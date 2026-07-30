ВС РФ продвинулись на Бурлукском направлении в Харьковской области - 30.07.2026 Украина.ру
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ВС РФ продвинулись на Бурлукском направлении в Харьковской области
ВС РФ продвинулись на Бурлукском направлении в Харьковской области - 30.07.2026 Украина.ру
ВС РФ продвинулись на Бурлукском направлении в Харьковской области
Российские войска заняли населённый пункт Юрченково в Харьковской области. Об этом сообщил 30 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-30T20:55
2026-07-30T20:55
украина.ру
россия
харьковская область
купино
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
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Бои продолжаются в районах Шевченково, Белого Колодца, Веровки, Бакшеевки и Ивановки. По данным "Рыбаря", восточнее российские подразделения наступают со стороны Ивашкино на рубеже Чёрное — Купино, формируя полуохват украинских позиций. При дальнейшем продвижении территория площадью свыше 350 квадратных километров окажется в окружении. Успехи на этом участке позволят отодвинуть линию боевого соприкосновения от границы и осложнить действия украинских диверсионных групп в Белгородской области.Ранее уведомлялось, что на Краснолиманском направлении ВС РФ ведут наступательные действия в районе Щурово. При активном применении ударных БПЛА и поддержке артиллерии штурмовые подразделения 25-й армии группировки "Запад" продвигаются в лесном массиве нацпарка "Святые Горы" и уничтожают позиции противника. Также сообщается об ударах по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, и о поражении логистического терминала и АЗС в Новомосковске - ВС РФ наступают на Краснолиманском направлении и разрушают тыловую инфраструктуру ВСУ. Новости СВО.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, харьковская область, купино, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, Харьковская область, Купино, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация

ВС РФ продвинулись на Бурлукском направлении в Харьковской области

20:55 30.07.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание штурмовиков группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Боевое слаживание штурмовиков группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские войска заняли населённый пункт Юрченково в Харьковской области. Об этом сообщил 30 июля телеграм-канал Украина.ру
Бои продолжаются в районах Шевченково, Белого Колодца, Веровки, Бакшеевки и Ивановки.
По данным "Рыбаря", восточнее российские подразделения наступают со стороны Ивашкино на рубеже Чёрное — Купино, формируя полуохват украинских позиций.
При дальнейшем продвижении территория площадью свыше 350 квадратных километров окажется в окружении.
Успехи на этом участке позволят отодвинуть линию боевого соприкосновения от границы и осложнить действия украинских диверсионных групп в Белгородской области.
Ранее уведомлялось, что на Краснолиманском направлении ВС РФ ведут наступательные действия в районе Щурово.
При активном применении ударных БПЛА и поддержке артиллерии штурмовые подразделения 25-й армии группировки "Запад" продвигаются в лесном массиве нацпарка "Святые Горы" и уничтожают позиции противника.
Также сообщается об ударах по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, и о поражении логистического терминала и АЗС в Новомосковске - ВС РФ наступают на Краснолиманском направлении и разрушают тыловую инфраструктуру ВСУ. Новости СВО.
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