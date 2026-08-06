https://ukraina.ru/20260806/fray-populyarnyy-i-gramotnyy-politik--ekspert-o-riskakh-dlya-mertsa-i-rasstanovke-sil-v-khds-1082220881.html

"Фрай популярный и грамотный политик" — эксперт о рисках для Мерца и расстановке сил в ХДС

"Фрай популярный и грамотный политик" — эксперт о рисках для Мерца и расстановке сил в ХДС - 06.08.2026 Украина.ру

"Фрай популярный и грамотный политик" — эксперт о рисках для Мерца и расстановке сил в ХДС

Мерц сделал шаги, которые одновременно могут укрепить и ослабить его позиции — он сдвинул Торстена Фрая на место председателя фракции. Однако Фрай через некоторое время может стать конкурентом канцлера. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, главный редактор немецкого интернет-журнала World Economy Александр Сосновский

2026-08-06T04:45

2026-08-06T04:45

2026-08-06T04:45

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В руководстве немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) обсуждают возможность отставки канцлера Фридриха Мерца в сентябре. Причиной называют неудачные кадровые перестановки в правительстве и рост недовольства внутри партии, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.Продолжая тему, Сосновский заявил, что немецкий канцлер предпринял важные шаги для укрепления своих позиций, но они могут сыграть против него. "Он поменял своего "министра без портфеля" Торстена Фрая, который фактически руководил администрацией канцлера, сдвинув на место председателя фракции. Таким образом Мерц пытается навести порядок в своих рядах", — пояснил эксперт.По мнению Сосновского, Фрай может стать фигурой, которую захотят выдвинуть на место канцлера. "Но одновременно с этим он ослабил себя, потому что Фрай популярный и грамотный политик, и через некоторое время именно он может стать фигурой, которую захотят выдвинуть на место канцлера", — отметил он.Именно тогда у Мерца могут возникнуть реальные проблемы, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Александр Сосновский: Переговоров по Украине не будет, но тайные контакты России и Германии возможны" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики: "Андрей Суздальцев: Евросоюз считает себя империей, но когда Украина рухнет, он начнет крошиться" на сайте Украина.ру.

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