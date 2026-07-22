https://ukraina.ru/20260722/blagotvoritelnost-na-peredovoy-biznes-v-novorossii-22-iyulya-utrenniy-efir-1081724830.html

Благотворительность на передовой, бизнес в Новороссии. 22 июля, утренний эфир

Благотворительность на передовой, бизнес в Новороссии. 22 июля, утренний эфир - 22.07.2026 Украина.ру

Благотворительность на передовой, бизнес в Новороссии. 22 июля, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 22.07.2026

2026-07-22T12:44

2026-07-22T12:44

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новороссия

донбасс

оон

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. От студента до государственного служащего: как правовая культура формирует активную позицию гражданина. Гость: Виталий Журба - лектор Российского общества "Знание".* Экономика Новороссии. О влиянии украинских ударов на бизнес Новороссии. Гость: Владислав Мицкевич – экономист, инвестиционный банкир, автор телеграм-канала "Новороссия инвест".* Помогаем своим. Благотворительность на передовой: как фонд Феодора Болгарского работает в Донбассе. Гость: Сергей Понасенков - директор благотворительного фонда Феодора Болгарского.* Время Новороссии. Екатерина Аркалова выступала в ООН на заседании по "формуле Арриа" с докладом о преступлениях киевского режима в Донбассе. Гость: Екатерина Аркалова - журналист, режиссёр.

новороссия

донбасс

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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