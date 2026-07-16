https://ukraina.ru/20260716/zelenskiy-sorvalsya-na-russkiy-yazyk-na-press-konferentsii-1081537939.html
Зеленский сорвался на русский язык на пресс-конференции
Зеленский сорвался на русский язык на пресс-конференции - 16.07.2026 Украина.ру
Зеленский сорвался на русский язык на пресс-конференции
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на пятом саммите Украины и Юго-Восточной Европы оговорился, перейдя с украинского на русский язык
2026-07-16T11:58
2026-07-16T11:58
2026-07-16T11:58
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Зеленский перепутал украинское слово "погляд" с русским словом "взгляд".На видео заметно, что после этого Зеленский растерялся и прервал свой ответ на вопрос.В январе он едва не перешел на русский язык во время пресс-конференции в Вильнюсе с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким.В то же время власти Украины ведут борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. При этом декабрьский опрос центра SOCIS показал, что почти 50 процентов жителей Украины так или иначе общаются дома на русском языке.Подробнее – в материале Мёртвая рука Фарион. Языковые репрессии и судебный фарс
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, украина, вильнюс, литва, владимир зеленский, кароль навроцкий, гитанас науседа
Новости, Украина, Вильнюс, Литва, Владимир Зеленский, Кароль Навроцкий, Гитанас Науседа
Зеленский сорвался на русский язык на пресс-конференции
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на пятом саммите Украины и Юго-Восточной Европы оговорился, перейдя с украинского на русский язык
Зеленский перепутал украинское слово "погляд" с русским словом "взгляд".
"Я в принципе поделился с руководством Европейского Союза и с президентом Соединенных Штатов Америки тем, что нам нужно для того, чтобы ускорить процесс готовности, на наш взгляд… на наш "погляд", — быстро исправился он.
На видео заметно, что после этого Зеленский растерялся и прервал свой ответ на вопрос.
В январе он едва не перешел на русский язык во время пресс-конференции в Вильнюсе с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким.
В то же время власти Украины ведут борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
При этом декабрьский опрос центра SOCIS показал, что почти 50 процентов жителей Украины так или иначе общаются дома на русском языке.