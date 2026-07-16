Утро на Украине началось со взрывов и пожаров. Новости СВО - 16.07.2026 Украина.ру
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Утро на Украине началось со взрывов и пожаров. Новости СВО
Утро на Украине началось со взрывов и пожаров. Новости СВО - 16.07.2026 Украина.ру
Утро на Украине началось со взрывов и пожаров. Новости СВО
Ночью и ранним утром в четверг взрывы раздавались в Киеве, а также области, в том числе в Бучанском районе региона. Об этом и других важных событиях рассказал 16 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-16T08:27
2026-07-16T08:27
сво
спецоперация
киев
одесса
крым
виталий кличко
денис пушилин
владимир сальдо
вооруженные силы украины
украина.ру
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🟥 В Святошинском районе столицы произошло попадание по складам, заявил мэр Виталий Кличко.🟥 Сообщается, что в Дарницком районе обломки ракеты упали на территории "нежилой застройки". По неподтвержденным данным, одной из целей ракетных атак этой ночью стали объекты на территории Дарницкого завода железобетонных конструкций.🟥 В Киеве после ночных прилетов разгорелись сильные пожары.🟥 Российские БПЛА наносят удары по целям в Харькове.🟥 Взрывы гремят в Одессе.🟥 По Одессе и окрестностям наносятся удары крылатыми ракетами.🟥 По объектам в оккупированном Запорожье наносились удары реактивными "Геранями".🟥 Минобороны РФ информировало, что российские войска ночью нанесли групповые удары по военным предприятиям в Киеве и портам Одесской области. В столице были атакованы предприятия, производящие и хранящие беспилотники большой и средней дальности. В портах Одессы и Южном поражена инфраструктура для доставки и хранения военных грузов и топлива. Также при переходе в порты Одесской области поражены морское судно и быстроходный катер сил спецопераций ВСУ, перечислило ведомство. 🟥 Российские войска вплотную подошли к ряду позиций ВСУ у Славянска, заявил глава ДНР Денис Пушилин.🟥 В Белгородской области во время атаки ВСУ получили ранения пять человек, среди них два ребенка, сообщили в оперштабе региона.🟥 В результате атаки БПЛА ВСУ в Никитовском районе Горловки ранены три сотрудника скорой медицинской помощи, рассказал глава города Иван Приходько.🟥 ВСУ не удаётся отрезать Крым от остальной части России за счет ударов по ведущим к полуострову дорогам в Херсонской области, заверил губернатор Владимир Сальдо.О других событиях - в материале Трамп верит в сделку, Европа готовится к худшему. Украина в международном контексте на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, киев, одесса, крым, виталий кличко, денис пушилин, владимир сальдо, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Киев, Одесса, Крым, Виталий Кличко, Денис Пушилин, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Утро на Украине началось со взрывов и пожаров. Новости СВО

08:27 16.07.2026
 
© Фото : ГСЧС Украины
- РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : ГСЧС Украины
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Ночью и ранним утром в четверг взрывы раздавались в Киеве, а также области, в том числе в Бучанском районе региона. Об этом и других важных событиях рассказал 16 июля телеграм-канал Украина.ру
🟥 В Святошинском районе столицы произошло попадание по складам, заявил мэр Виталий Кличко.
🟥 Сообщается, что в Дарницком районе обломки ракеты упали на территории "нежилой застройки". По неподтвержденным данным, одной из целей ракетных атак этой ночью стали объекты на территории Дарницкого завода железобетонных конструкций.
🟥 В Киеве после ночных прилетов разгорелись сильные пожары.
🟥 Российские БПЛА наносят удары по целям в Харькове.
🟥 Взрывы гремят в Одессе.
🟥 По Одессе и окрестностям наносятся удары крылатыми ракетами.
🟥 По объектам в оккупированном Запорожье наносились удары реактивными "Геранями".
🟥 Минобороны РФ информировало, что российские войска ночью нанесли групповые удары по военным предприятиям в Киеве и портам Одесской области.
В столице были атакованы предприятия, производящие и хранящие беспилотники большой и средней дальности. В портах Одессы и Южном поражена инфраструктура для доставки и хранения военных грузов и топлива. Также при переходе в порты Одесской области поражены морское судно и быстроходный катер сил спецопераций ВСУ, перечислило ведомство.
🟥 Российские войска вплотную подошли к ряду позиций ВСУ у Славянска, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
🟥 В Белгородской области во время атаки ВСУ получили ранения пять человек, среди них два ребенка, сообщили в оперштабе региона.
🟥 В результате атаки БПЛА ВСУ в Никитовском районе Горловки ранены три сотрудника скорой медицинской помощи, рассказал глава города Иван Приходько.
🟥 ВСУ не удаётся отрезать Крым от остальной части России за счет ударов по ведущим к полуострову дорогам в Херсонской области, заверил губернатор Владимир Сальдо.
"Там, где требуется, оперативно организуем ремонтные и восстановительные работы, движение перенаправляется, принимаются дополнительные меры безопасности. Конечно, обстановка непростая. Враг пытается создать людям неудобства, посеять тревогу, ударить по гражданской логистике. Но Херсонская область остается связующим маршрутом с Крымом, и эта работа продолжается каждый день", - подчеркнул глава региона.
О других событиях - в материале Трамп верит в сделку, Европа готовится к худшему. Украина в международном контексте на сайте Украина.ру.
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СВОСпецоперацияКиевОдессаКрымВиталий КличкоДенис ПушилинВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
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