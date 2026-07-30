Рижский Русский театр Чехова заклеил зеленым скотчем все слова на русском. Главные новости к этому часу - 30.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260730/rizhskiy-russkiy-teatr-chekhova-zakleil-zelenym-skotchem-vse-slova-na-russkom-glavnye-novosti-k-etomu-1082006789.html
Рижский Русский театр Чехова заклеил зеленым скотчем все слова на русском. Главные новости к этому часу
Рижский Русский театр Чехова заклеил зеленым скотчем все слова на русском. Главные новости к этому часу - 30.07.2026 Украина.ру
Рижский Русский театр Чехова заклеил зеленым скотчем все слова на русском. Главные новости к этому часу
В Рижском русском театре имени Чехова сотрудники заклеили зелёным скотчем все надписи на русском языке. Об этом сообщил 30 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-30T21:02
2026-07-30T21:02
украина.ру
стивен спилберг
украина
латвия
киев
павел дуров
министерство культуры
мид
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/02/1054263909_0:157:3077:1887_1920x0_80_0_0_3853289290cf5e560464d35c2f07ed32.jpg
Это произошло после того, как глава Министерства культуры Латвии запретил подведомственным учреждениям публичную коммуникацию на русском языке, выяснив, что сотрудники театра разговаривают на работе по-русски.латвийские власти ужесточили языковую политику в отношении русского языка. В театре пояснили, что вынуждены выполнять требования министерства. Работники учреждения заклеили все русскоязычные вывески и объявления. Инцидент вызвал обсуждение в соцсетях. Пользователи обратили внимание на дискриминационный характер мер.К другим новостям: В городе Сунжа в Ингушетии открыли мемориал участникам специальной военной операции; Атаки Киева на ЗАЭС были бы невозможны без помощи Запада, заявил МИД; Ограничения против Павла Дурова не распространяются на Telegram как юрлицо, сообщил Росфинмониторинг; Международная федерация хоккея продлила отстранение российских сборных на 2027 год; СБ ООН провел первое неформальное голосование по новому генсеку; Офис Нетаньяху: Израиль передал США возражения по плану из 15 пунктов по Газе.Ранее уведомлялось, что в новом фильме Стивена Спилберга "День разоблачения" украинская студия дубляжа заменила русскую речь актрисы Эмили Блант на итальянскую, хотя граждане Украины свободно владеют русским языком. В Ровно врача-онколога уволили за отказ общаться с пациентами на украинском языке - Украинский дубляж фильма Спилберга заменил русскую речь на итальянскую.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
латвия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/02/1054263909_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_9b77d2901239b57b530e07206ae87788.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, стивен спилберг, украина, латвия, киев, павел дуров, министерство культуры, мид, новости
Украина.ру, Стивен Спилберг, Украина, Латвия, Киев, Павел Дуров, Министерство культуры, МИД, Новости

Рижский Русский театр Чехова заклеил зеленым скотчем все слова на русском. Главные новости к этому часу

21:02 30.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В Рижском русском театре имени Чехова сотрудники заклеили зелёным скотчем все надписи на русском языке. Об этом сообщил 30 июля телеграм-канал Украина.ру
Это произошло после того, как глава Министерства культуры Латвии запретил подведомственным учреждениям публичную коммуникацию на русском языке, выяснив, что сотрудники театра разговаривают на работе по-русски.
латвийские власти ужесточили языковую политику в отношении русского языка.
В театре пояснили, что вынуждены выполнять требования министерства.
Работники учреждения заклеили все русскоязычные вывески и объявления.
Инцидент вызвал обсуждение в соцсетях.
Пользователи обратили внимание на дискриминационный характер мер.
К другим новостям:
В городе Сунжа в Ингушетии открыли мемориал участникам специальной военной операции;
Атаки Киева на ЗАЭС были бы невозможны без помощи Запада, заявил МИД;
Ограничения против Павла Дурова не распространяются на Telegram как юрлицо, сообщил Росфинмониторинг;
Международная федерация хоккея продлила отстранение российских сборных на 2027 год;
СБ ООН провел первое неформальное голосование по новому генсеку;
Офис Нетаньяху: Израиль передал США возражения по плану из 15 пунктов по Газе.
Ранее уведомлялось, что в новом фильме Стивена Спилберга "День разоблачения" украинская студия дубляжа заменила русскую речь актрисы Эмили Блант на итальянскую, хотя граждане Украины свободно владеют русским языком.
В Ровно врача-онколога уволили за отказ общаться с пациентами на украинском языке - Украинский дубляж фильма Спилберга заменил русскую речь на итальянскую.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руСтивен СпилбергУкраинаЛатвияКиевПавел ДуровМинистерство культурыМИДНовости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:05Депутат Железняк попался на симуляции участия в митингах из спа-отеля
21:02Рижский Русский театр Чехова заклеил зеленым скотчем все слова на русском. Главные новости к этому часу
20:58Украинские ботофермы побираются в соцсетях под видом россиян
20:55ВС РФ продвинулись на Бурлукском направлении в Харьковской области
20:12Вишнёвое - украинская Газа
20:06Россия продлила полный запрет на экспорт бензина до конца января 2027 года
20:04МИД России прокомментировал атаку Украины на суда у морского терминала КТК
20:01Медведев рассказал о завершении СВО, Зеленские произвёл офисное назначение. Главное к 20.00
19:56Зеленский абсолютно недоговороспособен: в МИД РФ оценили обстановку в ближнем и дальнем зарубежье
19:47ВС РФ наступают на Краснолиманском направлении и разрушают тыловую инфраструктуру ВСУ. Новости СВО
19:0730 июля 2026 года, вечерний эфир
19:00Битва за Москву: за 1,5 месяца боев сбил 18 вражеских дронов
18:45ЕС кредитует Украину, с которой ракеты летят в ЕС. Итоги 30 июля
17:39Итоги 30.07.26: Трамп "приказал" Зеленскому, ракета упала в Польше, дело Дурова*
16:27Политический вердикт до экспертизы: Шаландин о ракете в Польше, системах ПВО и казусах Patriot
16:17Взрывы в Сумской и Харьковской областях. Новости СВО
16:02Иран уничтожил F-16 ВВС США в Иордании, Польша не была целью. Новости к этому часу
15:47Журналисты "Украина.ру" Федор Громов и Алексей Туманов сменили редакцию на передовую
15:38Воюет и не контролирует территорию: МИД БиГ не видит членства Украины в ЕС
14:58Мирный житель погиб при атаке БПЛА в Удмуртии. Новости СВО
Лента новостейМолния