экономических, социальных. В результате Украина фактически стала страной без выхода к морю. А через порты шло 80% её внешней торговли. Всё происходило без препятствий. Теперь это невозможно. Для них это большая катастрофа. И это огромный, колоссальный удар по экономике в целом", — подчёркивает кипрский журналист Алекс Христофору.Нынешним летом российские войска систематически наносят удары по портовой инфраструктуре Украины, чтобы уничтожить морские пути поставок вооружений для ВСУ – для чего зачастую в качестве прикрытия используются гражданские суда, – места ремонта и сборки украинских беспилотников и безэкипажных катеров.Атаки совпали с уборочной кампанией – около 90% экспортных поставок сельхозпродукции Украины идёт по Чёрному морю. Каждый день простоя портов, как пишет украинское издание "Экономическая правда", – это убытки на $70 миллионов для экспортёров. Проблемы с логистикой через украинские порты не только обрушили цены на зерновые в среднем на 30%, но и могут обернуться массовым банкротством фермерских хозяйств страны. Потери всего агросектора по итогам года, по оценке министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого, могут составить от $1,5 до $3 миллиардов. Он признал, что суда по решению владельцев перестали заходить в украинские порты."Одесса — это ключ. Сейчас Россия блокирует порты вокруг Одессы и сам порт Одессы. Это означает, что у Украины вообще не остаётся никакой линии снабжения. Для Украины нигде не появится никакого маршрута снабжения, кроме морского — через Одессу. &lt;…&gt; Я думаю, всё это развалится гораздо быстрей, чем некоторые думали. Это значит, что с Украиной покончено. Всё, конец. И как с элементом укрепления НАТО — Украину втянули в прокси-войну именно для того, чтобы придать НАТО больше силы против Москвы, — но Украина исчезла, полностью утрачена. А Россия усилилась", — заявил полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон.2 августа американское издание The National Interest опубликовало список стран, обладающих сильнейшими военно-воздушными силами в Европе, признав при этом превосходство России."Даже после потерь на Украине Россия обладает крупнейшим в Европе флотом по численности, насчитывающим более 900 боевых самолётов. Её арсенал в основном состоит из многоцелевых самолётов четвёртого и пятого поколения. Россия также располагает одним из немногих в мире истребителей пятого поколения собственной разработки, Су-57 Felon. &lt;…&gt; Не следует питать иллюзий относительно слабости российской авиации – она, безусловно, обладает сильнейшими военно-воздушными силами в Европе", – говорится в статье.Далеко позади в списке остались Турция, Великобритания, Франция и Италия – члены НАТО."Русские начали наносить такие масштабные удары, каких не было раньше. У украинцев нет противовоздушной обороны. Кажется, [1 августа] они выпустили последние 2 ракеты Patriot. &lt;…&gt; Боже мой, у российских ВВС будет полное господство в воздухе над любой частью Украины. И боеприпасов у них больше, чем они могут использовать в настоящее время", – констатирует бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.Он отмечает ускорение не только темпов боевых действий на Украине в целом, но и продвижения российской армии в Донбассе."Они побеждают. Осталось освободить всего 2 крупных города (Славянск и Краматорск – ред.). Они продвигаются быстро и смогут взять под контроль эти города", – добавляет Макговерн.В свою очередь Алекс Христофору заявляет: "Я бы сказал, что Россия практически уже победила на поле боя или как минимум уверенно движется к этой победе. Как только она возьмёт Славянск и Краматорск – а я не сомневаюсь, что так и будет – Донбасс на 100% окажется под контролем России. &lt;…&gt; Думаю, по мере продолжения конфликта России будет намного легче достигать своих целей".Несколько дней назад глава киевского режима Владимир Зеленский объявил, что ситуация для ВСУ в районе Славянска и Константиновки вызывает особую тревогу. Потеря оставшихся под её контролем частей ДНР станет для Украины, как пишет встревоженная способностью ВСУ удержать Краматорск немецкая газета Die Welt, "одним из самых тяжёлых поражений и одним из величайших триумфов Путина" с начала конфликта.Другое немецкое издание, анализируя происходящее на фронте, приходит к выводу, что Украина оказалась по сути в безвыходной ситуации, поскольку Россия стремительно усиливает ракетные атаки, а вероятность поставок новых ракет Киеву западными партнёрами упала почти до нуля. Президент США Дональд Трамп отказал в передаче лицензии на их производство, а резервы Европы исчерпаны –Зеленскому так и не удалось закрыть воздушное пространство над страной, из-за чего он "по-видимому, столкнулся с проблемой, для которой нет решения".А бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор подвёл промежуточный итог украинской кампании для Запада."Мы проиграли на Украине. И когда я говорю "мы", я имею в виду США. Все наши союзники на грани банкротства, все разоряются. Ни у кого нет денег. Никакой великой мобилизации Европы против России не будет. &lt;...&gt; Что же произошло? Мы смотрим на Россию. Она находится в превосходном состоянии, потому что русские бережно распоряжаются своими ресурсами. Они действуют осторожно и продуманно", – заявил он.
https://ukraina.ru/20260727/vozvraschenie-k-kornyam-bez-vykhoda-k-chernomu-moru-ukraine-zhit-no-nedolgo--1081873798.html
https://ukraina.ru/20260717/vertolty-morskoy-aviatsii-rossii-ochen-effektivny-v-protivodeystvii-bek-vsu---ekspert-1081582608.html
https://ukraina.ru/20260803/maykl-bom-ukraina-oboshla-ssha-po-dronam-a-voyna-trampa-s-iranom-navsegda-lishit-kiev-besplatnoy-1082115334.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, россия, украина, вооруженные силы украины, вс рф, владимир зеленский, одесса, нато, порт, славянск, краматорск, спецоперация
Эксклюзив, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Владимир Зеленский, Одесса, НАТО, порт, Славянск, Краматорск, Спецоперация

"США проиграли, а триумф Путина впереди". Как на Западе оценивают ситуацию на украинском фронте

06:26 06.08.2026
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Западные эксперты и СМИ больше не могут твердить о выигрышном положении ВСУ и отрицать преимущество российской армии
Французский телеканал BFMTV ещё недавно радостно сообщал, как Украина запускала в сторону России ударные дроны, а утром 5 августа рассказывал о массированном ударе российской армии по целям в Киевской области и Чёрном море.
"Вы видите эти кадры, снятые этой ночью. Целью ударов, как вы видите, стала в частности столица страны – Киев", – говорится в репортаже.
Командование воздушных сил Украины признало, что из 28 выпущенных ВС РФ ракет (24 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400 и 4 ракеты "Циркон"/"Оникс") украинские военные не смогли сбить ни одной.
Это заявление опубликовала итальянская газета Corriere della Sera, которая прежде регулярно рапортовала, что Украина якобы уже давно победила и скоро пойдёт на Москву.
"В течение нескольких недель в ряде СМИ преобладала позиция, согласно которой Украина выигрывает в конфликте. Тем временем российские сухопутные войска наступают, украинцы сопротивляются принудительной мобилизации, а Киев теряет контроль над жизненно важными портами, возможно, двигаясь к тому, чтобы стать страной, не имеющей выхода к морю", — написал канадский журналист Аарон Мате в соцсети X.
Доступ к Азовскому морю Украина утратила в результате включения в состав России Крыма, а также прибрежных районов Донецкой и Запорожской областей – оно стало де-юре и де-факто внутренним морем России. А полноценно использовать инфраструктуру Чёрного моря Украина не может из-за блокады, возникшей в ходе атак ВС РФ.
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27 июля, 13:45
Возвращение к корням. Без выхода к Черному морю Украине жить, но недолго Вот уже несколько недель российские войска наносят интенсивные удары возмездия по портам и морской портовой инфраструктуре Украины на Черном море. Это расплата за удары ВСУ по территории России и ее мирным жителям.
"То, что сейчас делает Россия, это существенно. Она блокирует Украину, заблокировав Одессу. Это имеет очень-очень много последствий — военных, экономических, социальных. В результате Украина фактически стала страной без выхода к морю. А через порты шло 80% её внешней торговли. Всё происходило без препятствий. Теперь это невозможно. Для них это большая катастрофа. И это огромный, колоссальный удар по экономике в целом", — подчёркивает кипрский журналист Алекс Христофору.
Нынешним летом российские войска систематически наносят удары по портовой инфраструктуре Украины, чтобы уничтожить морские пути поставок вооружений для ВСУ для чего зачастую в качестве прикрытия используются гражданские суда, места ремонта и сборки украинских беспилотников и безэкипажных катеров.
Атаки совпали с уборочной кампанией около 90% экспортных поставок сельхозпродукции Украины идёт по Чёрному морю. Каждый день простоя портов, как пишет украинское издание "Экономическая правда", это убытки на $70 миллионов для экспортёров.
Проблемы с логистикой через украинские порты не только обрушили цены на зерновые в среднем на 30%, но и могут обернуться массовым банкротством фермерских хозяйств страны. Потери всего агросектора по итогам года, по оценке министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого, могут составить от $1,5 до $3 миллиардов. Он признал, что суда по решению владельцев перестали заходить в украинские порты.
"Одесса — это ключ. Сейчас Россия блокирует порты вокруг Одессы и сам порт Одессы. Это означает, что у Украины вообще не остаётся никакой линии снабжения. Для Украины нигде не появится никакого маршрута снабжения, кроме морского — через Одессу.
<…> Я думаю, всё это развалится гораздо быстрей, чем некоторые думали. Это значит, что с Украиной покончено. Всё, конец. И как с элементом укрепления НАТО — Украину втянули в прокси-войну именно для того, чтобы придать НАТО больше силы против Москвы, — но Украина исчезла, полностью утрачена. А Россия усилилась", — заявил полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон.
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
17 июля, 15:17
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2 августа американское издание The National Interest опубликовало список стран, обладающих сильнейшими военно-воздушными силами в Европе, признав при этом превосходство России.
"Даже после потерь на Украине Россия обладает крупнейшим в Европе флотом по численности, насчитывающим более 900 боевых самолётов. Её арсенал в основном состоит из многоцелевых самолётов четвёртого и пятого поколения. Россия также располагает одним из немногих в мире истребителей пятого поколения собственной разработки, Су-57 Felon.
<…> Не следует питать иллюзий относительно слабости российской авиации – она, безусловно, обладает сильнейшими военно-воздушными силами в Европе", говорится в статье.
Далеко позади в списке остались Турция, Великобритания, Франция и Италия члены НАТО.
"Русские начали наносить такие масштабные удары, каких не было раньше. У украинцев нет противовоздушной обороны. Кажется, [1 августа] они выпустили последние 2 ракеты Patriot. <…> Боже мой, у российских ВВС будет полное господство в воздухе над любой частью Украины. И боеприпасов у них больше, чем они могут использовать в настоящее время", констатирует бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
Он отмечает ускорение не только темпов боевых действий на Украине в целом, но и продвижения российской армии в Донбассе.
"Они побеждают. Осталось освободить всего 2 крупных города (Славянск и Краматорск ред.). Они продвигаются быстро и смогут взять под контроль эти города", добавляет Макговерн.
В свою очередь Алекс Христофору заявляет: "Я бы сказал, что Россия практически уже победила на поле боя или как минимум уверенно движется к этой победе. Как только она возьмёт Славянск и Краматорск а я не сомневаюсь, что так и будет Донбасс на 100% окажется под контролем России. <…> Думаю, по мере продолжения конфликта России будет намного легче достигать своих целей".
Майкл Бом интервью - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
3 августа, 19:30
Майкл Бом: Украина обошла США по дронам, а война Трампа с Ираном навсегда лишит Киев бесплатной помощиДональд Трамп встал на сторону Украины, надеясь, что удары дронами по России заставят Москву пойти на мир, заявил в интервью изданию Украина.ру американский журналист и политолог Майкл Бом
Несколько дней назад глава киевского режима Владимир Зеленский объявил, что ситуация для ВСУ в районе Славянска и Константиновки вызывает особую тревогу. Потеря оставшихся под её контролем частей ДНР станет для Украины, как пишет встревоженная способностью ВСУ удержать Краматорск немецкая газета Die Welt, "одним из самых тяжёлых поражений и одним из величайших триумфов Путина" с начала конфликта.
Другое немецкое издание, анализируя происходящее на фронте, приходит к выводу, что Украина оказалась по сути в безвыходной ситуации, поскольку Россия стремительно усиливает ракетные атаки, а вероятность поставок новых ракет Киеву западными партнёрами упала почти до нуля. Президент США Дональд Трамп отказал в передаче лицензии на их производство, а резервы Европы исчерпаны –Зеленскому так и не удалось закрыть воздушное пространство над страной, из-за чего он "по-видимому, столкнулся с проблемой, для которой нет решения".
А бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор подвёл промежуточный итог украинской кампании для Запада.
"Мы проиграли на Украине. И когда я говорю "мы", я имею в виду США. Все наши союзники на грани банкротства, все разоряются. Ни у кого нет денег. Никакой великой мобилизации Европы против России не будет. <...> Что же произошло? Мы смотрим на Россию. Она находится в превосходном состоянии, потому что русские бережно распоряжаются своими ресурсами. Они действуют осторожно и продуманно", заявил он.
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ЭксклюзивРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВС РФВладимир ЗеленскийОдессаНАТОпортСлавянскКраматорскСпецоперация
 
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