Врачи борются за жизнь двух девушек, пострадавших при атаке БПЛА в Удмуртии. Другие новости к этому часу - 03.08.2026 Украина.ру
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Врачи борются за жизнь двух девушек, пострадавших при атаке БПЛА в Удмуртии. Другие новости к этому часу
Врачи борются за жизнь двух девушек, пострадавших при атаке БПЛА в Удмуртии. Другие новости к этому часу - 03.08.2026 Украина.ру
Врачи борются за жизнь двух девушек, пострадавших при атаке БПЛА в Удмуртии. Другие новости к этому часу
Врачи борются за жизнь двух девушек, пострадавших при атаке украинских беспилотников в Удмуртии. Об этом врио главы региона Ольга Абрамова вечером 2 августа сообщила в канале на платформе "Макс"
2026-08-03T01:26
2026-08-03T02:07
новости
россия
бпла
атака бпла
всу
военные преступления
больница
новороссийск
военные учения
пакистан
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"Обе девушки, пострадавшие сегодня в результате атаки БПЛА, силами санавиации эвакуированы в 1-ю РКБ [Республиканскую клиническую больницу]. Одна из них — несовершеннолетняя", — написала Абрамова.Состояние у обеих тяжелое, сейчас врачи борются за их жизнь в операционных, добавила она.Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА ВСУ на гражданский автомобиль на севере Удмуртии погибли три человека. Двоих мирных жителей, получивших ранения, госпитализировали, в том числе девочку.Врио главы региона назвала действия ВСУ чудовищными, поскольку они целенаправленно атаковали мирных жителей, а не военные цели.К другим новостям:🟦 В морском порту Новороссийска пройдут учения со стрельбами, сообщили в администрации города;🟦 В Пакистане 14 человек погибли при взрыве у полицейского участка в городе Кабал, 20 пострадали, сообщает газета Dawn со ссылкой на местную полицию;🟦 Премьер Сербии Джуро Мацут назвал сложной ситуацию в энергетике из-за уровня воды в Дунае;🟦 В испанской Сеуте у центра для мигрантов находятся более одной тысячи человек, сообщает испанское государственное информационное агентство EFE;🟦 В Мексике задержали главаря картеля "Лос-Рейес", за информацию о котором США обещают награду до пяти миллионов долларов, сообщил министр безопасности страны;🟦 Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал бывшего президента Михаила Саакашвили человеком, лишённым здравого смысла, "действия которого должны оценивать не политики, а совсем другие специалисты";🟦 Переговоры между Ираном и Оманом по вопросу Ормуза являются двусторонними — другие страны не имеют к ним отношения, заявил представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи;🟦 Шесть человек погибли, еще 30 пострадали в результате аварии с участием нескольких транспортных средств в Италии.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, бпла, атака бпла, всу, военные преступления, больница, новороссийск, военные учения, пакистан, сербия, испания, мексика, грузия, саакашвили, иран, оман, ормуз, переговоры, италия, дтп, мир без границ, украина.ру
Новости, Россия, БПЛА, атака БПЛА, ВСУ, Военные преступления, больница, Новороссийск, военные учения, Пакистан, Сербия, Испания, Мексика, Грузия, Саакашвили, Иран, Оман, Ормуз, переговоры, Италия, ДТП, Мир без границ, Украина.ру

Врачи борются за жизнь двух девушек, пострадавших при атаке БПЛА в Удмуртии. Другие новости к этому часу

01:26 03.08.2026 (обновлено: 02:07 03.08.2026)
 
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Операция - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
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Врачи борются за жизнь двух девушек, пострадавших при атаке украинских беспилотников в Удмуртии. Об этом врио главы региона Ольга Абрамова вечером 2 августа сообщила в канале на платформе "Макс"
"Обе девушки, пострадавшие сегодня в результате атаки БПЛА, силами санавиации эвакуированы в 1-ю РКБ [Республиканскую клиническую больницу]. Одна из них — несовершеннолетняя", — написала Абрамова.
Состояние у обеих тяжелое, сейчас врачи борются за их жизнь в операционных, добавила она.
Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА ВСУ на гражданский автомобиль на севере Удмуртии погибли три человека. Двоих мирных жителей, получивших ранения, госпитализировали, в том числе девочку.
Врио главы региона назвала действия ВСУ чудовищными, поскольку они целенаправленно атаковали мирных жителей, а не военные цели.
К другим новостям:
🟦 В морском порту Новороссийска пройдут учения со стрельбами, сообщили в администрации города;
🟦 В Пакистане 14 человек погибли при взрыве у полицейского участка в городе Кабал, 20 пострадали, сообщает газета Dawn со ссылкой на местную полицию;
🟦 Премьер Сербии Джуро Мацут назвал сложной ситуацию в энергетике из-за уровня воды в Дунае;
🟦 В испанской Сеуте у центра для мигрантов находятся более одной тысячи человек, сообщает испанское государственное информационное агентство EFE;

🟦 В Мексике задержали главаря картеля "Лос-Рейес", за информацию о котором США обещают награду до пяти миллионов долларов, сообщил министр безопасности страны;
🟦 Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал бывшего президента Михаила Саакашвили человеком, лишённым здравого смысла, "действия которого должны оценивать не политики, а совсем другие специалисты";
🟦 Переговоры между Ираном и Оманом по вопросу Ормуза являются двусторонними — другие страны не имеют к ним отношения, заявил представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи;
🟦 Шесть человек погибли, еще 30 пострадали в результате аварии с участием нескольких транспортных средств в Италии.
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