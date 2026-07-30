https://ukraina.ru/20260730/vs-rf-prodvinulis-na-burlukskom-napravlenii-v-kharkovskoy-oblasti-1082006024.html

ВС РФ продвинулись на Бурлукском направлении в Харьковской области

ВС РФ продвинулись на Бурлукском направлении в Харьковской области - 30.07.2026 Украина.ру

ВС РФ продвинулись на Бурлукском направлении в Харьковской области

Российские войска заняли населённый пункт Юрченково в Харьковской области. Об этом сообщил 30 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-30T20:55

2026-07-30T20:55

2026-07-30T20:55

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спецоперация

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Бои продолжаются в районах Шевченково, Белого Колодца, Веровки, Бакшеевки и Ивановки. По данным "Рыбаря", восточнее российские подразделения наступают со стороны Ивашкино на рубеже Чёрное — Купино, формируя полуохват украинских позиций. При дальнейшем продвижении территория площадью свыше 350 квадратных километров окажется в окружении. Успехи на этом участке позволят отодвинуть линию боевого соприкосновения от границы и осложнить действия украинских диверсионных групп в Белгородской области.Ранее уведомлялось, что на Краснолиманском направлении ВС РФ ведут наступательные действия в районе Щурово. При активном применении ударных БПЛА и поддержке артиллерии штурмовые подразделения 25-й армии группировки "Запад" продвигаются в лесном массиве нацпарка "Святые Горы" и уничтожают позиции противника. Также сообщается об ударах по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, и о поражении логистического терминала и АЗС в Новомосковске - ВС РФ наступают на Краснолиманском направлении и разрушают тыловую инфраструктуру ВСУ. Новости СВО.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, россия, харьковская область, купино, вооруженные силы украины, сво, спецоперация