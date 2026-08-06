"Не для этого мы пять лет воевали": Ищенко объяснил, почему Британия не получит Одессу - 06.08.2026 Украина.ру
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"Не для этого мы пять лет воевали": Ищенко объяснил, почему Британия не получит Одессу
"Не для этого мы пять лет воевали": Ищенко объяснил, почему Британия не получит Одессу - 06.08.2026 Украина.ру
"Не для этого мы пять лет воевали": Ищенко объяснил, почему Британия не получит Одессу
Россия не допустит британского контроля над Одессой. Даже при формальном сохранении Украины фактическим хозяином региона станет Москва, и пять лет войны были не для того, чтобы отдать черноморский порт британцам. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-08-06T05:00
2026-08-06T05:00
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Подводя итог разговору об Одессе, Ищенко заявил, что Россия не отдаст контроль над портом. "Повторюсь, даже если Одесса формально останется в составе Украины, фактический контроль над ней будет у нас. Контролировать её будем мы, а не Британия", — пояснил эксперт.По словам Ищенко, если Киев капитулирует, Украина станет нейтральной и перейдёт под российский протекторат. Зеленский и компания оттуда уезжают, а экономические и военно-политические действия Украины берутся под российский контроль, добавил он.Эксперт подчеркнул, что Одесская область попадёт в демилитаризованную зону. "Одесская область однозначно попадает под статус демилитаризованной зоны. Оттуда должны уйти украинские войска. И в таком случае обеспечение безопасности Украины ложится на Россию", — добавил политолог.Ищенко резюмировал, что Россия воевала пять лет не для того, чтобы позволить британцам или украинцам в интересах Лондона контролировать какие-либо территории на Украине.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Одесса останется в составе Украины, контролировать ее будет Россия, а не Британия" на сайте Украина.ру.После изоляции Черноморского побережья необходимо перерезать транспортные коридоры, идущие на Украину из Польши и Румынии. Подробрнее об этом — в материале "Юрий Кнутов: Россия оставит Украину без дронов и ракет, если изолирует ее от Польши и Румынии" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, одесса, россия, ростислав ищенко, украина.ру, главные новости, главное, британия, великобритания, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, дзен новости сво, порт, война, чем закончится война на украине, война на украине
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"Не для этого мы пять лет воевали": Ищенко объяснил, почему Британия не получит Одессу

05:00 06.08.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАкции, посвященные девятой годовщине трагедии в Доме профсоюзов в Одессе
Акции, посвященные девятой годовщине трагедии в Доме профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Россия не допустит британского контроля над Одессой. Даже при формальном сохранении Украины фактическим хозяином региона станет Москва, и пять лет войны были не для того, чтобы отдать черноморский порт британцам. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Подводя итог разговору об Одессе, Ищенко заявил, что Россия не отдаст контроль над портом. "Повторюсь, даже если Одесса формально останется в составе Украины, фактический контроль над ней будет у нас. Контролировать её будем мы, а не Британия", — пояснил эксперт.
По словам Ищенко, если Киев капитулирует, Украина станет нейтральной и перейдёт под российский протекторат. Зеленский и компания оттуда уезжают, а экономические и военно-политические действия Украины берутся под российский контроль, добавил он.
Эксперт подчеркнул, что Одесская область попадёт в демилитаризованную зону. "Одесская область однозначно попадает под статус демилитаризованной зоны. Оттуда должны уйти украинские войска. И в таком случае обеспечение безопасности Украины ложится на Россию", — добавил политолог.
Ищенко резюмировал, что Россия воевала пять лет не для того, чтобы позволить британцам или украинцам в интересах Лондона контролировать какие-либо территории на Украине.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Одесса останется в составе Украины, контролировать ее будет Россия, а не Британия" на сайте Украина.ру.
После изоляции Черноморского побережья необходимо перерезать транспортные коридоры, идущие на Украину из Польши и Румынии. Подробрнее об этом — в материале "Юрий Кнутов: Россия оставит Украину без дронов и ракет, если изолирует ее от Польши и Румынии" на сайте Украина.ру.
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