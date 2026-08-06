https://ukraina.ru/20260806/kontrolirovat-odessu-budem-my-a-ne-britaniya-ischenko-o-kapitulyatsii-ukrainy-i-sudbe-territoriy-1082218547.html

"Контролировать Одессу будем мы, а не Британия": Ищенко о капитуляции Украины и судьбе территорий

"Контролировать Одессу будем мы, а не Британия": Ищенко о капитуляции Украины и судьбе территорий - 06.08.2026 Украина.ру

"Контролировать Одессу будем мы, а не Британия": Ищенко о капитуляции Украины и судьбе территорий

Даже если Одесса формально останется в составе Украины, фактический контроль над ней перейдёт к России, так как область попадёт в демилитаризованную зону глубиной до 500 километров. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-08-06T04:30

2026-08-06T04:30

2026-08-06T04:30

новости

украина

одесса

россия

главные новости

главное

ростислав ищенко

украина.ру

британия

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102741/62/1027416250_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_95a748d482e55d7a6fabf1eec09b93bb.jpg

Рассуждая о будущем Одессы, Ищенко заявил, что в случае капитуляции Киева Украина станет нейтральной и перейдёт под российский протекторат. "Допустим, киевский режим решит принять все российские требования. Они выводят войска с территорий, которые вошли в состав РФ. Все остальное остается за Украиной. Но поскольку там проводится денацификация и демилитаризация, Украина становится полностью нейтральной. То есть – под российским протекторатом", — пояснил эксперт.Ищенко отметил, что экономические и военно-политические действия Украины перейдут под российский контроль. По его словам, это соответствует давним заявлениям Москвы о необходимости создания демилитаризованной зоны безопасности вдоль границ, глубина которой, по оценке эксперта, составит около 500 километров.Политолог подчеркнул, что Одесская область однозначно попадает под статус демилитаризованной зоны, откуда должны уйти украинские войска. В таком случае обеспечение безопасности Украины ложится на Россию, а не на Британию.Ищенко резюмировал, что даже при сохранении формальной принадлежности Украине фактический контроль над Одессой будет у Москвы. "Даже если Одесса формально останется в составе Украины, фактический контроль над ней будет у нас. Да, Украина может через нее торговать, вводить свои пошлины. Но контролировать ее будем мы, а не Британия", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Одесса останется в составе Украины, контролировать ее будет Россия, а не Британия" на сайте Украина.ру.После изоляции Черноморского побережья необходимо перерезать транспортные коридоры, идущие на Украину из Польши и Румынии. Подробрнее об этом — в материале "Юрий Кнутов: Россия оставит Украину без дронов и ракет, если изолирует ее от Польши и Румынии" на сайте Украина.ру.

украина

одесса

россия

британия

великобритания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, одесса, россия, главные новости, главное, ростислав ищенко, украина.ру, британия, великобритания, сво, новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, прогнозы сво, прогноз, прогноз войны на украине, прогноз по украине, война, война на украине