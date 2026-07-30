Медведев рассказал о завершении СВО, Зеленские произвёл офисное назначение. Главное к 20.00 - 30.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260730/medvedev-rasskazal-o-zavershenii-svo-zelenskie-proizvl-ofisnoe-naznachenie-glavnoe-k-2000-1082005114.html
Медведев рассказал о завершении СВО, Зеленские произвёл офисное назначение. Главное к 20.00
Медведев рассказал о завершении СВО, Зеленские произвёл офисное назначение. Главное к 20.00 - 30.07.2026 Украина.ру
Медведев рассказал о завершении СВО, Зеленские произвёл офисное назначение. Главное к 20.00
Россия сейчас находится в очень важной точке завершения специальной военной операции, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 30 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-07-30T20:01
2026-07-30T20:01
новости
украина
владимир зеленский
офис президента
россия
александр новак
ес
совбез
telegram
илон маск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1d/1062832247_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_66fa73be1cac851001fd604574f2d6b8.jpg
Другие новости к этому часу: 🟦 Вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам проработать меры поддержки пострадавшим предпринимателям в результате атак на логистические комплексы; 🟦 Ограничения против Павла Дурова* не распространяются на Telegram как юрлицо, сообщил РИА Новости Росфинмониторинг; 🟦 СБУ заочно предъявила обвинение кинорежиссёру Владимиру Бортко за оправдание действий России. Как заявили в спецслужбе, режиссер неоднократно в публичных выступлениях "ставил под сомнение украинскую государственность".🟦 Владимир Зеленский назначил замглавы Офиса президента Алексея Соболева. Ранее назначенец занимал должность министра экономики и отметился распродажей государственных активов;К ноябрьским промежуточным выборам 2026 года в США миллиардер Илон Маск готовит новые поступления для для Республиканской партии, сообщает Le Figaro со ссылкой на AFP.* внесён в российский список террористов и экстремистовБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ЕС кредитует Украину, с которой ракеты летят в ЕС. Итоги 30 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1d/1062832247_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e33eca02399e1690f2019b62794cd00d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, владимир зеленский, офис президента, россия, александр новак, ес, совбез, telegram, илон маск
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Офис президента, Россия, Александр Новак, ЕС, Совбез, Telegram, Илон Маск

Медведев рассказал о завершении СВО, Зеленские произвёл офисное назначение. Главное к 20.00

20:01 30.07.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФедеральный просветительский марафон "Знание. Первые"
Федеральный просветительский марафон Знание. Первые - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Россия сейчас находится в очень важной точке завершения специальной военной операции, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 30 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
Другие новости к этому часу:

🟦 Вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам проработать меры поддержки пострадавшим предпринимателям в результате атак на логистические комплексы;

🟦 Ограничения против Павла Дурова* не распространяются на Telegram как юрлицо, сообщил РИА Новости Росфинмониторинг;

🟦 СБУ заочно предъявила обвинение кинорежиссёру Владимиру Бортко за оправдание действий России. Как заявили в спецслужбе, режиссер неоднократно в публичных выступлениях "ставил под сомнение украинскую государственность".
🟦 Владимир Зеленский назначил замглавы Офиса президента Алексея Соболева. Ранее назначенец занимал должность министра экономики и отметился распродажей государственных активов;
К ноябрьским промежуточным выборам 2026 года в США миллиардер Илон Маск готовит новые поступления для для Республиканской партии, сообщает Le Figaro со ссылкой на AFP.
* внесён в российский список террористов и экстремистов
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ЕС кредитует Украину, с которой ракеты летят в ЕС. Итоги 30 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийОфис президентаРоссияАлександр НовакЕССовбезTelegramИлон Маск
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:05Депутат Железняк попался на симуляции участия в митингах из спа-отеля
21:02Рижский Русский театр Чехова заклеил зеленым скотчем все слова на русском. Главные новости к этому часу
20:58Украинские ботофермы побираются в соцсетях под видом россиян
20:55ВС РФ продвинулись на Бурлукском направлении в Харьковской области
20:12Вишнёвое - украинская Газа
20:06Россия продлила полный запрет на экспорт бензина до конца января 2027 года
20:04МИД России прокомментировал атаку Украины на суда у морского терминала КТК
20:01Медведев рассказал о завершении СВО, Зеленские произвёл офисное назначение. Главное к 20.00
19:56Зеленский абсолютно недоговороспособен: в МИД РФ оценили обстановку в ближнем и дальнем зарубежье
19:47ВС РФ наступают на Краснолиманском направлении и разрушают тыловую инфраструктуру ВСУ. Новости СВО
19:0730 июля 2026 года, вечерний эфир
19:00Битва за Москву: за 1,5 месяца боев сбил 18 вражеских дронов
18:45ЕС кредитует Украину, с которой ракеты летят в ЕС. Итоги 30 июля
17:39Итоги 30.07.26: Трамп "приказал" Зеленскому, ракета упала в Польше, дело Дурова*
16:27Политический вердикт до экспертизы: Шаландин о ракете в Польше, системах ПВО и казусах Patriot
16:17Взрывы в Сумской и Харьковской областях. Новости СВО
16:02Иран уничтожил F-16 ВВС США в Иордании, Польша не была целью. Новости к этому часу
15:47Журналисты "Украина.ру" Федор Громов и Алексей Туманов сменили редакцию на передовую
15:38Воюет и не контролирует территорию: МИД БиГ не видит членства Украины в ЕС
14:58Мирный житель погиб при атаке БПЛА в Удмуртии. Новости СВО
Лента новостейМолния