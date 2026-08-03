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Почти полсотни человек пострадали при атаке БПЛА на Геленджик, растет число жертв
Почти полсотни человек пострадали при атаке БПЛА на Геленджик, растет число жертв - 03.08.2026 Украина.ру
Почти полсотни человек пострадали при атаке БПЛА на Геленджик, растет число жертв
Число пострадавших при атаке БПЛА на Геленджик достигло около 40 человек, сообщил 3 августа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на платформе "Макс"
2026-08-03T14:58
2026-08-03T14:58
2026-08-03T15:01
новости
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"На данный момент число пострадавших достигло около 40 человек, 17 из них доставили в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Им оказывают всю необходимую помощь", - написал он.Число погибших в результате падения обломков БПЛА выросло до шести, трое из них – дети.Кондратьев подчеркнул, что всем пострадавшим и семьям погибших будет оказана необходимая поддержка и помощь.О других событиях - в материале Ставка на истощение, провалы ВСУ, утечка оружия с Украины. Хроника событий на утро 3 августа на сайте Украина.ру.
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новости, геленджик, краснодарский край, украина, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Геленджик, краснодарский край, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Почти полсотни человек пострадали при атаке БПЛА на Геленджик, растет число жертв
14:58 03.08.2026 (обновлено: 15:01 03.08.2026)
Число пострадавших при атаке БПЛА на Геленджик достигло около 40 человек, сообщил 3 августа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на платформе "Макс"
"На данный момент число пострадавших достигло около 40 человек, 17 из них доставили в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Им оказывают всю необходимую помощь", - написал он.
Число погибших в результате падения обломков БПЛА выросло до шести, трое из них – дети.
Кондратьев подчеркнул, что всем пострадавшим и семьям погибших будет оказана необходимая поддержка и помощь.
"Случившееся сегодня – целенаправленный удар киевского режима по мирному населению, которое не имеет никакого отношения к военной инфраструктуре. Циничный и бесчеловечный террористический акт по отношению к детям не может иметь оправдания", - отметил он.