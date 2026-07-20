Следком возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на Московский регион - 20.07.2026 Украина.ру
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Следком возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на Московский регион
Следком возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на Московский регион - 20.07.2026 Украина.ру
Следком возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на Московский регион
Следственный комитет России сообщил, что возбудил уголовное дело после массированной атаки ВСУ на Московский регион, передает 20 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-20T09:23
2026-07-20T09:23
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"Возбуждено уголовное дело по факту теракта в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований в московском регионе", - говорится в сообщении СК РФ в канале на платформе "Макс".В ведомстве отметили, что дадут уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, совершивших очередные террористические акты против мирных граждан.Ранее в понедельник мы писали, что средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 381 беспилотник ВСУ над территорией России.Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Как указал в канале на платформе "Макс" мэр столицы Сергей Собянин, более 400 вражеских дронов летело с 20.30 до 5.00 в направлении Московского региона, большая часть была нейтрализована на дальних подступах.О других событиях - в материале Украина за неделю. Кадровое решение Зеленского, которое загоняет его в тупик на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, краснодарский край, черное море, владимир зеленский, сергей собянин, вооруженные силы украины, украина.ру, следственный комитет
Новости, Россия, краснодарский край, Черное море, Владимир Зеленский, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Следственный комитет

Следком возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на Московский регион

09:23 20.07.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ.
Автомобиль Следственного комитета РФ. - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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Следственный комитет России сообщил, что возбудил уголовное дело после массированной атаки ВСУ на Московский регион, передает 20 июля телеграм-канал Украина.ру
"Возбуждено уголовное дело по факту теракта в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований в московском регионе", - говорится в сообщении СК РФ в канале на платформе "Макс".
В ведомстве отметили, что дадут уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, совершивших очередные террористические акты против мирных граждан.
Ранее в понедельник мы писали, что средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 381 беспилотник ВСУ над территорией России.
Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Как указал в канале на платформе "Макс" мэр столицы Сергей Собянин, более 400 вражеских дронов летело с 20.30 до 5.00 в направлении Московского региона, большая часть была нейтрализована на дальних подступах.
О других событиях - в материале Украина за неделю. Кадровое решение Зеленского, которое загоняет его в тупик на сайте Украина.ру.
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