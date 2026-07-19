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Пироженко: Китай обходит США в ИИ благодаря централизованному управлению

Пироженко: Китай обходит США в ИИ благодаря централизованному управлению - 19.07.2026 Украина.ру

Пироженко: Китай обходит США в ИИ благодаря централизованному управлению

Конкуренция в области ИИ превращается в конкуренцию политико-экономических моделей, и китайская модель выглядит предпочтительнее, отмечает автор. Секрет успеха Китая — в централизованном государственном согласовании экономической политики. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру Виктор Пироженко

2026-07-19T04:45

2026-07-19T04:45

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Пироженко отмечает, что конкуренция в области ИИ становится конкуренцией политико-экономических моделей. "В плане мировой конкуренции за лидерство в области ИИ речь, в конечном счёте, идёт о конкурентоспособности политико-экономических моделей США и КНР", — поясняет он.По словам автора, в условиях американских попыток затормозить технологическое развитие Китая, китайская модель позволила в относительно короткие сроки приблизиться к созданию относительно самодостаточной отрасли микроэлектронной промышленности и инфраструктуры искусственного интеллекта.Секрет успеха Китая — не только в емкости внутреннего рынка, но и в централизованном государственном согласовании экономической политики, позволяющем быстро мобилизовать капитал и сосредоточить его в необходимых областях, уверен автор материала."Конкуренция в области ИИ всё отчётливее превращается в конкуренцию моделей политико-экономического устройства США и КНР, и китайская модель пока выглядит предпочтительнее", — резюмирует Пироженко.Полный текст статьи Виктора Пироженко "Искусственный интеллект как поле конкуренции американской и китайской политической модели" на сайте Украина.ру.Также о противостоянии России и Великобритании в ИИ-гонке — в статье Никиты Волковича "Великобритания врывается в ИИ-гонку. Чем ответит Россия?" на сайте Украина.ру.

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