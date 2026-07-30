https://ukraina.ru/20260730/medvedev-rasskazal-o-zavershenii-svo-zelenskie-proizvl-ofisnoe-naznachenie-glavnoe-k-2000-1082005114.html
Медведев рассказал о завершении СВО, Зеленские произвёл офисное назначение. Главное к 20.00
Медведев рассказал о завершении СВО, Зеленские произвёл офисное назначение. Главное к 20.00 - 30.07.2026 Украина.ру
Медведев рассказал о завершении СВО, Зеленские произвёл офисное назначение. Главное к 20.00
Россия сейчас находится в очень важной точке завершения специальной военной операции, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 30 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-07-30T20:01
2026-07-30T20:01
2026-07-30T20:01
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Другие новости к этому часу: 🟦 Вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам проработать меры поддержки пострадавшим предпринимателям в результате атак на логистические комплексы; 🟦 Ограничения против Павла Дурова* не распространяются на Telegram как юрлицо, сообщил РИА Новости Росфинмониторинг; 🟦 СБУ заочно предъявила обвинение кинорежиссёру Владимиру Бортко за оправдание действий России. Как заявили в спецслужбе, режиссер неоднократно в публичных выступлениях "ставил под сомнение украинскую государственность".🟦 Владимир Зеленский назначил замглавы Офиса президента Алексея Соболева. Ранее назначенец занимал должность министра экономики и отметился распродажей государственных активов;К ноябрьским промежуточным выборам 2026 года в США миллиардер Илон Маск готовит новые поступления для для Республиканской партии, сообщает Le Figaro со ссылкой на AFP.* внесён в российский список террористов и экстремистовБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ЕС кредитует Украину, с которой ракеты летят в ЕС. Итоги 30 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, офис президента, россия, александр новак, ес, совбез, telegram, илон маск
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Офис президента, Россия, Александр Новак, ЕС, Совбез, Telegram, Илон Маск
Медведев рассказал о завершении СВО, Зеленские произвёл офисное назначение. Главное к 20.00
Россия сейчас находится в очень важной точке завершения специальной военной операции, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 30 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
Другие новости к этому часу:
🟦 Вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам проработать меры поддержки пострадавшим предпринимателям в результате атак на логистические комплексы;
🟦 Ограничения против Павла Дурова* не распространяются на Telegram как юрлицо, сообщил РИА Новости Росфинмониторинг;
🟦 СБУ заочно предъявила обвинение кинорежиссёру Владимиру Бортко за оправдание действий России. Как заявили в спецслужбе, режиссер неоднократно в публичных выступлениях "ставил под сомнение украинскую государственность".
🟦 Владимир Зеленский назначил замглавы Офиса президента Алексея Соболева. Ранее назначенец занимал должность министра экономики и отметился распродажей государственных активов;
К ноябрьским промежуточным выборам 2026 года в США миллиардер Илон Маск готовит новые поступления для для Республиканской партии, сообщает Le Figaro со ссылкой на AFP.
* внесён в российский список террористов и экстремистов
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