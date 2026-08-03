https://ukraina.ru/20260803/o-nastuplenii-vsu-v-zaporozhskoy-oblasti-i-nachale-sukhoputnoy-blokady-ukrainy--evseev--1082109508.html

О наступлении ВСУ в Запорожской области и начале сухопутной блокады Украины – Евсеев

О наступлении ВСУ в Запорожской области и начале сухопутной блокады Украины – Евсеев - 03.08.2026 Украина.ру

О наступлении ВСУ в Запорожской области и начале сухопутной блокады Украины – Евсеев

Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал, какой сценарий освобождения Донбасса будут реализовывать ВС РФ и почему эта война затянется надолго

2026-08-03T14:29

2026-08-03T14:29

2026-08-03T14:29

россия

украина

донбасс

владимир евсеев

вооруженные силы украины

снг

видео

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Также он объяснил, почему России срочно нужна новая система ПВО:00:28 – Сценарий освобождения Донбасса: обходной манёвр.07:00 – Тотальная блокада Украины: АЗС, порты, переходы.12:00 – О новой системе ПВО для России.16:00 – Какую эскалацию сейчас готовит Запад?21:45 – Об итогах СВО.

россия

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донбасс

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, украина, донбасс, владимир евсеев, вооруженные силы украины, снг, видео, видео