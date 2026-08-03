В Белгородской области дрон ВСУ атаковал детскую площадку, погиб ребёнок, двое пострадали - 03.08.2026 Украина.ру
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В Белгородской области дрон ВСУ атаковал детскую площадку, погиб ребёнок, двое пострадали
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал детскую площадку, погиб ребёнок, двое пострадали - 03.08.2026 Украина.ру
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал детскую площадку, погиб ребёнок, двое пострадали
В селе Принцевка Валуйского округа Белгородской области в результате удара беспилотника ВСУ рядом с детской площадкой погибла 13-летняя девочка, ещё две девочки — семи и девяти лет — госпитализированы с осколочными ранениями. Об этом врио губернатора Александр Шуваев 2 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-08-03T00:46
2026-08-03T00:46
сво
спецоперация
россия
белгородская область
дети
бпла
атака бпла
всу
военные преступления
терроризм
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"В результате бесчеловечной атаки 13-летняя девочка получила тяжёлые ранения. Медики, прибывшие на место, предприняли все возможные меры для её спасения, но травмы оказались несовместимыми с жизнью... Девочка семи лет получила множественные осколочные ранения головы, спины и ног. Наши медики оперативно госпитализировали её в Валуйскую ЦРБ. Ещё одну 9-летнюю девочку с осколочными ранениями бригада скорой медицинской помощи также доставляет сейчас в больницу", — написал Шуваев.Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова назвала удар ВСУ по детской площадке в Белгородской области бесчеловечным террористическим актом. Она также уточнила, что пострадавшие при атаке дрона девочки находятся в состоянии средней степени тяжести.Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал преднамеренные удары по детям страшным военным преступлением украинских извергов. Он напомнил, что с начала года от рук киевского режима погибли более 35 детей и около 300 получили ранения.Ранее сообщалось, что при атаке украинского БПЛА в Энгельсе повреждён многоквартирный дом, погибли два человека.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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сво, спецоперация, россия, белгородская область, дети, бпла, атака бпла, всу, военные преступления, терроризм, теракт, вооруженные силы украины, украина, мария львова-белова, родион мирошник, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Белгородская область, дети, БПЛА, атака БПЛА, ВСУ, Военные преступления, терроризм, теракт, Вооруженные силы Украины, Украина, Мария Львова-Белова, Родион Мирошник, Украина.ру

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал детскую площадку, погиб ребёнок, двое пострадали

00:46 03.08.2026
 
© РИА Новости . Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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В селе Принцевка Валуйского округа Белгородской области в результате удара беспилотника ВСУ рядом с детской площадкой погибла 13-летняя девочка, ещё две девочки — семи и девяти лет — госпитализированы с осколочными ранениями. Об этом врио губернатора Александр Шуваев 2 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
"В результате бесчеловечной атаки 13-летняя девочка получила тяжёлые ранения. Медики, прибывшие на место, предприняли все возможные меры для её спасения, но травмы оказались несовместимыми с жизнью... Девочка семи лет получила множественные осколочные ранения головы, спины и ног. Наши медики оперативно госпитализировали её в Валуйскую ЦРБ. Ещё одну 9-летнюю девочку с осколочными ранениями бригада скорой медицинской помощи также доставляет сейчас в больницу", — написал Шуваев.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова назвала удар ВСУ по детской площадке в Белгородской области бесчеловечным террористическим актом. Она также уточнила, что пострадавшие при атаке дрона девочки находятся в состоянии средней степени тяжести.
Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал преднамеренные удары по детям страшным военным преступлением украинских извергов. Он напомнил, что с начала года от рук киевского режима погибли более 35 детей и около 300 получили ранения.
Ранее сообщалось, что при атаке украинского БПЛА в Энгельсе повреждён многоквартирный дом, погибли два человека.
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