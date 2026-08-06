Ищенко: Пока Киев не подпишет акт о капитуляции, российские войска продолжат идти вперёд - 06.08.2026 Украина.ру
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Ищенко: Пока Киев не подпишет акт о капитуляции, российские войска продолжат идти вперёд
Ищенко: Пока Киев не подпишет акт о капитуляции, российские войска продолжат идти вперёд - 06.08.2026 Украина.ру
Ищенко: Пока Киев не подпишет акт о капитуляции, российские войска продолжат идти вперёд
Если фронт ВСУ рухнет и украинцы не успеют закрепиться на новых рубежах, российские войска могут пройти до 200 километров в день. Недели достаточно, чтобы дойти до Галиции. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-08-06T05:50
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Отвечая на вопрос о возможном обрушении фронта ВСУ, Ищенко заявил, что в условиях, когда противник не сможет организовать новые оборонительные линии, российские войска будут наступать с максимальной скоростью. "Километров 100-200 в день со всеми заправками, обедами и мерами безопасности она проедет. Недели вполне хватит, чтобы добраться до Галиции", — пояснил эксперт.По словам Ищенко, все попытки Киева остановить наступление России переговорами не будут иметь эффекта. "И все это время мы будем говорить: "А? Вы что-то хотели? Мы не расслышали. Повторите, пожалуйста, ваши предложения", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что единственным основанием для остановки войск может стать только оформленный акт о капитуляции Украины."Если произойдет обрушение фронта, а ВСУ не успеют оборудовать новый фронт по Днепру или по Збручу, можно продвинуться очень далеко, пока будут приниматься условия капитуляции. Пока капитуляция не оформлена, никакой остановки войск быть не может", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Одесса останется в составе Украины, контролировать ее будет Россия, а не Британия" на сайте Украина.ру.После изоляции Черноморского побережья необходимо перерезать транспортные коридоры, идущие на Украину из Польши и Румынии. Подробрнее об этом — в материале "Юрий Кнутов: Россия оставит Украину без дронов и ракет, если изолирует ее от Польши и Румынии" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Ищенко: Пока Киев не подпишет акт о капитуляции, российские войска продолжат идти вперёд

05:50 06.08.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодбитый танк "Абрамс" ВСУ, эвакуированный из-под Суджи
Подбитый танк Абрамс ВСУ, эвакуированный из-под Суджи - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Если фронт ВСУ рухнет и украинцы не успеют закрепиться на новых рубежах, российские войска могут пройти до 200 километров в день. Недели достаточно, чтобы дойти до Галиции. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о возможном обрушении фронта ВСУ, Ищенко заявил, что в условиях, когда противник не сможет организовать новые оборонительные линии, российские войска будут наступать с максимальной скоростью.
"Километров 100-200 в день со всеми заправками, обедами и мерами безопасности она проедет. Недели вполне хватит, чтобы добраться до Галиции", — пояснил эксперт.
По словам Ищенко, все попытки Киева остановить наступление России переговорами не будут иметь эффекта. "И все это время мы будем говорить: "А? Вы что-то хотели? Мы не расслышали. Повторите, пожалуйста, ваши предложения", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что единственным основанием для остановки войск может стать только оформленный акт о капитуляции Украины.
"Если произойдет обрушение фронта, а ВСУ не успеют оборудовать новый фронт по Днепру или по Збручу, можно продвинуться очень далеко, пока будут приниматься условия капитуляции. Пока капитуляция не оформлена, никакой остановки войск быть не может", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Одесса останется в составе Украины, контролировать ее будет Россия, а не Британия" на сайте Украина.ру.
После изоляции Черноморского побережья необходимо перерезать транспортные коридоры, идущие на Украину из Польши и Румынии. Подробрнее об этом — в материале "Юрий Кнутов: Россия оставит Украину без дронов и ракет, если изолирует ее от Польши и Румынии" на сайте Украина.ру.
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