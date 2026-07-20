Силовики раскрыли сеть военных складов Порошенко* в Нежине
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В городе Нежин Черниговской области выявлены склады военного имущества, организованные сторонниками бывшего президента Украины Петра Порошенко*. Об этом 20 июля сообщили в российских силовых структурах
"Сторонники Порошенко* оборудовали несколько складов военных товаров и имущества двойного назначения, которое выдаётся военнослужащим штурмовых подразделений ВСУ", — заявили силовики.
Местные жители пытались выгнать боевиков из состава 33-го отдельного штурмового полка ВСУ, занявших несколько домов для размещения личного состава, прибывшего за гуманитарной помощью.
Ранее также сообщалось, что ВСУ размещают бензовозы на территориях школ в Харькове и используют здания детских садов.
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*Внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
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