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Дмитриев призвал ЕС и Британию поучиться у России миграционной политике

Дмитриев призвал ЕС и Британию поучиться у России миграционной политике - 05.08.2026 Украина.ру

Дмитриев призвал ЕС и Британию поучиться у России миграционной политике

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюзу и Великобритании следует перенять российский опыт в сфере миграционной политики. Об этом 5 августа сообщает РИА Новости

2026-08-05T10:41

2026-08-05T10:41

2026-08-05T10:41

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Как передаёт РИА Новости, Дмитриев прокомментировал сообщение одного из пользователей соцсети о том, что мигрантам с судимостью запрещено получать российское гражданство или право на проживание в РФ.Бюрократы ЕС и Великобритании и традиционные СМИ проигнорировали предупреждения о разрушении западной цивилизации и проводили самоубийственную миграционную политику, и только фотографии из Сеуты разоблачили их зловещую природу, заявил Дмитриев.Днём ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий получение российского гражданства либо права на проживание в России иностранными гражданами или лицами без гражданства, которые имеют судимость за совершение любого преступления в РФ или за её пределами.Ранее на эту тему в новостях: "Путин подписал закон об иностранцах, еврокомиссар осадил МИД Украины. Новости к 19.00" на сайте Украина.ру.

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новости, россия, великобритания, британия, кирилл дмитриев, владимир путин, ес, украина.ру, трудовые мигранты, мигранты, миграция, главные новости, главное