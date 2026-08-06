https://ukraina.ru/20260806/sosnovskiy-razgovory-ob-otstavke-mertsa--eto-lish-borba-za-pozitsii-vnutri-khds-pered-vyborami-1082220384.html

Сосновский: Разговоры об отставке Мерца — это лишь борьба за позиции внутри ХДС перед выборами

Сосновский: Разговоры об отставке Мерца — это лишь борьба за позиции внутри ХДС перед выборами - 06.08.2026 Украина.ру

Сосновский: Разговоры об отставке Мерца — это лишь борьба за позиции внутри ХДС перед выборами

Разговоры об отставке Фридриха Мерца не означают реальной угрозы — это лишь борьба за позиции внутри ХДС. Пока у коалиции есть большинство в 12 голосов, и даже его потеря не обязывает канцлера уходить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, главный редактор немецкого интернет-журнала World Economy Александр Сосновский

2026-08-06T05:15

2026-08-06T05:15

2026-08-06T05:15

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В руководстве немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) обсуждают возможность отставки канцлера Фридриха Мерца в сентябре. Причиной называют неудачные кадровые перестановки в правительстве и рост недовольства внутри партии, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.Отвечая на вопрос о возможных изменениях в Германии, Сосновский заявил, что разговоры о снятии Мерца не соответствуют реальности. "Разговоры внутри партии ХДС совершенно не означают, что Мерца собираются снимать. Просто часть партийцев пытаются занять для себя лучшие позиции перед осенними выборами в землях", — пояснил эксперт.По словам Сосновского, у ХДС действительно большие проблемы, связанные с ростом популярности "Альтернативы для Германии". Однако это не влияет на положение Мерца во главе правительства.Эксперт подчеркнул, что канцлера выбирает не население, а парламентское большинство Бундестага, которое на данный момент составляет всего 12 голосов. "Если 13 человек решат, что они не поддерживают Мерца, большинство развалится. Но и это не означает, что канцлер должен уйти", — отметил он.Сосновский резюмировал, что недовольство канцлером отражает лишь его стиль руководства. "Он пытается руководить как промышленным предприятием, а немецкие принципы построены иначе", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Александр Сосновский: Переговоров по Украине не будет, но тайные контакты России и Германии возможны" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики: "Андрей Суздальцев: Евросоюз считает себя империей, но когда Украина рухнет, он начнет крошиться" на сайте Украина.ру.

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