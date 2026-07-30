https://ukraina.ru/20260730/rizhskiy-russkiy-teatr-chekhova-zakleil-zelenym-skotchem-vse-slova-na-russkom-glavnye-novosti-k-etomu-1082006789.html

Рижский Русский театр Чехова заклеил зеленым скотчем все слова на русском. Главные новости к этому часу

Рижский Русский театр Чехова заклеил зеленым скотчем все слова на русском. Главные новости к этому часу - 30.07.2026 Украина.ру

Рижский Русский театр Чехова заклеил зеленым скотчем все слова на русском. Главные новости к этому часу

В Рижском русском театре имени Чехова сотрудники заклеили зелёным скотчем все надписи на русском языке. Об этом сообщил 30 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-30T21:02

2026-07-30T21:02

2026-07-30T21:02

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Это произошло после того, как глава Министерства культуры Латвии запретил подведомственным учреждениям публичную коммуникацию на русском языке, выяснив, что сотрудники театра разговаривают на работе по-русски.латвийские власти ужесточили языковую политику в отношении русского языка. В театре пояснили, что вынуждены выполнять требования министерства. Работники учреждения заклеили все русскоязычные вывески и объявления. Инцидент вызвал обсуждение в соцсетях. Пользователи обратили внимание на дискриминационный характер мер.К другим новостям: В городе Сунжа в Ингушетии открыли мемориал участникам специальной военной операции; Атаки Киева на ЗАЭС были бы невозможны без помощи Запада, заявил МИД; Ограничения против Павла Дурова не распространяются на Telegram как юрлицо, сообщил Росфинмониторинг; Международная федерация хоккея продлила отстранение российских сборных на 2027 год; СБ ООН провел первое неформальное голосование по новому генсеку; Офис Нетаньяху: Израиль передал США возражения по плану из 15 пунктов по Газе.Ранее уведомлялось, что в новом фильме Стивена Спилберга "День разоблачения" украинская студия дубляжа заменила русскую речь актрисы Эмили Блант на итальянскую, хотя граждане Украины свободно владеют русским языком. В Ровно врача-онколога уволили за отказ общаться с пациентами на украинском языке - Украинский дубляж фильма Спилберга заменил русскую речь на итальянскую.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, стивен спилберг, украина, латвия, киев, павел дуров, министерство культуры, мид, новости