https://ukraina.ru/20260720/vs-rf-porazili-rezervuary-s-goryuche-smazochnymi-materialami-v-portu-odessa-novosti-svo--1081636430.html
ВС РФ поразили резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Одесса. Новости СВО
ВС РФ поразили резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Одесса. Новости СВО - 20.07.2026 Украина.ру
ВС РФ поразили резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Одесса. Новости СВО
Российские военные минувшей ночью продолжили бить по задействованным в интересах ВСУ портам Украины, нанесено поражение резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Одесса, сообщило Минобороны РФ, передает 20 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-20T09:59
2026-07-20T09:59
2026-07-20T09:59
сво
спецоперация
россия
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днепропетровская область
владимир зеленский
украина.ру
вооруженные силы украины
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🟥 ВС РФ бьют по целям в Днепропетровской области.🟥 Удар был нанесен по временно оккупированному Запорожью.🟥 Удар нанесен по Очакову в Николаевской области.🟥 Наносятся удары по целям в районе Харькова.🟥 Нанесены новые удары по целям в Полтаве.🟥 На Рубцовском направлении ВС РФ продвигаются на участке Чернещина – Дружелюбовка. Штурмовые подразделения группировки войск "Запад" продолжают вытеснять противника с господствующих высот восточнее населенного пункта Червоный Став с помощью ударных БПЛА.🟥 Женщина пострадала в Ейске Краснодарского края при падении обломков БПЛА, ее госпитализировали, сообщает оперативный штаб региона.🟥 Шесть человек доставлены в Домодедовскую больницу с минно-взрывной травмой различной степени тяжести, из них трое иностранных граждан, информировала пресс-служба Домодедовской больницы.🟥 Один человек погиб, трое получили ранения в Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ, указали в оперативном штабе региона.О других событиях - в материале Украина за неделю. Кадровое решение Зеленского, которое загоняет его в тупик на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, украина, днепропетровская область, владимир зеленский, украина.ру, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Россия, Украина, Днепропетровская область, Владимир Зеленский, Украина.ру, Вооруженные силы Украины
ВС РФ поразили резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Одесса. Новости СВО
Российские военные минувшей ночью продолжили бить по задействованным в интересах ВСУ портам Украины, нанесено поражение резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Одесса, сообщило Минобороны РФ, передает 20 июля телеграм-канал Украина.ру
🟥 ВС РФ бьют по целям в Днепропетровской области.
🟥 Удар был нанесен по временно оккупированному Запорожью.
🟥 Удар нанесен по Очакову в Николаевской области.
🟥 Наносятся удары по целям в районе Харькова.
🟥 Нанесены новые удары по целям в Полтаве.
🟥 На Рубцовском направлении ВС РФ продвигаются на участке Чернещина – Дружелюбовка. Штурмовые подразделения группировки войск "Запад" продолжают вытеснять противника с господствующих высот восточнее населенного пункта Червоный Став с помощью ударных БПЛА.
🟥 Женщина пострадала в Ейске Краснодарского края при падении обломков БПЛА, ее госпитализировали, сообщает оперативный штаб региона.
🟥 Шесть человек доставлены в Домодедовскую больницу с минно-взрывной травмой различной степени тяжести, из них трое иностранных граждан, информировала пресс-служба Домодедовской больницы.
🟥 Один человек погиб, трое получили ранения в Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ, указали в оперативном штабе региона.