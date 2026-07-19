Пироженко: Китай обходит США в ИИ благодаря централизованному управлению - 19.07.2026 Украина.ру
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Пироженко: Китай обходит США в ИИ благодаря централизованному управлению
Пироженко: Китай обходит США в ИИ благодаря централизованному управлению - 19.07.2026 Украина.ру
Пироженко: Китай обходит США в ИИ благодаря централизованному управлению
Конкуренция в области ИИ превращается в конкуренцию политико-экономических моделей, и китайская модель выглядит предпочтительнее, отмечает автор. Секрет успеха Китая — в централизованном государственном согласовании экономической политики. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру Виктор Пироженко
2026-07-19T04:45
2026-07-19T04:45
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Пироженко отмечает, что конкуренция в области ИИ становится конкуренцией политико-экономических моделей. "В плане мировой конкуренции за лидерство в области ИИ речь, в конечном счёте, идёт о конкурентоспособности политико-экономических моделей США и КНР", — поясняет он.По словам автора, в условиях американских попыток затормозить технологическое развитие Китая, китайская модель позволила в относительно короткие сроки приблизиться к созданию относительно самодостаточной отрасли микроэлектронной промышленности и инфраструктуры искусственного интеллекта.Секрет успеха Китая — не только в емкости внутреннего рынка, но и в централизованном государственном согласовании экономической политики, позволяющем быстро мобилизовать капитал и сосредоточить его в необходимых областях, уверен автор материала."Конкуренция в области ИИ всё отчётливее превращается в конкуренцию моделей политико-экономического устройства США и КНР, и китайская модель пока выглядит предпочтительнее", — резюмирует Пироженко.Полный текст статьи Виктора Пироженко "Искусственный интеллект как поле конкуренции американской и китайской политической модели" на сайте Украина.ру.Также о противостоянии России и Великобритании в ИИ-гонке — в статье Никиты Волковича "Великобритания врывается в ИИ-гонку. Чем ответит Россия?" на сайте Украина.ру.
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новости, китай, сша, россия, украина.ру, главные новости, главное, ии (искусственный интеллект), технологии, компьютерные технологии, мир без границ, рынок, конкуренция, новости россии, новости украина ру
Новости, Китай, США, Россия, Украина.ру, Главные новости, главное, ИИ (искусственный интеллект), технологии, компьютерные технологии, Мир без границ, рынок, конкуренция, новости России, новости Украина ру

Пироженко: Китай обходит США в ИИ благодаря централизованному управлению

04:45 19.07.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Конкуренция в области ИИ превращается в конкуренцию политико-экономических моделей, и китайская модель выглядит предпочтительнее, отмечает автор. Секрет успеха Китая — в централизованном государственном согласовании экономической политики. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру Виктор Пироженко
Пироженко отмечает, что конкуренция в области ИИ становится конкуренцией политико-экономических моделей. "В плане мировой конкуренции за лидерство в области ИИ речь, в конечном счёте, идёт о конкурентоспособности политико-экономических моделей США и КНР", — поясняет он.
По словам автора, в условиях американских попыток затормозить технологическое развитие Китая, китайская модель позволила в относительно короткие сроки приблизиться к созданию относительно самодостаточной отрасли микроэлектронной промышленности и инфраструктуры искусственного интеллекта.
Секрет успеха Китая — не только в емкости внутреннего рынка, но и в централизованном государственном согласовании экономической политики, позволяющем быстро мобилизовать капитал и сосредоточить его в необходимых областях, уверен автор материала.
"Конкуренция в области ИИ всё отчётливее превращается в конкуренцию моделей политико-экономического устройства США и КНР, и китайская модель пока выглядит предпочтительнее", — резюмирует Пироженко.
Полный текст статьи Виктора Пироженко "Искусственный интеллект как поле конкуренции американской и китайской политической модели" на сайте Украина.ру.
Также о противостоянии России и Великобритании в ИИ-гонке — в статье Никиты Волковича "Великобритания врывается в ИИ-гонку. Чем ответит Россия?" на сайте Украина.ру.
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