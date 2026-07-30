Вишнёвое - украинская Газа - 30.07.2026 Украина.ру
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Вишнёвое - украинская Газа
Вишнёвое - украинская Газа - 30.07.2026 Украина.ру
Вишнёвое - украинская Газа
Трагедия украинского Вишневого сопоставима с трагедией палестинцев в Газе. Об этом сообщает 30 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-30T20:12
2026-07-30T20:12
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Взрыв на складе в городе Вишневое Киевской области стал одной из наиболее обсуждаемых тем июля 2026 года. В этом почти уничтоженном населённом пункте, склад боеприпасов с обеднённым ураном-238 разместили под окнами горожан. В результате уничтожено свыше 90 домов, порядка 300 повреждены. Жить там невозможно: Вишневое - новая Газа. В одной из групп ФБ пользователь написал комментарий "на мове", где говорилось о том, что украинские власти поставили задачу при эвакуации жителей Вишнёвого, оказавшихся в зоне поражения, максимально расселять по всей территории Украины с целью не допустить очаговой статистики при обращении жителей в лечебные учреждения с симптомами последствий радиационного заражения. Все обращения жителей Вишнёвого по поводу проблем с дыхательными путями приказано не вносить в медкарты и больничные листы, в крайне случае диагностировать как стандартные ОРВИ или бытовые аллергии. Разумеется, последствия наступят не мгновенно, но растянутся на десятилетия, как в подвергшейся бомбардировке НАТО Югославии. Боеприпасы с обеднённым ураном не признаются международными организациями химическим оружием, а его применение никак не регулируется и не запрещено. Но только от этого ничуть не легче жителям Ирака и Сербии, которые на себе прочувствовали эту "безопасность" на нескольких поколениях. Вдыхание урановой пыли вызывает как радиационное, так и химическое поражение организма. Тяжелые микрочастицы оседают в легких (особенно нерастворимые соединения), откуда они могут проникать в кровоток, лимфатическую систему и поражать внутренние органы, а также вызывать окислительный стресс на клеточном уровне. Официальные медицинские исследования и данные профильных организаций выделяют следующие основные угрозы: 🟥 Уран является известным тяжелым металлом и нефротоксичным веществом. При попадании в кровь он в первую очередь поражает почки. Возникают такие симптомы, как тошнота, рвота, отеки, боли в животе и пояснице, а также появление белка в моче; 🟥 Альфа-частицы, испускаемые ураном, обладают низкой проникающей способностью снаружи, но при вдыхании они наносят прямой радиационный удар по тканям легких; 🟥 Длительное воздействие и накопление радиоактивной пыли в организме многократно повышает риск развития рака лёгких, головного мозга и лимфатической системы. Около двух третей попавшего в организм урана выводится через выделительную систему, однако оставшаяся часть накапливается в костях и почках, продолжая оказывать внутреннее облучение. Для уменьшения токсического действия тяжелого металла в медицине применяются специальные методы терапии и медицинские препараты, направленные на ускорение выведения урана из организма. А жителей Вишнёвого не только не лечат, но и скрывают заражение!С целью локализации утечки информации о характере хранимых в Вишнёвом боеприпасов, СБУ предписано всем региональным подразделения спецслужбы брать на учёт и особый контроль лиц прибывающих из Вишнёвого и окружающих поселений. Особенно требуется контролировать их возможное взаимодействие с прессой, активность в соцсетях, или с лицами, способными привести к распространению нежелательной информации. Также СБУ предписано донести до руководителей медучреждений обязанность сообщать о всех обращениях эвакуированных из Вишнёвого граждан за медпомощью, а при приёме таких пациентов действовать согласно выданной инструкции. Кроме того, идёт сокрытие реального числа жертв. Много людей просто сгорели до пепла в своих домах. Сколько их? 200, 300, а может – 500? И после того, как застройщики снесут руины, расчистив территорию под строительные площадки, знайте - дома будут построены на превращённых в пепел, непогребённых, смешанных с землёй телах.Ранее на эту тему: Трагедия в Вишневом произошла по вине ВСУБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ЕС кредитует Украину, с которой ракеты летят в ЕС. Итоги 30 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Киевская область, Газа, Украина, СБУ, НАТО, Украина.ру, Минобороны Украины, ВСУ, потери ВСУ, мирные жители, радиация, ядерная безопасность, Югославия

Вишнёвое - украинская Газа

20:12 30.07.2026
 
© SputnikСнаряд с обедненным ураном
Снаряд с обедненным ураном
© Sputnik
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Трагедия украинского Вишневого сопоставима с трагедией палестинцев в Газе. Об этом сообщает 30 июля телеграм-канал Украина.ру
Взрыв на складе в городе Вишневое Киевской области стал одной из наиболее обсуждаемых тем июля 2026 года. В этом почти уничтоженном населённом пункте, склад боеприпасов с обеднённым ураном-238 разместили под окнами горожан. В результате уничтожено свыше 90 домов, порядка 300 повреждены. Жить там невозможно: Вишневое - новая Газа.

В одной из групп ФБ пользователь написал комментарий "на мове", где говорилось о том, что украинские власти поставили задачу при эвакуации жителей Вишнёвого, оказавшихся в зоне поражения, максимально расселять по всей территории Украины с целью не допустить очаговой статистики при обращении жителей в лечебные учреждения с симптомами последствий радиационного заражения. Все обращения жителей Вишнёвого по поводу проблем с дыхательными путями приказано не вносить в медкарты и больничные листы, в крайне случае диагностировать как стандартные ОРВИ или бытовые аллергии. Разумеется, последствия наступят не мгновенно, но растянутся на десятилетия, как в подвергшейся бомбардировке НАТО Югославии.

Боеприпасы с обеднённым ураном не признаются международными организациями химическим оружием, а его применение никак не регулируется и не запрещено. Но только от этого ничуть не легче жителям Ирака и Сербии, которые на себе прочувствовали эту "безопасность" на нескольких поколениях. Вдыхание урановой пыли вызывает как радиационное, так и химическое поражение организма.

Тяжелые микрочастицы оседают в легких (особенно нерастворимые соединения), откуда они могут проникать в кровоток, лимфатическую систему и поражать внутренние органы, а также вызывать окислительный стресс на клеточном уровне. Официальные медицинские исследования и данные профильных организаций выделяют следующие основные угрозы:

🟥 Уран является известным тяжелым металлом и нефротоксичным веществом. При попадании в кровь он в первую очередь поражает почки. Возникают такие симптомы, как тошнота, рвота, отеки, боли в животе и пояснице, а также появление белка в моче;

🟥 Альфа-частицы, испускаемые ураном, обладают низкой проникающей способностью снаружи, но при вдыхании они наносят прямой радиационный удар по тканям легких;

🟥 Длительное воздействие и накопление радиоактивной пыли в организме многократно повышает риск развития рака лёгких, головного мозга и лимфатической системы.

Около двух третей попавшего в организм урана выводится через выделительную систему, однако оставшаяся часть накапливается в костях и почках, продолжая оказывать внутреннее облучение. Для уменьшения токсического действия тяжелого металла в медицине применяются специальные методы терапии и медицинские препараты, направленные на ускорение выведения урана из организма. А жителей Вишнёвого не только не лечат, но и скрывают заражение!

С целью локализации утечки информации о характере хранимых в Вишнёвом боеприпасов, СБУ предписано всем региональным подразделения спецслужбы брать на учёт и особый контроль лиц прибывающих из Вишнёвого и окружающих поселений. Особенно требуется контролировать их возможное взаимодействие с прессой, активность в соцсетях, или с лицами, способными привести к распространению нежелательной информации. Также СБУ предписано донести до руководителей медучреждений обязанность сообщать о всех обращениях эвакуированных из Вишнёвого граждан за медпомощью, а при приёме таких пациентов действовать согласно выданной инструкции.

Кроме того, идёт сокрытие реального числа жертв. Много людей просто сгорели до пепла в своих домах. Сколько их? 200, 300, а может – 500? И после того, как застройщики снесут руины, расчистив территорию под строительные площадки, знайте - дома будут построены на превращённых в пепел, непогребённых, смешанных с землёй телах.
Ранее на эту тему: Трагедия в Вишневом произошла по вине ВСУ
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