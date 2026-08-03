https://ukraina.ru/20260803/zelenskiy-naznachil-eks-glavu-mvd-klimenko-sekretarem-snbo-ukrainy-1082109786.html

Зеленский назначил экс-главу МВД Клименко секретарем СНБО Украины

Зеленский назначил экс-главу МВД Клименко секретарем СНБО Украины - 03.08.2026 Украина.ру

Зеленский назначил экс-главу МВД Клименко секретарем СНБО Украины

Владимир Зеленский 3 августа назначил бывшего главу МВД Украины Игоря Клименко секретарем совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО)

2026-08-03T14:37

2026-08-03T14:37

2026-08-03T14:37

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"Назначить Клименко Игоря Владимировича секретарем совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте указа на сайте Зеленского.В июле Зеленский отмечал, что предложил Клименко занять должность секретаря СНБО вместо Рустема Умерова, сообщив, что указ о назначении уже готовится. В понедельник Зеленский подтвердил, что Умеров будет назначен главой службы внешней разведки Украины.Умеров до июля 2025 года занимал должность главы Минобороны Украины, а 18 июля 2025 года был назначен главой СНБО.Подробнее о кадровых перестановках Киева - в материале Раскол антизеленской коалиции. Последствия кадровой чехарды в Киеве для украинской политики и фронта на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, владимир зеленский, рустем умеров, снбо, украина.ру, мвд