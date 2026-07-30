https://ukraina.ru/20260730/rossiya-prodlila-polnyy-zapret-na-eksport-benzina-do-kontsa-yanvarya-2027-goda-1082005073.html

Россия продлила полный запрет на экспорт бензина до конца января 2027 года

Россия продлила полный запрет на экспорт бензина до конца января 2027 года - 30.07.2026 Украина.ру

Россия продлила полный запрет на экспорт бензина до конца января 2027 года

Россия продлила полный запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года. Об этом сообщает 30 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-30T20:06

2026-07-30T20:06

2026-07-30T20:06

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Что ещё сообщили в правительстве:🟦 Запрет на экспорт из России дизельного и судового топлива, а также газойля для производителей продлён до 1 сентября 2026 года; 🟦 До 1 ноября вводится особый порядок обеспечения аграриев топливом; 🟦 Агропромышленный комплекс будет бесперебойно обеспечиваться топливом, что особенно важно в период сезонных полевых работ.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ЕС кредитует Украину, с которой ракеты летят в ЕС. Итоги 30 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина.ру, апк, топливо, бензин, сельское хозяйство, экспорт