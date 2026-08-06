https://ukraina.ru/20260806/ne-dlya-etogo-my-pyat-let-voevali-ischenko-obyasnil-pochemu-britaniya-ne-poluchit-odessu-1082219152.html

"Не для этого мы пять лет воевали": Ищенко объяснил, почему Британия не получит Одессу

"Не для этого мы пять лет воевали": Ищенко объяснил, почему Британия не получит Одессу - 06.08.2026 Украина.ру

"Не для этого мы пять лет воевали": Ищенко объяснил, почему Британия не получит Одессу

Россия не допустит британского контроля над Одессой. Даже при формальном сохранении Украины фактическим хозяином региона станет Москва, и пять лет войны были не для того, чтобы отдать черноморский порт британцам. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-08-06T05:00

2026-08-06T05:00

2026-08-06T05:00

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Подводя итог разговору об Одессе, Ищенко заявил, что Россия не отдаст контроль над портом. "Повторюсь, даже если Одесса формально останется в составе Украины, фактический контроль над ней будет у нас. Контролировать её будем мы, а не Британия", — пояснил эксперт.По словам Ищенко, если Киев капитулирует, Украина станет нейтральной и перейдёт под российский протекторат. Зеленский и компания оттуда уезжают, а экономические и военно-политические действия Украины берутся под российский контроль, добавил он.Эксперт подчеркнул, что Одесская область попадёт в демилитаризованную зону. "Одесская область однозначно попадает под статус демилитаризованной зоны. Оттуда должны уйти украинские войска. И в таком случае обеспечение безопасности Украины ложится на Россию", — добавил политолог.Ищенко резюмировал, что Россия воевала пять лет не для того, чтобы позволить британцам или украинцам в интересах Лондона контролировать какие-либо территории на Украине.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Одесса останется в составе Украины, контролировать ее будет Россия, а не Британия" на сайте Украина.ру.После изоляции Черноморского побережья необходимо перерезать транспортные коридоры, идущие на Украину из Польши и Румынии. Подробрнее об этом — в материале "Юрий Кнутов: Россия оставит Украину без дронов и ракет, если изолирует ее от Польши и Румынии" на сайте Украина.ру.

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