https://ukraina.ru/20260730/mid-rossii-prokommentiroval-ataku-ukrainy-na-suda-u-morskogo-terminala-ktk-1082005670.html

МИД России прокомментировал атаку Украины на суда у морского терминала КТК

МИД России прокомментировал атаку Украины на суда у морского терминала КТК - 30.07.2026 Украина.ру

МИД России прокомментировал атаку Украины на суда у морского терминала КТК

Владимир Зеленский несёт персональную ответственность за атаки ВСУ на активы Казахстана и Запада, считают в Москве. Об этом сообщает 30 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-30T20:04

2026-07-30T20:04

2026-07-30T20:04

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Главное из заявления МИД РФ: 🟦 Экономические интересы США и Казахстана, которых в Киеве называют партнерами, все больше страдают от политики зарвавшегося Зеленского;🟦 Зеленский не просто потерял правосубъектность, он абсолютно недоговороспособен; 🟦 Лавров в контактах с зарубежными партнерами регулярно указывает на угрозы Киева в отношении международной энергоинфраструктуры; 🟦 Москва ждет от ООН адекватной реакции на атаки Киева на энергетические цепочки на фоне заявлений Зеленского о якобы стремлении к миру. Адекватной оценки ожидают и от США.Новости на эту тему: Зеленский абсолютно недоговороспособен: в МИД РФ оценили обстановку в ближнем и дальнем зарубежьеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ЕС кредитует Украину, с которой ракеты летят в ЕС. Итоги 30 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, киев, владимир зеленский, сергей лавров, украина.ру, ес, вооруженные силы украины, казахстан, нефть