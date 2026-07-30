https://ukraina.ru/20260730/mid-rossii-prokommentiroval-ataku-ukrainy-na-suda-u-morskogo-terminala-ktk-1082005670.html
МИД России прокомментировал атаку Украины на суда у морского терминала КТК
МИД России прокомментировал атаку Украины на суда у морского терминала КТК - 30.07.2026 Украина.ру
МИД России прокомментировал атаку Украины на суда у морского терминала КТК
Владимир Зеленский несёт персональную ответственность за атаки ВСУ на активы Казахстана и Запада, считают в Москве. Об этом сообщает 30 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-30T20:04
2026-07-30T20:04
2026-07-30T20:04
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Главное из заявления МИД РФ: 🟦 Экономические интересы США и Казахстана, которых в Киеве называют партнерами, все больше страдают от политики зарвавшегося Зеленского;🟦 Зеленский не просто потерял правосубъектность, он абсолютно недоговороспособен; 🟦 Лавров в контактах с зарубежными партнерами регулярно указывает на угрозы Киева в отношении международной энергоинфраструктуры; 🟦 Москва ждет от ООН адекватной реакции на атаки Киева на энергетические цепочки на фоне заявлений Зеленского о якобы стремлении к миру. Адекватной оценки ожидают и от США.Новости на эту тему: Зеленский абсолютно недоговороспособен: в МИД РФ оценили обстановку в ближнем и дальнем зарубежьеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ЕС кредитует Украину, с которой ракеты летят в ЕС. Итоги 30 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, киев, владимир зеленский, сергей лавров, украина.ру, ес, вооруженные силы украины, казахстан, нефть
Новости, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Украина.ру, ЕС, Вооруженные силы Украины, Казахстан, нефть
МИД России прокомментировал атаку Украины на суда у морского терминала КТК
Владимир Зеленский несёт персональную ответственность за атаки ВСУ на активы Казахстана и Запада, считают в Москве. Об этом сообщает 30 июля телеграм-канал Украина.ру
Главное из заявления МИД РФ:
🟦 Экономические интересы США и Казахстана, которых в Киеве называют партнерами, все больше страдают от политики зарвавшегося Зеленского;
🟦 Зеленский не просто потерял правосубъектность, он абсолютно недоговороспособен;
🟦 Лавров в контактах с зарубежными партнерами регулярно указывает на угрозы Киева в отношении международной энергоинфраструктуры;
🟦 Москва ждет от ООН адекватной реакции на атаки Киева на энергетические цепочки на фоне заявлений Зеленского о якобы стремлении к миру. Адекватной оценки ожидают и от США.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.