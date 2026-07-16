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Зеленский сорвался на русский язык на пресс-конференции

Зеленский сорвался на русский язык на пресс-конференции - 16.07.2026 Украина.ру

Зеленский сорвался на русский язык на пресс-конференции

Владимир Зеленский во время пресс-конференции на пятом саммите Украины и Юго-Восточной Европы оговорился, перейдя с украинского на русский язык

2026-07-16T11:58

2026-07-16T11:58

2026-07-16T11:58

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Зеленский перепутал украинское слово "погляд" с русским словом "взгляд".На видео заметно, что после этого Зеленский растерялся и прервал свой ответ на вопрос.В январе он едва не перешел на русский язык во время пресс-конференции в Вильнюсе с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким.В то же время власти Украины ведут борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. При этом декабрьский опрос центра SOCIS показал, что почти 50 процентов жителей Украины так или иначе общаются дома на русском языке.Подробнее – в материале Мёртвая рука Фарион. Языковые репрессии и судебный фарс

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, вильнюс, литва, владимир зеленский, кароль навроцкий, гитанас науседа