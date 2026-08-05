Дмитриев призвал ЕС и Британию поучиться у России миграционной политике - 05.08.2026 Украина.ру
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Дмитриев призвал ЕС и Британию поучиться у России миграционной политике
Дмитриев призвал ЕС и Британию поучиться у России миграционной политике - 05.08.2026 Украина.ру
Дмитриев призвал ЕС и Британию поучиться у России миграционной политике
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюзу и Великобритании следует перенять российский опыт в сфере миграционной политики. Об этом 5 августа сообщает РИА Новости
2026-08-05T10:41
2026-08-05T10:41
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Как передаёт РИА Новости, Дмитриев прокомментировал сообщение одного из пользователей соцсети о том, что мигрантам с судимостью запрещено получать российское гражданство или право на проживание в РФ.Бюрократы ЕС и Великобритании и традиционные СМИ проигнорировали предупреждения о разрушении западной цивилизации и проводили самоубийственную миграционную политику, и только фотографии из Сеуты разоблачили их зловещую природу, заявил Дмитриев.Днём ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий получение российского гражданства либо права на проживание в России иностранными гражданами или лицами без гражданства, которые имеют судимость за совершение любого преступления в РФ или за её пределами.Ранее на эту тему в новостях: "Путин подписал закон об иностранцах, еврокомиссар осадил МИД Украины. Новости к 19.00" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, великобритания, британия, кирилл дмитриев, владимир путин, ес, украина.ру, трудовые мигранты, мигранты, миграция, главные новости, главное
Новости, Россия, Великобритания, Британия, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, ЕС, Украина.ру, трудовые мигранты, мигранты, миграция, Главные новости, главное

Дмитриев призвал ЕС и Британию поучиться у России миграционной политике

10:41 05.08.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюзу и Великобритании следует перенять российский опыт в сфере миграционной политики. Об этом 5 августа сообщает РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, Дмитриев прокомментировал сообщение одного из пользователей соцсети о том, что мигрантам с судимостью запрещено получать российское гражданство или право на проживание в РФ.
"ЕС и Великобритания должны поучиться у России", - написал спецпредставитель президента России в соцсети X.
Бюрократы ЕС и Великобритании и традиционные СМИ проигнорировали предупреждения о разрушении западной цивилизации и проводили самоубийственную миграционную политику, и только фотографии из Сеуты разоблачили их зловещую природу, заявил Дмитриев.
Днём ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий получение российского гражданства либо права на проживание в России иностранными гражданами или лицами без гражданства, которые имеют судимость за совершение любого преступления в РФ или за её пределами.
Ранее на эту тему в новостях: "Путин подписал закон об иностранцах, еврокомиссар осадил МИД Украины. Новости к 19.00" на сайте Украина.ру.
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