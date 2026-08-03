https://ukraina.ru/20260803/zelenskiy-naznachil-eks-glavu-mvd-klimenko-sekretarem-snbo-ukrainy-1082109786.html
Зеленский назначил экс-главу МВД Клименко секретарем СНБО Украины
Зеленский назначил экс-главу МВД Клименко секретарем СНБО Украины - 03.08.2026 Украина.ру
Зеленский назначил экс-главу МВД Клименко секретарем СНБО Украины
Владимир Зеленский 3 августа назначил бывшего главу МВД Украины Игоря Клименко секретарем совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО)
2026-08-03T14:37
2026-08-03T14:37
2026-08-03T14:37
новости
украина
киев
владимир зеленский
рустем умеров
снбо
украина.ру
мвд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/03/1061483347_0:0:1042:586_1920x0_80_0_0_779be7707902cc24148f6d7c63ea9769.jpg
"Назначить Клименко Игоря Владимировича секретарем совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте указа на сайте Зеленского.В июле Зеленский отмечал, что предложил Клименко занять должность секретаря СНБО вместо Рустема Умерова, сообщив, что указ о назначении уже готовится. В понедельник Зеленский подтвердил, что Умеров будет назначен главой службы внешней разведки Украины.Умеров до июля 2025 года занимал должность главы Минобороны Украины, а 18 июля 2025 года был назначен главой СНБО.Подробнее о кадровых перестановках Киева - в материале Раскол антизеленской коалиции. Последствия кадровой чехарды в Киеве для украинской политики и фронта на сайте Украина.ру.
украина
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/03/1061483347_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_3e49f24dbbdd46e4f98a30a31631153a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, владимир зеленский, рустем умеров, снбо, украина.ру, мвд
Новости, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, СНБО, Украина.ру, МВД
Зеленский назначил экс-главу МВД Клименко секретарем СНБО Украины
Владимир Зеленский 3 августа назначил бывшего главу МВД Украины Игоря Клименко секретарем совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО)
"Назначить Клименко Игоря Владимировича секретарем совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте указа на сайте Зеленского.
В июле Зеленский отмечал, что предложил Клименко занять должность секретаря СНБО вместо Рустема Умерова, сообщив, что указ о назначении уже готовится.
В понедельник Зеленский подтвердил, что Умеров будет назначен главой службы внешней разведки Украины.
Умеров до июля 2025 года занимал должность главы Минобороны Украины, а 18 июля 2025 года был назначен главой СНБО.