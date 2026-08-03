https://ukraina.ru/20260803/vrachi-boryutsya-za-zhizn-dvukh-devushek-postradavshikh-pri-atake-bpla-v-udmurtii-drugie-novosti-k-etomu-1082079947.html

Врачи борются за жизнь двух девушек, пострадавших при атаке БПЛА в Удмуртии. Другие новости к этому часу

Врачи борются за жизнь двух девушек, пострадавших при атаке БПЛА в Удмуртии. Другие новости к этому часу - 03.08.2026 Украина.ру

Врачи борются за жизнь двух девушек, пострадавших при атаке БПЛА в Удмуртии. Другие новости к этому часу

Врачи борются за жизнь двух девушек, пострадавших при атаке украинских беспилотников в Удмуртии. Об этом врио главы региона Ольга Абрамова вечером 2 августа сообщила в канале на платформе "Макс"

2026-08-03T01:26

2026-08-03T01:26

2026-08-03T02:07

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"Обе девушки, пострадавшие сегодня в результате атаки БПЛА, силами санавиации эвакуированы в 1-ю РКБ [Республиканскую клиническую больницу]. Одна из них — несовершеннолетняя", — написала Абрамова.Состояние у обеих тяжелое, сейчас врачи борются за их жизнь в операционных, добавила она.Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА ВСУ на гражданский автомобиль на севере Удмуртии погибли три человека. Двоих мирных жителей, получивших ранения, госпитализировали, в том числе девочку.Врио главы региона назвала действия ВСУ чудовищными, поскольку они целенаправленно атаковали мирных жителей, а не военные цели.К другим новостям:🟦 В морском порту Новороссийска пройдут учения со стрельбами, сообщили в администрации города;🟦 В Пакистане 14 человек погибли при взрыве у полицейского участка в городе Кабал, 20 пострадали, сообщает газета Dawn со ссылкой на местную полицию;🟦 Премьер Сербии Джуро Мацут назвал сложной ситуацию в энергетике из-за уровня воды в Дунае;🟦 В испанской Сеуте у центра для мигрантов находятся более одной тысячи человек, сообщает испанское государственное информационное агентство EFE;🟦 В Мексике задержали главаря картеля "Лос-Рейес", за информацию о котором США обещают награду до пяти миллионов долларов, сообщил министр безопасности страны;🟦 Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал бывшего президента Михаила Саакашвили человеком, лишённым здравого смысла, "действия которого должны оценивать не политики, а совсем другие специалисты";🟦 Переговоры между Ираном и Оманом по вопросу Ормуза являются двусторонними — другие страны не имеют к ним отношения, заявил представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи;🟦 Шесть человек погибли, еще 30 пострадали в результате аварии с участием нескольких транспортных средств в Италии.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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