https://ukraina.ru/20260730/medvedev-rasskazal-o-zavershenii-svo-zelenskie-proizvl-ofisnoe-naznachenie-glavnoe-k-2000-1082005114.html

Медведев рассказал о завершении СВО, Зеленские произвёл офисное назначение. Главное к 20.00

Медведев рассказал о завершении СВО, Зеленские произвёл офисное назначение. Главное к 20.00 - 30.07.2026 Украина.ру

Медведев рассказал о завершении СВО, Зеленские произвёл офисное назначение. Главное к 20.00

Россия сейчас находится в очень важной точке завершения специальной военной операции, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 30 июля написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-07-30T20:01

2026-07-30T20:01

2026-07-30T20:01

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Другие новости к этому часу: 🟦 Вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам проработать меры поддержки пострадавшим предпринимателям в результате атак на логистические комплексы; 🟦 Ограничения против Павла Дурова* не распространяются на Telegram как юрлицо, сообщил РИА Новости Росфинмониторинг; 🟦 СБУ заочно предъявила обвинение кинорежиссёру Владимиру Бортко за оправдание действий России. Как заявили в спецслужбе, режиссер неоднократно в публичных выступлениях "ставил под сомнение украинскую государственность".🟦 Владимир Зеленский назначил замглавы Офиса президента Алексея Соболева. Ранее назначенец занимал должность министра экономики и отметился распродажей государственных активов;К ноябрьским промежуточным выборам 2026 года в США миллиардер Илон Маск готовит новые поступления для для Республиканской партии, сообщает Le Figaro со ссылкой на AFP.* внесён в российский список террористов и экстремистовБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ЕС кредитует Украину, с которой ракеты летят в ЕС. Итоги 30 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, владимир зеленский, офис президента, россия, александр новак, ес, совбез, telegram, илон маск