https://ukraina.ru/20260730/vs-rf-prodvinulis-na-burlukskom-napravlenii-v-kharkovskoy-oblasti-1082006024.html
ВС РФ продвинулись на Бурлукском направлении в Харьковской области
ВС РФ продвинулись на Бурлукском направлении в Харьковской области - 30.07.2026 Украина.ру
ВС РФ продвинулись на Бурлукском направлении в Харьковской области
Российские войска заняли населённый пункт Юрченково в Харьковской области. Об этом сообщил 30 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-30T20:55
2026-07-30T20:55
2026-07-30T20:55
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вооруженные силы украины
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Бои продолжаются в районах Шевченково, Белого Колодца, Веровки, Бакшеевки и Ивановки. По данным "Рыбаря", восточнее российские подразделения наступают со стороны Ивашкино на рубеже Чёрное — Купино, формируя полуохват украинских позиций. При дальнейшем продвижении территория площадью свыше 350 квадратных километров окажется в окружении. Успехи на этом участке позволят отодвинуть линию боевого соприкосновения от границы и осложнить действия украинских диверсионных групп в Белгородской области.Ранее уведомлялось, что на Краснолиманском направлении ВС РФ ведут наступательные действия в районе Щурово. При активном применении ударных БПЛА и поддержке артиллерии штурмовые подразделения 25-й армии группировки "Запад" продвигаются в лесном массиве нацпарка "Святые Горы" и уничтожают позиции противника. Также сообщается об ударах по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, и о поражении логистического терминала и АЗС в Новомосковске - ВС РФ наступают на Краснолиманском направлении и разрушают тыловую инфраструктуру ВСУ. Новости СВО.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, россия, харьковская область, купино, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, Харьковская область, Купино, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация
ВС РФ продвинулись на Бурлукском направлении в Харьковской области
Российские войска заняли населённый пункт Юрченково в Харьковской области. Об этом сообщил 30 июля телеграм-канал Украина.ру
Бои продолжаются в районах Шевченково, Белого Колодца, Веровки, Бакшеевки и Ивановки.
По данным "Рыбаря", восточнее российские подразделения наступают со стороны Ивашкино на рубеже Чёрное — Купино, формируя полуохват украинских позиций.
При дальнейшем продвижении территория площадью свыше 350 квадратных километров окажется в окружении.
Успехи на этом участке позволят отодвинуть линию боевого соприкосновения от границы и осложнить действия украинских диверсионных групп в Белгородской области.
Ранее уведомлялось, что на Краснолиманском направлении ВС РФ ведут наступательные действия в районе Щурово.
При активном применении ударных БПЛА и поддержке артиллерии штурмовые подразделения 25-й армии группировки "Запад" продвигаются в лесном массиве нацпарка "Святые Горы" и уничтожают позиции противника.
Также сообщается об ударах по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, и о поражении логистического терминала и АЗС в Новомосковске - ВС РФ наступают на Краснолиманском направлении и разрушают тыловую инфраструктуру ВСУ. Новости СВО. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.