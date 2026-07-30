https://ukraina.ru/20260730/rizhskiy-russkiy-teatr-chekhova-zakleil-zelenym-skotchem-vse-slova-na-russkom-glavnye-novosti-k-etomu-1082006789.html
Рижский Русский театр Чехова заклеил зеленым скотчем все слова на русском. Главные новости к этому часу
Рижский Русский театр Чехова заклеил зеленым скотчем все слова на русском. Главные новости к этому часу - 30.07.2026 Украина.ру
Рижский Русский театр Чехова заклеил зеленым скотчем все слова на русском. Главные новости к этому часу
В Рижском русском театре имени Чехова сотрудники заклеили зелёным скотчем все надписи на русском языке. Об этом сообщил 30 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-30T21:02
2026-07-30T21:02
2026-07-30T21:02
украина.ру
стивен спилберг
украина
латвия
киев
павел дуров
министерство культуры
мид
новости
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Это произошло после того, как глава Министерства культуры Латвии запретил подведомственным учреждениям публичную коммуникацию на русском языке, выяснив, что сотрудники театра разговаривают на работе по-русски.латвийские власти ужесточили языковую политику в отношении русского языка. В театре пояснили, что вынуждены выполнять требования министерства. Работники учреждения заклеили все русскоязычные вывески и объявления. Инцидент вызвал обсуждение в соцсетях. Пользователи обратили внимание на дискриминационный характер мер.К другим новостям: В городе Сунжа в Ингушетии открыли мемориал участникам специальной военной операции; Атаки Киева на ЗАЭС были бы невозможны без помощи Запада, заявил МИД; Ограничения против Павла Дурова не распространяются на Telegram как юрлицо, сообщил Росфинмониторинг; Международная федерация хоккея продлила отстранение российских сборных на 2027 год; СБ ООН провел первое неформальное голосование по новому генсеку; Офис Нетаньяху: Израиль передал США возражения по плану из 15 пунктов по Газе.Ранее уведомлялось, что в новом фильме Стивена Спилберга "День разоблачения" украинская студия дубляжа заменила русскую речь актрисы Эмили Блант на итальянскую, хотя граждане Украины свободно владеют русским языком. В Ровно врача-онколога уволили за отказ общаться с пациентами на украинском языке - Украинский дубляж фильма Спилберга заменил русскую речь на итальянскую.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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украина.ру, стивен спилберг, украина, латвия, киев, павел дуров, министерство культуры, мид, новости
Украина.ру, Стивен Спилберг, Украина, Латвия, Киев, Павел Дуров, Министерство культуры, МИД, Новости
Рижский Русский театр Чехова заклеил зеленым скотчем все слова на русском. Главные новости к этому часу
В Рижском русском театре имени Чехова сотрудники заклеили зелёным скотчем все надписи на русском языке. Об этом сообщил 30 июля телеграм-канал Украина.ру
Это произошло после того, как глава Министерства культуры Латвии запретил подведомственным учреждениям публичную коммуникацию на русском языке, выяснив, что сотрудники театра разговаривают на работе по-русски.
латвийские власти ужесточили языковую политику в отношении русского языка.
В театре пояснили, что вынуждены выполнять требования министерства.
Работники учреждения заклеили все русскоязычные вывески и объявления.
Инцидент вызвал обсуждение в соцсетях.
Пользователи обратили внимание на дискриминационный характер мер.
В городе Сунжа в Ингушетии открыли мемориал участникам специальной военной операции;
Атаки Киева на ЗАЭС были бы невозможны без помощи Запада, заявил МИД;
Ограничения против Павла Дурова не распространяются на Telegram как юрлицо, сообщил Росфинмониторинг;
Международная федерация хоккея продлила отстранение российских сборных на 2027 год;
СБ ООН провел первое неформальное голосование по новому генсеку;
Офис Нетаньяху: Израиль передал США возражения по плану из 15 пунктов по Газе.
Ранее уведомлялось, что в новом фильме Стивена Спилберга "День разоблачения" украинская студия дубляжа заменила русскую речь актрисы Эмили Блант на итальянскую, хотя граждане Украины свободно владеют русским языком.
В Ровно врача-онколога уволили за отказ общаться с пациентами на украинском языке - Украинский дубляж фильма Спилберга заменил русскую речь на итальянскую. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.