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Утро на Украине началось со взрывов и пожаров. Новости СВО

Утро на Украине началось со взрывов и пожаров. Новости СВО - 16.07.2026 Украина.ру

Утро на Украине началось со взрывов и пожаров. Новости СВО

Ночью и ранним утром в четверг взрывы раздавались в Киеве, а также области, в том числе в Бучанском районе региона. Об этом и других важных событиях рассказал 16 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-16T08:27

2026-07-16T08:27

2026-07-16T08:27

сво

спецоперация

киев

одесса

крым

виталий кличко

денис пушилин

владимир сальдо

вооруженные силы украины

украина.ру

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🟥 В Святошинском районе столицы произошло попадание по складам, заявил мэр Виталий Кличко.🟥 Сообщается, что в Дарницком районе обломки ракеты упали на территории "нежилой застройки". По неподтвержденным данным, одной из целей ракетных атак этой ночью стали объекты на территории Дарницкого завода железобетонных конструкций.🟥 В Киеве после ночных прилетов разгорелись сильные пожары.🟥 Российские БПЛА наносят удары по целям в Харькове.🟥 Взрывы гремят в Одессе.🟥 По Одессе и окрестностям наносятся удары крылатыми ракетами.🟥 По объектам в оккупированном Запорожье наносились удары реактивными "Геранями".🟥 Минобороны РФ информировало, что российские войска ночью нанесли групповые удары по военным предприятиям в Киеве и портам Одесской области. В столице были атакованы предприятия, производящие и хранящие беспилотники большой и средней дальности. В портах Одессы и Южном поражена инфраструктура для доставки и хранения военных грузов и топлива. Также при переходе в порты Одесской области поражены морское судно и быстроходный катер сил спецопераций ВСУ, перечислило ведомство. 🟥 Российские войска вплотную подошли к ряду позиций ВСУ у Славянска, заявил глава ДНР Денис Пушилин.🟥 В Белгородской области во время атаки ВСУ получили ранения пять человек, среди них два ребенка, сообщили в оперштабе региона.🟥 В результате атаки БПЛА ВСУ в Никитовском районе Горловки ранены три сотрудника скорой медицинской помощи, рассказал глава города Иван Приходько.🟥 ВСУ не удаётся отрезать Крым от остальной части России за счет ударов по ведущим к полуострову дорогам в Херсонской области, заверил губернатор Владимир Сальдо.О других событиях - в материале Трамп верит в сделку, Европа готовится к худшему. Украина в международном контексте на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, киев, одесса, крым, виталий кличко, денис пушилин, владимир сальдо, вооруженные силы украины, украина.ру