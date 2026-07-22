Благотворительность на передовой, бизнес в Новороссии. 22 июля, утренний эфир - 22.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260722/blagotvoritelnost-na-peredovoy-biznes-v-novorossii-22-iyulya-utrenniy-efir-1081724830.html
Благотворительность на передовой, бизнес в Новороссии. 22 июля, утренний эфир
Благотворительность на передовой, бизнес в Новороссии. 22 июля, утренний эфир - 22.07.2026 Украина.ру
Благотворительность на передовой, бизнес в Новороссии. 22 июля, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 22.07.2026
2026-07-22T12:44
2026-07-22T12:44
новороссия
донбасс
оон
новороссия сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/16/1081724711_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_6d78c52385669ee0777e9485b565ac27.jpg
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. От студента до государственного служащего: как правовая культура формирует активную позицию гражданина. Гость: Виталий Журба - лектор Российского общества "Знание".* Экономика Новороссии. О влиянии украинских ударов на бизнес Новороссии. Гость: Владислав Мицкевич – экономист, инвестиционный банкир, автор телеграм-канала "Новороссия инвест".* Помогаем своим. Благотворительность на передовой: как фонд Феодора Болгарского работает в Донбассе. Гость: Сергей Понасенков - директор благотворительного фонда Феодора Болгарского.* Время Новороссии. Екатерина Аркалова выступала в ООН на заседании по "формуле Арриа" с докладом о преступлениях киевского режима в Донбассе. Гость: Екатерина Аркалова - журналист, режиссёр.
новороссия
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/16/1081724711_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_54dda85a2cdd817cb3f195896e595410.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новороссия, донбасс, оон, новороссия сегодня, видео
Новороссия, Донбасс, ООН, Новороссия сегодня

Благотворительность на передовой, бизнес в Новороссии. 22 июля, утренний эфир

12:44 22.07.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Сегодня в эфире:

* Новости и фронтовые сводки.

* Время Новороссии. От студента до государственного служащего: как правовая культура формирует активную позицию гражданина. Гость: Виталий Журба - лектор Российского общества "Знание".

* Экономика Новороссии. О влиянии украинских ударов на бизнес Новороссии. Гость: Владислав Мицкевич – экономист, инвестиционный банкир, автор телеграм-канала "Новороссия инвест".

* Помогаем своим. Благотворительность на передовой: как фонд Феодора Болгарского работает в Донбассе. Гость: Сергей Понасенков - директор благотворительного фонда Феодора Болгарского.

* Время Новороссии. Екатерина Аркалова выступала в ООН на заседании по "формуле Арриа" с докладом о преступлениях киевского режима в Донбассе. Гость: Екатерина Аркалова - журналист, режиссёр.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовороссияДонбассООННовороссия сегодня
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:01Колпашников об увольнении Сырского: Зеленский потерял контроль над армией из-за назначения Драпатого
13:00Страхи Зеленского, провалы ВСУ, уныние в Евросоюзе. Хроника событий на 13:00 22 июля
12:50Итальянские артисты просят гражданство России, вербовщик Эпштейна неживой. Новости к этому часу
12:45Коронация Энди Бернема. У кота Ларри появился новый премьер-министр
12:45Уроженку Украины обвинили в подготовке подрыва машины военного в Крыму
12:44Благотворительность на передовой, бизнес в Новороссии. 22 июля, утренний эфир
12:35Крым остался частично без света, ВСУ продолжают атаковать мирных жителей. Новости СВО
12:25Повышать тарифы на газ и электроэнергию для населения Украины требует МВФ
12:23Чёрные списки банков и офшоры: что известно о теневых схемах нового премьера Украины
12:17В Черкасах местное население как может борется в бандеровской оккупацией, восстанавливая исторические названия
12:15Как американцы воровали выборы, а украли собственное будущее
12:15Прецедент создан: уличное давление решает, кто получит европейские деньги
12:08Лавров: встреча с Рубио согласована и состоится завтра
11:36От перестановки кроватей в борделе суть заведения не меняется – Мартынов о новом премьере Британии
11:34Арестович* признался, что был вынужден врать об исчерпании ракет у России
11:12"Значительно тяжелее, чем он представляет": Залужный предупредил нового главкома ВСУ
11:00МИД РФ: США хотят видеть Путина на саммите G20 в Майами
10:55Мирошник назвал вероятную причину отставки Сырского
10:43О Сырском с удовольствием
10:39Politico: ЕС исчерпал идеи для новых санкций против России
Лента новостейМолния