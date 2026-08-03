https://ukraina.ru/20260803/pochti-polsotni-chelovek-postradali-pri-atake-bpla-na-gelendzhik--1082110331.html

Почти полсотни человек пострадали при атаке БПЛА на Геленджик, растет число жертв

Почти полсотни человек пострадали при атаке БПЛА на Геленджик, растет число жертв - 03.08.2026 Украина.ру

Почти полсотни человек пострадали при атаке БПЛА на Геленджик, растет число жертв

Число пострадавших при атаке БПЛА на Геленджик достигло около 40 человек, сообщил 3 августа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на платформе "Макс"

2026-08-03T14:58

2026-08-03T14:58

2026-08-03T15:01

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"На данный момент число пострадавших достигло около 40 человек, 17 из них доставили в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Им оказывают всю необходимую помощь", - написал он.Число погибших в результате падения обломков БПЛА выросло до шести, трое из них – дети.Кондратьев подчеркнул, что всем пострадавшим и семьям погибших будет оказана необходимая поддержка и помощь.О других событиях - в материале Ставка на истощение, провалы ВСУ, утечка оружия с Украины. Хроника событий на утро 3 августа на сайте Украина.ру.

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новости, геленджик, краснодарский край, украина, вооруженные силы украины, украина.ру