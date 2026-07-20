Мирошник пообещал "отдельную благодарность" ВСУ за атаку 400 дронов на Москву - 20.07.2026 Украина.ру
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Мирошник пообещал "отдельную благодарность" ВСУ за атаку 400 дронов на Москву
Мирошник пообещал "отдельную благодарность" ВСУ за атаку 400 дронов на Москву - 20.07.2026 Украина.ру
Мирошник пообещал "отдельную благодарность" ВСУ за атаку 400 дронов на Москву
Посол по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что за массированную попытку удара по столице киевский режим получит особый ответ. Об этом 20 июля он написал в своём Телеграм-канале
2026-07-20T09:22
2026-07-20T09:22
новости
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мирошник
владимир зеленский
сергей собянин
вооруженные силы украины
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"Зеленскому за деньги Запада нужно продемонстрировать способность хотя бы к терроризму, но выходит пшик. 400 дронов — это огромная армада, способная закрыть всё небо, однако российская ПВО успешно разобрала эту атаку. За покушение на столицу последует отдельная благодарность", — заявил Мирошник.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более 400 вражеских беспилотников летели в направлении Московского региона. Большая часть была нейтрализована на дальних подступах, 85 БПЛА уничтожено на подлёте к столице. Об этом – в материале Пострадали люди, возникли пожары. ПВО за ночь сбила почти 400 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, москва, запад, россия, мирошник, владимир зеленский, сергей собянин, вооруженные силы украины
Новости, Москва, Запад, Россия, Мирошник, Владимир Зеленский, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины

Мирошник пообещал "отдельную благодарность" ВСУ за атаку 400 дронов на Москву

09:22 20.07.2026
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИнтервью Родиона Мирошника агентству РИА Новости
Интервью Родиона Мирошника агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Посол по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что за массированную попытку удара по столице киевский режим получит особый ответ. Об этом 20 июля он написал в своём Телеграм-канале
"Зеленскому за деньги Запада нужно продемонстрировать способность хотя бы к терроризму, но выходит пшик. 400 дронов — это огромная армада, способная закрыть всё небо, однако российская ПВО успешно разобрала эту атаку. За покушение на столицу последует отдельная благодарность", — заявил Мирошник.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более 400 вражеских беспилотников летели в направлении Московского региона.
Большая часть была нейтрализована на дальних подступах, 85 БПЛА уничтожено на подлёте к столице. Об этом – в материале Пострадали люди, возникли пожары. ПВО за ночь сбила почти 400 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
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