https://ukraina.ru/20260806/ttsk-budut-sudit-eksperty-i-politiki-ukrainy-o-tom-chto-proizoydt-posle-padeniya-kievskogo-rezhima-1082204807.html

ТЦК будут судить. Эксперты и политики Украины о том, что произойдёт после падения киевского режима

ТЦК будут судить. Эксперты и политики Украины о том, что произойдёт после падения киевского режима - 06.08.2026 Украина.ру

ТЦК будут судить. Эксперты и политики Украины о том, что произойдёт после падения киевского режима

В украинском экспертном сообществе обсуждают, будут ли судить военкомов за их преступления, думают, на чём держится украинская энергосистема и долго ли ещё сможет продержаться

2026-08-06T05:04

2026-08-06T05:04

2026-08-06T05:04

россия

донбасс

михаил подоляк

игорь мосийчук

верховная рада

вооруженные силы украины

тцк

владимир зеленский

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Добровольцы в ВСУ давно закончились, людей на передовой не хватает. Несмотря на обещанную реформу, военкомы продолжают проводить мобилизацию в силовом варианте – попросту отлавливают людей на улицах, а сопротивляющихся и тех, кто пытается их защитить (часто это женщины), избивают.Украинские блогеры ежедневно публикуют подтверждающие это видео, которые в будущем могут стать доказательствами в суде. Если они состоятся.Чаша терпения у людей переполнена, множатся случаи сопротивления работникам ТЦК (переименованные военкоматы – ред.), в том числе и вооружённого.Бывший депутат Верховной Рады Украины, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук** заявил, что некоторым украинским чиновникам нужно просто "выбить на лбу татуировки", поскольку они допустили такой беспредел военкомов."Они допустили превращение ТЦК в преступную организацию. Я твёрдо убеждён, что после падения режима Зеленского и его зелёных гнид ТЦК будут признаны… судом будут признаны преступной организацией", – сказал экс-депутат в эфире интернет-канала "Liberty.UA".Он пояснил, что видит три категории преступлений, совершаемых людоловами: запугивание людей, коррупция и госизмена. Почему же госизмена?"Потому что никто… не демотивировал так народ защищать собственную страну, как ТЦК вот этим людоловством, этой силовой мобилизацией", – считает Мосийчук**.Но если судить будут после падения режима Зеленского, то до этого момента нужно ещё дожить.Как долго предстоит воевать? Представители украинской власти намекают, что мир или заморозка конфликта возможны. Советника ОП Михаил Подоляк сообщил, что Зеленский будто бы предлагает России рассмотреть несколько вариантов прекращения огня – в частности, воздушное перемирие, отказ от ударов по энергоструктуре, замораживание конфликта вдоль линии фронта для подготовки к серьёзным переговорам.По мнению украинского политтехнолога Андрея Золотарева, это рассчитано на внутреннюю аудиторию, нужно показать народу, что Киев ищет пути к миру. Но в целом это – "сотрясение воздуха", так как нет ни малейших оснований полагать, что российская сторона пойдет на какой-либо жест доброй воли."Наоборот, наблюдаем ужесточение позиций", – сказал эксперт в эфире интернет-канала Politeka.И фактически состоявшееся отрезание Украины (киевского режима – ред.) от моря "рисует грустные перспективы".Украинский блогер и писатель Юрий Сытник, комментируя высказывание Подоляка о том, что "мы находимся на финальном этапе войны", отметил, что советник, возможно, вбрасывает эту информацию специально, ради подготовки людей к тому, что – возможно, договоримся о замирении, но не на лучших для нас (для киевского режима) условиях.В ожидании "чёрной зимы" это может сработать и убедить колеблющихся.Сытник добавил, что это заявление Подоляка "буквально синхронизировано с заявлением (зампреда Совбеза РФ – ред.) Дмитрия Медведева, что Россия "находится на финальном этапе СВО".На самом деле Дмитрий Медведев сказал, что РФ сейчас находится "в очень важной точке завершения специальной военной операции". Но чем именно СВО должна завершиться? Политик заявил, что конфликт закончится, безусловно, победой России.Что касается ожиданий и настроений на Украине, – они не самые оптимистичные. Зеленский призвал украинцев готовиться к очень тяжелой зиме. Комментируя это заявление, украинский экономист Алексей Кущсказал, что теперь каждая зима, подготовка к ней – экзистенциальный вызов. Цели стратегического развития свелись к задаче как-то перезимовать.Избежать кризиса не удастся, можно будет его только частично амортизировать, считает эксперт. По его словам, сформированная ещё в советские времена энергосистема оказалась достаточно выносливой, она приняла на себя основной удар войны – "тот совок, который у нас так не любят в грантовых организациях, этот совок вывозит страну в условиях войны".Он пояснил, что если бы не было атомных станций, то энергетика Украины уже давно перестала бы существовать, страна держится фактически только на АЭС."А атомные электростанции мы никогда бы не построили за 30 лет независимости. Только два блока запустили, когда ещё был президент Кучма, но и то потому, что там были определенные заделы", – сказал Кущ в эфире канала "Власть vs Влащенко".Экономист добавил, что это же относится к созданной в советские времена железнодорожной сети, к огромным подземным газохранилищам, ко всей газотранспортной системе.Вся энергосистема нынешней Украины держится за счёт того, что её потенциальные возможности многократно превышают потребление – "она строилась на более мощную экономику, кратно более мощную, и на большую численность населения".Поэтому есть определённый задел прочности, который позволяет избежать "схлопывания" энергосистемы. Но это пока: запас прочности тает, а методичные удары ВС РФ делают своё дело.Будущее страны – в тумане. Украина, выбрав судьбу страны-фронтира, а не страны-моста, просто выпала из мировых цепочек добавленной стоимости (для мира она сегодня важна только как экспортёр сои, кукурузы и подсолнечного масла). Но вовсе не экономика в приоритете у нынешних правителей."Мы сейчас становимся вот такой Запорожской Сечью, вот таким фронтиром, где экономика просто отсутствует", – определил состояние страны Кущ, пояснив, что теперь "украинская" экономика – "где-то там, в Европе".Но любые экономические проблемы в Европе тут же отразятся на Украине.Кстати, Зеленский не только призвал украинцев готовиться к трудной зиме, но и заявил, что Украина будет стремиться заставить Россию завершить войну до зимы. Вот только как именно можно Россию заставить это сделать – не раскрыл.* лица, признанные в РФ иноагентами;**лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему - Алексей Анпилогов: Россия обрушила логистику Украины возле Одессы и готова заняться изоляцией Запорожья https://ukraina.ru/20260805/1082151416.html

https://ukraina.ru/20260804/kiev-stal-prifrontovym-gorodom-ukrainskie-eksperty-ischut-kuda-otpravit-vlast-1082111799.html

https://ukraina.ru/20260803/tramp-stavit-ukraintsev-na-uroven-indeytsev-v-ssha-eksperty-i-politiki-o-poteryakh-ukrainy-1082090255.html

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Сергей Зуев

россия, донбасс, михаил подоляк, игорь мосийчук, верховная рада, вооруженные силы украины, тцк, владимир зеленский, украина, эксклюзив