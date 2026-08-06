Главные проблемы решаются, "чёрная жара" наступает. Как проходит лето в Крыму - 06.08.2026 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20260806/glavnye-problemy-reshayutsya-chrnaya-zhara-nastupaet-kak-prokhodit-leto-v-krymu-1082213264.html
Главные проблемы решаются, "чёрная жара" наступает. Как проходит лето в Крыму
Главные проблемы решаются, "чёрная жара" наступает. Как проходит лето в Крыму - 06.08.2026 Украина.ру
Главные проблемы решаются, "чёрная жара" наступает. Как проходит лето в Крыму
Две главные проблемы Крыма этого лета – потухшее электричество и дефицит бензина – начинают решаться. Свет есть в большинстве сел, посёлков и городов. Да, ещё не весь день – по 6, а иногда и по 12 часов. А это уже прорыв
2026-08-06T05:41
2026-08-06T05:41
эксклюзив
крым
ростов-на-дону
симферополь
бензин
электричество
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Ситуация остаётся напряженной, но людям – значительно легче. Почти не слышно напряжённого гула генераторов, которые работали возле каждого кафе или лотка с продуктами."Экстремальное лето под гул генераторов", как говорили крымчане, кажется, постепенно превращается в обычный курортный сезон. Однако всех пока что просят не включать кондиционеры в каждой комнате, снижать нагрузку на электросети.Аварии случаются, нагрузку приходится перераспределять. Вражеские атаки повредили и низковольтное, и высоковольтное оборудование. По всему полуострову действуют временные ограничения электроснабжения.Электрики Крыма работают круглосуточно. На помощь на полуостров прибыли бригады из Ростова-на-Дону. И результат есть – свет появился.Вторая проблема, бензин, тоже в процессе решения.Разговор двух мужчин:– Три дня назад заправлялся в Симферополе по 190, теперь возле Алушты на трассе – по 100.– И сколько льют?– Да хоть полный бак.Это очень облегчает жизнь на полуострове.Бензин А-92 есть везде – по 100 рублей. Обещают скоро привести к такой же цене А-95 и дизтопливо. Произойти это должно, по заявлениям правительства Крыма, к середине августа.Конечно, кто-то продолжает ездить за бензином "за мост", покупать более дешёвое топливо на материке. Многие туристы будут везти с собой запас "на крайний случай".При этом нужно помнить, что правила провоза бензина в канистрах через мост изменились. Запрещено лить его в обычные баклажки или неспециализированные канистры.Все ёмкости отдельно проверяют на сканере, потому что уже были попытки провоза чего-нибудь запрещённого.Рассказывает крымский автоблогер:– Заехал со стороны Тамани, у меня железные канистры по 10 литров. Сам отнёс их на сканер. Спросил, что будет, если хрупкая девушка или пенсионер в машине? Ответили: хрупкая девушка, если везёт бензин в канистрах, пусть будет готова носить их сама на сканер. Спросил ещё, что будет, если канистры неправильные? Ответили: разворот на Тамань, избавляйтесь от топлива. Или ищите правильные.Воду в Крыму продолжают подавать по часам. Происходит это в том числе из-за аварий на электросетях. Главное, что вода есть.С продуктами – порядок: всё есть, что-то подорожало – из-за сезона и логистики. Сахар стоил 70 рублей, сейчас почти 100. За батон хлеба просил 50 рублей, теперь 60. Туристы, скорее всего, не заметят никакого подорожания. При этом цены на овощи и фрукты ниже обычного, как и цены на фермерское мясо, птицу, сметану.Набор социальных продуктов – некоторые виды хлеба, крупы, овощи и молочка – не дорожают. Крымские пенсионеры продолжают жить в обычном режиме.Но экстремальное лето всё-таки продолжается – на Крым идёт аномальная жара. Как говорят, из Африки. В ближайшие пять дней температура будет превышать климатическую норму на целых семь градусов. Это называют "чёрной жарой".Подобная климатическая перегрузка считается опасным метеорологическим явлением. Нагрузка на организм резко вырастет. Поэтому любителей пляжей просят удаляться в тень во время особого солнцепёка.Синоптики обещают 32-37 градусов. А ещё полностью прогрелось море – 24-26 почти везде.Есть ли отдыхающие на пляжах? Решились провести "экстремальное лето" на полуострове? Есть. Возможно, процентов на 20-30 меньше обычного. Но, как и всегда в августе, толпы туристов заполняют набережные Ялты, Алушты и Судака.Пляжи – битком. Август есть август. Тем более из "экстремального" на полуострове остаётся, кажется, только "чёрная жара".
https://ukraina.ru/20260802/ekstremalnye-usloviya-v-gorodakh-schastya-kak-prokhodit-kurortnyy-sezon-v-krymu-1082077077.html
https://ukraina.ru/20260717/krym-eda-voda-benzin-i-elektrichestvo-chto-proiskhodit-1081578732.html
крым
ростов-на-дону
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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Украина.ру
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5
4.7
96
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, крым, ростов-на-дону, симферополь, бензин, электричество
Эксклюзив, Крым, Ростов-на-Дону, Симферополь, Бензин, электричество

Главные проблемы решаются, "чёрная жара" наступает. Как проходит лето в Крыму

05:41 06.08.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
Все материалы
Две главные проблемы Крыма этого лета – потухшее электричество и дефицит бензина – начинают решаться. Свет есть в большинстве сел, посёлков и городов. Да, ещё не весь день – по 6, а иногда и по 12 часов. А это уже прорыв
Ситуация остаётся напряженной, но людям – значительно легче. Почти не слышно напряжённого гула генераторов, которые работали возле каждого кафе или лотка с продуктами.
"Экстремальное лето под гул генераторов", как говорили крымчане, кажется, постепенно превращается в обычный курортный сезон. Однако всех пока что просят не включать кондиционеры в каждой комнате, снижать нагрузку на электросети.
Аварии случаются, нагрузку приходится перераспределять. Вражеские атаки повредили и низковольтное, и высоковольтное оборудование. По всему полуострову действуют временные ограничения электроснабжения.
Электрики Крыма работают круглосуточно. На помощь на полуостров прибыли бригады из Ростова-на-Дону. И результат есть – свет появился.
Вторая проблема, бензин, тоже в процессе решения.
Разговор двух мужчин:
– Три дня назад заправлялся в Симферополе по 190, теперь возле Алушты на трассе – по 100.
– И сколько льют?
– Да хоть полный бак.
Это очень облегчает жизнь на полуострове.
- РИА Новости, 1920, 02.08.2026
2 августа, 16:43
Экстремальные условия в городах счастья. Как проходит курортный сезон в КрымуВ Крыму – в разгаре курортный сезон. При этом туристов, конечно, значительно меньше обычного. Примерно вполовину меньше. Местные отели дают свою оценку: заполняемость упала на 40%
Бензин А-92 есть везде – по 100 рублей. Обещают скоро привести к такой же цене А-95 и дизтопливо. Произойти это должно, по заявлениям правительства Крыма, к середине августа.
Конечно, кто-то продолжает ездить за бензином "за мост", покупать более дешёвое топливо на материке. Многие туристы будут везти с собой запас "на крайний случай".
При этом нужно помнить, что правила провоза бензина в канистрах через мост изменились. Запрещено лить его в обычные баклажки или неспециализированные канистры.
Все ёмкости отдельно проверяют на сканере, потому что уже были попытки провоза чего-нибудь запрещённого.
Рассказывает крымский автоблогер:
– Заехал со стороны Тамани, у меня железные канистры по 10 литров. Сам отнёс их на сканер. Спросил, что будет, если хрупкая девушка или пенсионер в машине? Ответили: хрупкая девушка, если везёт бензин в канистрах, пусть будет готова носить их сама на сканер. Спросил ещё, что будет, если канистры неправильные? Ответили: разворот на Тамань, избавляйтесь от топлива. Или ищите правильные.
Воду в Крыму продолжают подавать по часам. Происходит это в том числе из-за аварий на электросетях. Главное, что вода есть.
С продуктами – порядок: всё есть, что-то подорожало – из-за сезона и логистики. Сахар стоил 70 рублей, сейчас почти 100. За батон хлеба просил 50 рублей, теперь 60. Туристы, скорее всего, не заметят никакого подорожания. При этом цены на овощи и фрукты ниже обычного, как и цены на фермерское мясо, птицу, сметану.
Набор социальных продуктов – некоторые виды хлеба, крупы, овощи и молочка – не дорожают. Крымские пенсионеры продолжают жить в обычном режиме.
- РИА Новости, 1920, 17.07.2026
17 июля, 13:44
Крым: еда, вода, бензин и электричество. Что происходит?Что происходит в Крыму? Есть ли еда, вода, свет, газ и бензин?
Но экстремальное лето всё-таки продолжается – на Крым идёт аномальная жара. Как говорят, из Африки. В ближайшие пять дней температура будет превышать климатическую норму на целых семь градусов. Это называют "чёрной жарой".
Подобная климатическая перегрузка считается опасным метеорологическим явлением. Нагрузка на организм резко вырастет. Поэтому любителей пляжей просят удаляться в тень во время особого солнцепёка.
Синоптики обещают 32-37 градусов. А ещё полностью прогрелось море – 24-26 почти везде.
Есть ли отдыхающие на пляжах? Решились провести "экстремальное лето" на полуострове? Есть. Возможно, процентов на 20-30 меньше обычного. Но, как и всегда в августе, толпы туристов заполняют набережные Ялты, Алушты и Судака.
Пляжи – битком. Август есть август. Тем более из "экстремального" на полуострове остаётся, кажется, только "чёрная жара".
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ЭксклюзивКрымРостов-на-ДонуСимферопольБензинэлектричество
 
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