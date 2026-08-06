Сосновский: Разговоры об отставке Мерца — это лишь борьба за позиции внутри ХДС перед выборами - 06.08.2026 Украина.ру
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Сосновский: Разговоры об отставке Мерца — это лишь борьба за позиции внутри ХДС перед выборами
Сосновский: Разговоры об отставке Мерца — это лишь борьба за позиции внутри ХДС перед выборами - 06.08.2026 Украина.ру
Сосновский: Разговоры об отставке Мерца — это лишь борьба за позиции внутри ХДС перед выборами
Разговоры об отставке Фридриха Мерца не означают реальной угрозы — это лишь борьба за позиции внутри ХДС. Пока у коалиции есть большинство в 12 голосов, и даже его потеря не обязывает канцлера уходить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, главный редактор немецкого интернет-журнала World Economy Александр Сосновский
2026-08-06T05:15
2026-08-06T05:15
новости
германия
украина
россия
фридрих мерц
сосновский
хдс
украина.ру
der spiegel
канцлеры
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В руководстве немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) обсуждают возможность отставки канцлера Фридриха Мерца в сентябре. Причиной называют неудачные кадровые перестановки в правительстве и рост недовольства внутри партии, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.Отвечая на вопрос о возможных изменениях в Германии, Сосновский заявил, что разговоры о снятии Мерца не соответствуют реальности. "Разговоры внутри партии ХДС совершенно не означают, что Мерца собираются снимать. Просто часть партийцев пытаются занять для себя лучшие позиции перед осенними выборами в землях", — пояснил эксперт.По словам Сосновского, у ХДС действительно большие проблемы, связанные с ростом популярности "Альтернативы для Германии". Однако это не влияет на положение Мерца во главе правительства.Эксперт подчеркнул, что канцлера выбирает не население, а парламентское большинство Бундестага, которое на данный момент составляет всего 12 голосов. "Если 13 человек решат, что они не поддерживают Мерца, большинство развалится. Но и это не означает, что канцлер должен уйти", — отметил он.Сосновский резюмировал, что недовольство канцлером отражает лишь его стиль руководства. "Он пытается руководить как промышленным предприятием, а немецкие принципы построены иначе", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Александр Сосновский: Переговоров по Украине не будет, но тайные контакты России и Германии возможны" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики: "Андрей Суздальцев: Евросоюз считает себя империей, но когда Украина рухнет, он начнет крошиться" на сайте Украина.ру.
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новости, германия, украина, россия, фридрих мерц, сосновский, хдс, украина.ру, der spiegel, канцлеры, международные отношения, международная политика, выборы, правительство, главные новости, главное
Новости, Германия, Украина, Россия, Фридрих Мерц, Сосновский, ХДС, Украина.ру, Der Spiegel, канцлеры, международные отношения, Международная политика, выборы, правительство, Главные новости, главное

Сосновский: Разговоры об отставке Мерца — это лишь борьба за позиции внутри ХДС перед выборами

05:15 06.08.2026
 
© REUTERS / Annegret Hilse
- РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© REUTERS / Annegret Hilse
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Разговоры об отставке Фридриха Мерца не означают реальной угрозы — это лишь борьба за позиции внутри ХДС. Пока у коалиции есть большинство в 12 голосов, и даже его потеря не обязывает канцлера уходить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, главный редактор немецкого интернет-журнала World Economy Александр Сосновский
В руководстве немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) обсуждают возможность отставки канцлера Фридриха Мерца в сентябре. Причиной называют неудачные кадровые перестановки в правительстве и рост недовольства внутри партии, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.
Отвечая на вопрос о возможных изменениях в Германии, Сосновский заявил, что разговоры о снятии Мерца не соответствуют реальности.
"Разговоры внутри партии ХДС совершенно не означают, что Мерца собираются снимать. Просто часть партийцев пытаются занять для себя лучшие позиции перед осенними выборами в землях", — пояснил эксперт.
По словам Сосновского, у ХДС действительно большие проблемы, связанные с ростом популярности "Альтернативы для Германии". Однако это не влияет на положение Мерца во главе правительства.
Эксперт подчеркнул, что канцлера выбирает не население, а парламентское большинство Бундестага, которое на данный момент составляет всего 12 голосов. "Если 13 человек решат, что они не поддерживают Мерца, большинство развалится. Но и это не означает, что канцлер должен уйти", — отметил он.
Сосновский резюмировал, что недовольство канцлером отражает лишь его стиль руководства. "Он пытается руководить как промышленным предприятием, а немецкие принципы построены иначе", — констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Александр Сосновский: Переговоров по Украине не будет, но тайные контакты России и Германии возможны" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международной политики: "Андрей Суздальцев: Евросоюз считает себя империей, но когда Украина рухнет, он начнет крошиться" на сайте Украина.ру.
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