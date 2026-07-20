Силовики раскрыли сеть военных складов Порошенко* в Нежине - 20.07.2026 Украина.ру
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Силовики раскрыли сеть военных складов Порошенко* в Нежине
Силовики раскрыли сеть военных складов Порошенко* в Нежине - 20.07.2026 Украина.ру
Силовики раскрыли сеть военных складов Порошенко* в Нежине
В городе Нежин Черниговской области выявлены склады военного имущества, организованные сторонниками бывшего президента Украины Петра Порошенко*. Об этом 20 июля сообщили в российских силовых структурах
2026-07-20T09:56
2026-07-20T09:56
новости
украина
россия
черниговская область
вооруженные силы украины
петр порошенко*
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"Сторонники Порошенко* оборудовали несколько складов военных товаров и имущества двойного назначения, которое выдаётся военнослужащим штурмовых подразделений ВСУ", — заявили силовики.Местные жители пытались выгнать боевиков из состава 33-го отдельного штурмового полка ВСУ, занявших несколько домов для размещения личного состава, прибывшего за гуманитарной помощью. Ранее также сообщалось, что ВСУ размещают бензовозы на территориях школ в Харькове и используют здания детских садов.О других событиях к этому часу – Пострадали люди, возникли пожары. ПВО за ночь сбила почти 400 вражеских дронов над РоссиейВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру*Внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, россия, черниговская область, вооруженные силы украины, петр порошенко*
Новости, Украина, Россия, Черниговская область, Вооруженные силы Украины, Петр Порошенко*

Силовики раскрыли сеть военных складов Порошенко* в Нежине

09:56 20.07.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкКак "неожиданно" — Порошенко* опять разбогател
Как неожиданно — Порошенко* опять разбогател - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
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В городе Нежин Черниговской области выявлены склады военного имущества, организованные сторонниками бывшего президента Украины Петра Порошенко*. Об этом 20 июля сообщили в российских силовых структурах
"Сторонники Порошенко* оборудовали несколько складов военных товаров и имущества двойного назначения, которое выдаётся военнослужащим штурмовых подразделений ВСУ", — заявили силовики.
Местные жители пытались выгнать боевиков из состава 33-го отдельного штурмового полка ВСУ, занявших несколько домов для размещения личного состава, прибывшего за гуманитарной помощью.
Ранее также сообщалось, что ВСУ размещают бензовозы на территориях школ в Харькове и используют здания детских садов.
О других событиях к этому часу – Пострадали люди, возникли пожары. ПВО за ночь сбила почти 400 вражеских дронов над Россией
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
*Внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
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