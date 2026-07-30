Россия продлила полный запрет на экспорт бензина до конца января 2027 года
Россия продлила полный запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года. Об этом сообщает 30 июля телеграм-канал Украина.ру
Что ещё сообщили в правительстве:
🟦 Запрет на экспорт из России дизельного и судового топлива, а также газойля для производителей продлён до 1 сентября 2026 года;
🟦 До 1 ноября вводится особый порядок обеспечения аграриев топливом;
🟦 Агропромышленный комплекс будет бесперебойно обеспечиваться топливом, что особенно важно в период сезонных полевых работ.
🟦 Запрет на экспорт из России дизельного и судового топлива, а также газойля для производителей продлён до 1 сентября 2026 года;
🟦 До 1 ноября вводится особый порядок обеспечения аграриев топливом;
🟦 Агропромышленный комплекс будет бесперебойно обеспечиваться топливом, что особенно важно в период сезонных полевых работ.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ЕС кредитует Украину, с которой ракеты летят в ЕС. Итоги 30 июля
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