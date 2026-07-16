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СБУ интересуется экс-министром обороны, Рада дезориентирована

СБУ интересуется экс-министром обороны, Рада дезориентирована - 16.07.2026 Украина.ру

СБУ интересуется экс-министром обороны, Рада дезориентирована

Отправленный накануне в отставку министр обороны Украины Михаил Фёдоров стал уязвим для СБУ. Об этом сообщает 16 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-16T17:21

2026-07-16T17:21

2026-07-16T17:21

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Глава Минобороны Украины ушёл в отставку вместе с другими министрами. Верховная Рада Украины обсуждает эту вакансию и другие назначения.Следующее плановое заседание Верховной Рады Украины запланировано на 18 августа — у нардепов полная дезориентация. Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко*. По его информации, главы МО, МИД, СБУ и внешней разведки останутся исполняющими обязанности на своих постах. Другой нардеп Ярослав Железняк опровергает эту информацию, заявляя, что новых и.о. должен назначить Кабмин. Его коллега-нардеп Василевская-Смаглюк, наоборот, сказала украинским СМИ, что "по министру обороны нужно подождать пару часов"."В общем, в украинском поезде начался полный кошмар. На деле Рада может в любой момент собраться на внеочередное заседание, когда Зеленский подаст кандидатуры министров", - констатировал тг-канал. Он также отметил, что, вероятно, Фёдоровым заинтересовались в СБУ. По информации экс-нардепа Игоря Мосийчука*, эта спецслужба в ускоренном режиме готовится предъявить обвинение бывшему министру обороны. "Дело, главным информатором по которому стал бывший товарищ Федорова Крячко, связано с получением денег (около 70 миллионов долларов) от сети мошеннических колл-центров и онлайн-казино", - пояснили авторы тг-канала.Они также обратили внимание на другие криминальные страницы биографий кандидатур киевского режима.* внесён в список террористов и экстремистовВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, алексей гончаренко, ярослав железняк, ольга василевская-смаглюк, сбу, рада, верховная рада