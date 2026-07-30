Украинские ботофермы побираются в соцсетях под видом россиян
© Фото : CC0, Freepik
© Фото : CC0, Freepik
В социальных сетях появилась информация о якобы гибнущем урожае и топливном кризисе на Ставрополье. Об этом сообщил 30 июля телеграм-канал Украина.ру
В качестве доказательства были опубликованы изображения, сгенерированные нейросетями, на которых женщина плачет над полем.
В финале публикации авторы призвали оказать финансовую помощь и прикрепили ссылку на украинский Монобанк.
Фейк был разоблачён после проверки.
Украинские пропагандисты уже использовали нейросети для создания ложных новостей, в том числе изображая последствия пожаров на складах.
В данном случае авторы не учли, что ссылка на украинскую платёжную систему раскрывает их настоящую принадлежность.
Ранее уведомлялось, что украинские пропагандисты распространили изображение обгоревшей резиновой вагины, якобы доставленной покупателю после пожара на складе маркетплейса.
Кадры были созданы нейросетью Gemini, о чём свидетельствовал водяной знак.
При реальном пожаре картонные коробки на фото не могли остаться неповреждёнными - Украинская пропаганда выпустила фейк о пожаре на складе с секс-игрушками.
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