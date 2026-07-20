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Силовики раскрыли сеть военных складов Порошенко* в Нежине

Силовики раскрыли сеть военных складов Порошенко* в Нежине - 20.07.2026 Украина.ру

Силовики раскрыли сеть военных складов Порошенко* в Нежине

В городе Нежин Черниговской области выявлены склады военного имущества, организованные сторонниками бывшего президента Украины Петра Порошенко*. Об этом 20 июля сообщили в российских силовых структурах

2026-07-20T09:56

2026-07-20T09:56

2026-07-20T09:56

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петр порошенко*

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"Сторонники Порошенко* оборудовали несколько складов военных товаров и имущества двойного назначения, которое выдаётся военнослужащим штурмовых подразделений ВСУ", — заявили силовики.Местные жители пытались выгнать боевиков из состава 33-го отдельного штурмового полка ВСУ, занявших несколько домов для размещения личного состава, прибывшего за гуманитарной помощью. Ранее также сообщалось, что ВСУ размещают бензовозы на территориях школ в Харькове и используют здания детских садов.О других событиях к этому часу – Пострадали люди, возникли пожары. ПВО за ночь сбила почти 400 вражеских дронов над РоссиейВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру*Внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, россия, черниговская область, вооруженные силы украины, петр порошенко*