ВС РФ поразили резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Одесса. Новости СВО - 20.07.2026 Украина.ру
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ВС РФ поразили резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Одесса. Новости СВО
ВС РФ поразили резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Одесса. Новости СВО - 20.07.2026 Украина.ру
ВС РФ поразили резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Одесса. Новости СВО
Российские военные минувшей ночью продолжили бить по задействованным в интересах ВСУ портам Украины, нанесено поражение резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Одесса, сообщило Минобороны РФ, передает 20 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-20T09:59
2026-07-20T09:59
сво
спецоперация
россия
украина
днепропетровская область
владимир зеленский
украина.ру
вооруженные силы украины
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🟥 ВС РФ бьют по целям в Днепропетровской области.🟥 Удар был нанесен по временно оккупированному Запорожью.🟥 Удар нанесен по Очакову в Николаевской области.🟥 Наносятся удары по целям в районе Харькова.🟥 Нанесены новые удары по целям в Полтаве.🟥 На Рубцовском направлении ВС РФ продвигаются на участке Чернещина – Дружелюбовка. Штурмовые подразделения группировки войск "Запад" продолжают вытеснять противника с господствующих высот восточнее населенного пункта Червоный Став с помощью ударных БПЛА.🟥 Женщина пострадала в Ейске Краснодарского края при падении обломков БПЛА, ее госпитализировали, сообщает оперативный штаб региона.🟥 Шесть человек доставлены в Домодедовскую больницу с минно-взрывной травмой различной степени тяжести, из них трое иностранных граждан, информировала пресс-служба Домодедовской больницы.🟥 Один человек погиб, трое получили ранения в Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ, указали в оперативном штабе региона.О других событиях - в материале Украина за неделю. Кадровое решение Зеленского, которое загоняет его в тупик на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, спецоперация, россия, украина, днепропетровская область, владимир зеленский, украина.ру, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Россия, Украина, Днепропетровская область, Владимир Зеленский, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

ВС РФ поразили резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Одесса. Новости СВО

09:59 20.07.2026
 
© ФотоГерань
Герань - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
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Российские военные минувшей ночью продолжили бить по задействованным в интересах ВСУ портам Украины, нанесено поражение резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Одесса, сообщило Минобороны РФ, передает 20 июля телеграм-канал Украина.ру
🟥 ВС РФ бьют по целям в Днепропетровской области.
🟥 Удар был нанесен по временно оккупированному Запорожью.
🟥 Удар нанесен по Очакову в Николаевской области.
🟥 Наносятся удары по целям в районе Харькова.
🟥 Нанесены новые удары по целям в Полтаве.
🟥 На Рубцовском направлении ВС РФ продвигаются на участке Чернещина – Дружелюбовка. Штурмовые подразделения группировки войск "Запад" продолжают вытеснять противника с господствующих высот восточнее населенного пункта Червоный Став с помощью ударных БПЛА.
🟥 Женщина пострадала в Ейске Краснодарского края при падении обломков БПЛА, ее госпитализировали, сообщает оперативный штаб региона.
🟥 Шесть человек доставлены в Домодедовскую больницу с минно-взрывной травмой различной степени тяжести, из них трое иностранных граждан, информировала пресс-служба Домодедовской больницы.
🟥 Один человек погиб, трое получили ранения в Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ, указали в оперативном штабе региона.
О других событиях - в материале Украина за неделю. Кадровое решение Зеленского, которое загоняет его в тупик на сайте Украина.ру.
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