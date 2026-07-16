https://ukraina.ru/20260716/tramp-verit-v-sdelku-evropa-gotovitsya-k-khudshemu-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste-1081511127.html

Трамп верит в сделку, Европа готовится к худшему. Украина в международном контексте

Трамп верит в сделку, Европа готовится к худшему. Украина в международном контексте - 16.07.2026 Украина.ру

Трамп верит в сделку, Европа готовится к худшему. Украина в международном контексте

Президент США Дональд Трамп не исключает "заключения сделки" по Украине до конца его президентского срока. Об этом он заявил в интервью Fox News 15 июля

2026-07-16T06:25

2026-07-16T06:25

2026-07-16T06:25

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По собственному признанию американского лидера, ему казалось, что положить конец украинскому конфликту будет легко, потому что он лично находится в хороших отношениях с главами обоих государств. Теперь ему кажется, что российский лидер Владимир Путин готов к заключению сделки по Украине, рассказал Трамп в интервью американскому телеканалу.На пороге большой эскалацииТем временем чешский политолог Петр Друлак в интервью изданию Parlamentní listy предрекает начало самой опасной фазы конфликта на Украине. По его словам, противостояние вступает в новую, наиболее рискованную фазу, которая будет сопряжена с тяжелейшими потерями для Украины и несет прямые угрозы для Европы.По оценке политолога, об этом свидетельствует сближение позиций администраций США и Европы в вопросе поддержки Киева. Хотя Вашингтон не спешит финансировать новые поставки оружия, риторически американская сторона сдвинулась в сторону европейского подхода, отмечает он.В качестве примера Друлак приводит потенциальное разрешение на производство систем Patriot на Украиyе. Однако эксперт крайне скептически оценивает практическую реализацию этой идеи, указывая на технические и логистические сложности."Для запуска производства потребовалось бы несколько лет, и, кроме того, данный шаг поставил бы под угрозу саму систему Patriot, потому что до сих пор за пределами США она производилась только в Японии и Германии, на очень хорошо контролируемых территориях, где утечка информации была невозможна. В украинских условиях такое трудно себе представить", - рассказал Друлак.При этом он подчеркивает, что США продолжают оказывать ключевую поддержку в сфере разведки и соглашаются на удары по российской территории. Это, по его мнению, подталкивает Россию к официальному признанию конфликта войной не только с Украиной, но и с Западом в целом.Политолог констатирует, что шанс на мир, который открывался ранее, упущен, и теперь урегулирование невозможно без предварительного витка насилия. Особенно уязвимой стороной в этой фазе станет Украина, так как ответные удары России, вероятно, станут более мощными и разрушительными, считает он."Мы все дальше от тех времен, когда Трамп открыл определенные возможности и дал шанс миру… По крайней мере ясно, что мир невозможен без серьезной эскалации, которая, судя по всему, больно отразится на украинцах", - полагает Друлак.В интервью он также коснулся украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. По словам чешского политолога, хотя они болезненны для РФ и усиливают внутрироссийские настроения в пользу скорейшего завершения конфликта, это не меняет ситуации на линии фронта, которая складывается благоприятно для России.Эксперт прямо заявляет, что Европа стоит на пороге опасной фазы, которая грозит ей "огромными сокрушительными потерями", и не исключает прямого вступления в конфликт части европейских стран НАТО.Отвечая на вопрос о возможном применении Россией тактического ядерного оружия, Друлак заявил, что у России остается значительный арсенал конвенциональных (неядерных) средств для эскалации, которые пока не исчерпаны, поэтому до крайней меры дело может не дойти. Однако он признает, что недовольство в российском обществе растет, что может оказывать давление на руководство.Здесь Друлак обращает внимание на радикальные заявления некоторых российских официальных лиц, таких как Дмитрий Медведев. По его мнению, это не спонтанные выпады, а продуманная тактика "хорошего и плохого полицейского", где президент Путин выступает в роли умеренного полюса, а его окружение в роли "вентиля" для радикальных настроений.В заключение политолог проводит параллель с европейскими политиками, отмечая, что в Европе подобные радикальные призывы, возможно, менее контролируемы и служат для укоренения в общественном сознании экстремистского образа России. При этом Друлак подчеркивает, что наряду с крайними проявлениями, в Европе существовали и более-менее умеренные."Скажем, кое-кто, говоря о поражении России, говорил, что она не потерпит полного поражения, а будет принуждена к определенным уступкам, и это звучит как будто разумно", - подытожил Друлак.Чуда не будетШвейцарское издание Neue Zürcher Zeitung возвращается к недавно прошедшему саммиту НАТО и обещаниям Трампа отдать украинцам лицензию по производству ракет-перехватчиков для Patriot.Газета напоминает, что с таким же обещанием в отношении аналогичного французского изделия — ракет-перехватчиков Aster 30, выступил на днях и президент Франции Эммануэль Макрон. Кроме того, девять стран континента совместно с Украиной решили создать общеевропейскую систему противоракетной обороны.Европа и США обещают Украине новые проекты в сфере ПРО, однако их реализация займет годы, пишет Neue Zürcher Zeitung. Запад поздно спохватился: промедление уже сейчас сказывается на возможностях Киева отражать российские удары — и ситуация будет только ухудшаться, ожидают авторы статьи.Швейцарские журналисты обвиняют США и Европу в том, что они "слишком робко занимались расширением производственных мощностей", несмотря на предупреждения экспертов, что Украине потребуется поддержка в области противовоздушной обороны, которые появились еще в первые недели СВО.По их словам, за последние годы было упущено драгоценное время — только в январе этого года США приняли решение утроить производство ракет Patriot в долгосрочной перспективе."Ирония состоит в том, что теперь европейцы возлагают надежды именно на Украину. Ее оборонная промышленность под давлением конфликта оказалась гораздо расторопнее западных конкурентов. В основе альянса противоракетной обороны, о котором было объявлено в понедельник в Париже, лежит проект "Фрейя", реализуемый Украиной совместно с западноевропейскими партнерами. Его цель заключается в создании более доступной альтернативы системе ПВО Patriot", - пишет издание.В рамках проекта украинская оборонная компания Fire Point намерена разработать новую ракету-перехватчик FP-7.X, отмечается в публикации. Для нее западноевропейские предприятия должны предоставить отдельные компоненты, включая радиолокационные системы и технологии высокоточной навигации, утверждает швейцарская газета.Однако, вероятно, пройдут годы, прежде чем эти ракеты будут регулярно применяться против РФ, сетуют авторы статьи. Они напоминают, что строительство завода по выпуску ракет Patriot в Баварии продолжается с 2024 года. Хотя в нем и используются уже разработанные технологии. При этом и само производство вооружений также требует много времени, отмечает газета. По ее данным, изготовление одного только ракетного двигателя для ракет-перехватчиков Patriot занимает 2,5 года."Это показывает, что в одночасье нарастить объемы выпуска невозможно. Не стоит надеяться на чудо, если правительства своевременно не создают для него необходимых условий", - констатирует Neue Zürcher Zeitung.Визовая политика ЕС против состоятельных русских туристовФранцузское издание Le Figaro 15 июля сообщает, что предложение Еврокомиссии запретить въезд в ЕС российским солдатам и ветеранам боевых действий, участвовавшим ранее в конфликте на Украине пока сталкивается с неодобрением Парижа и Рима. По мнению Парижа, инициатива абсурдна с любой точки зрения, отмечает газета."Стоит ли запрещать въезд в Европу российским солдатам и ветеранам боевых действий, участвовавшим в конфликте на Украине? Около десятка стран ЕС, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Кая Каллас считают, что да. Однако другие государства, включая Францию, высказали серьезные возражения против такого запрета", - говорится в статье, посвященной этому вопросу.При этом Каллас не намерена сдаваться, отмечают французские журналисты, цитируя слова главы европейской дипломатии о том, что Евросоюз все равно "не должен позволить этим опасным людям въезжать в Европу", так как это риск для его собственной безопасности."Французские дипломаты, в свою очередь (…) подчеркивают, что состоятельные российские туристы, оказавшиеся под прицелом критики, редко являются ветеранами боевых действий на Украине. Кроме того, они сомневаются в юридическом обосновании такого общего запрета на въезд, особенно в определении понятия "ветеран"", - пишет Le Figaro.Со своей стороны добавим, что европейским чиновникам и пропагандистам на их службе стоило бы сначала договориться между собой, а только потом выступать с инициативами по поводу выдачи виз для российских граждан.Ранее в этом месяце в соцсетях появился вброс на тему того, что российские власти всерьез рассматривают введение выездных виз для своих граждан. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подобные сообщения назвала "ахинеей" и "классикой иноагентства".Но если посмотрим на вопрос глазами западной пропаганды, мы увидим здесь очевидную нестыковку — вряд ли участники боевых действий потребуют европейских виз, ведь они в первую очередь стали бы "невыездными" если бы Россия действительно приняла закон, о котором говорят западные иноагенты.

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, россия, европа, дональд трамп, владимир путин, дмитрий медведев, ес, нато, еврокомиссия, мир без границ