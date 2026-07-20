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ВС РФ поразили резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Одесса. Новости СВО

ВС РФ поразили резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Одесса. Новости СВО - 20.07.2026 Украина.ру

ВС РФ поразили резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Одесса. Новости СВО

Российские военные минувшей ночью продолжили бить по задействованным в интересах ВСУ портам Украины, нанесено поражение резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Одесса, сообщило Минобороны РФ, передает 20 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-20T09:59

2026-07-20T09:59

2026-07-20T09:59

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вооруженные силы украины

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🟥 ВС РФ бьют по целям в Днепропетровской области.🟥 Удар был нанесен по временно оккупированному Запорожью.🟥 Удар нанесен по Очакову в Николаевской области.🟥 Наносятся удары по целям в районе Харькова.🟥 Нанесены новые удары по целям в Полтаве.🟥 На Рубцовском направлении ВС РФ продвигаются на участке Чернещина – Дружелюбовка. Штурмовые подразделения группировки войск "Запад" продолжают вытеснять противника с господствующих высот восточнее населенного пункта Червоный Став с помощью ударных БПЛА.🟥 Женщина пострадала в Ейске Краснодарского края при падении обломков БПЛА, ее госпитализировали, сообщает оперативный штаб региона.🟥 Шесть человек доставлены в Домодедовскую больницу с минно-взрывной травмой различной степени тяжести, из них трое иностранных граждан, информировала пресс-служба Домодедовской больницы.🟥 Один человек погиб, трое получили ранения в Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ, указали в оперативном штабе региона.О других событиях - в материале Украина за неделю. Кадровое решение Зеленского, которое загоняет его в тупик на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, россия, украина, днепропетровская область, владимир зеленский, украина.ру, вооруженные силы украины