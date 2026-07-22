Благотворительность на передовой, бизнес в Новороссии. 22 июля, утренний эфир
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. От студента до государственного служащего: как правовая культура формирует активную позицию гражданина. Гость: Виталий Журба - лектор Российского общества "Знание".
* Экономика Новороссии. О влиянии украинских ударов на бизнес Новороссии. Гость: Владислав Мицкевич – экономист, инвестиционный банкир, автор телеграм-канала "Новороссия инвест".
* Помогаем своим. Благотворительность на передовой: как фонд Феодора Болгарского работает в Донбассе. Гость: Сергей Понасенков - директор благотворительного фонда Феодора Болгарского.
* Время Новороссии. Екатерина Аркалова выступала в ООН на заседании по "формуле Арриа" с докладом о преступлениях киевского режима в Донбассе. Гость: Екатерина Аркалова - журналист, режиссёр.
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