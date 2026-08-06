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Ищенко: Пока Киев не подпишет акт о капитуляции, российские войска продолжат идти вперёд

Ищенко: Пока Киев не подпишет акт о капитуляции, российские войска продолжат идти вперёд - 06.08.2026 Украина.ру

Ищенко: Пока Киев не подпишет акт о капитуляции, российские войска продолжат идти вперёд

Если фронт ВСУ рухнет и украинцы не успеют закрепиться на новых рубежах, российские войска могут пройти до 200 километров в день. Недели достаточно, чтобы дойти до Галиции. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-08-06T05:50

2026-08-06T05:50

2026-08-06T05:50

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Отвечая на вопрос о возможном обрушении фронта ВСУ, Ищенко заявил, что в условиях, когда противник не сможет организовать новые оборонительные линии, российские войска будут наступать с максимальной скоростью. "Километров 100-200 в день со всеми заправками, обедами и мерами безопасности она проедет. Недели вполне хватит, чтобы добраться до Галиции", — пояснил эксперт.По словам Ищенко, все попытки Киева остановить наступление России переговорами не будут иметь эффекта. "И все это время мы будем говорить: "А? Вы что-то хотели? Мы не расслышали. Повторите, пожалуйста, ваши предложения", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что единственным основанием для остановки войск может стать только оформленный акт о капитуляции Украины."Если произойдет обрушение фронта, а ВСУ не успеют оборудовать новый фронт по Днепру или по Збручу, можно продвинуться очень далеко, пока будут приниматься условия капитуляции. Пока капитуляция не оформлена, никакой остановки войск быть не может", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Одесса останется в составе Украины, контролировать ее будет Россия, а не Британия" на сайте Украина.ру.После изоляции Черноморского побережья необходимо перерезать транспортные коридоры, идущие на Украину из Польши и Румынии. Подробрнее об этом — в материале "Юрий Кнутов: Россия оставит Украину без дронов и ракет, если изолирует ее от Польши и Румынии" на сайте Украина.ру.

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