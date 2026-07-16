Зеленский сорвался на русский язык на пресс-конференции - 16.07.2026 Украина.ру
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Зеленский сорвался на русский язык на пресс-конференции
Зеленский сорвался на русский язык на пресс-конференции - 16.07.2026 Украина.ру
Зеленский сорвался на русский язык на пресс-конференции
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на пятом саммите Украины и Юго-Восточной Европы оговорился, перейдя с украинского на русский язык
2026-07-16T11:58
2026-07-16T11:58
новости
украина
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литва
владимир зеленский
кароль навроцкий
гитанас науседа
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Зеленский перепутал украинское слово "погляд" с русским словом "взгляд".На видео заметно, что после этого Зеленский растерялся и прервал свой ответ на вопрос.В январе он едва не перешел на русский язык во время пресс-конференции в Вильнюсе с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким.В то же время власти Украины ведут борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. При этом декабрьский опрос центра SOCIS показал, что почти 50 процентов жителей Украины так или иначе общаются дома на русском языке.Подробнее – в материале Мёртвая рука Фарион. Языковые репрессии и судебный фарс
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, вильнюс, литва, владимир зеленский, кароль навроцкий, гитанас науседа
Новости, Украина, Вильнюс, Литва, Владимир Зеленский, Кароль Навроцкий, Гитанас Науседа

Зеленский сорвался на русский язык на пресс-конференции

11:58 16.07.2026
 
© AP / Markus Schreiber
- РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP / Markus Schreiber
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Владимир Зеленский во время пресс-конференции на пятом саммите Украины и Юго-Восточной Европы оговорился, перейдя с украинского на русский язык
Зеленский перепутал украинское слово "погляд" с русским словом "взгляд".

"Я в принципе поделился с руководством Европейского Союза и с президентом Соединенных Штатов Америки тем, что нам нужно для того, чтобы ускорить процесс готовности, на наш взгляд… на наш "погляд", — быстро исправился он.

На видео заметно, что после этого Зеленский растерялся и прервал свой ответ на вопрос.
В январе он едва не перешел на русский язык во время пресс-конференции в Вильнюсе с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким.
В то же время власти Украины ведут борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
При этом декабрьский опрос центра SOCIS показал, что почти 50 процентов жителей Украины так или иначе общаются дома на русском языке.
Подробнее – в материале Мёртвая рука Фарион. Языковые репрессии и судебный фарс
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