https://ukraina.ru/20260716/filmy-o-zaschitnikakh-donbassa-zakonotvorchestvo-i-meditsina-na-khersonschine-16-iyulya-vecherniy-efir-1081559247.html

Фильмы о защитниках Донбасса, законотворчество и медицина на Херсонщине. 16 июля, вечерний эфир

Фильмы о защитниках Донбасса, законотворчество и медицина на Херсонщине. 16 июля, вечерний эфир - 16.07.2026 Украина.ру

Фильмы о защитниках Донбасса, законотворчество и медицина на Херсонщине. 16 июля, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 16.07.2026

2026-07-16T19:32

2026-07-16T19:32

2026-07-16T19:32

донбасс

иван лизан

"оплот"

украина.ру

единая россия

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Тема дня Новороссии. Серия документальных фильмов о военнослужащих, которые освобождают Донбасс. Гость: Виктория Цыпленкова - военкор телеканала "Оплот", автор серии документальных фильмов "Позывные"* Аналитика от издания Украина.ру. Что происходит в украинской экономике и энергетике. Гость: Иван Лизан – экономист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"* Важный разговор. Молодой парламент Херсонщины, перезагрузка региона. Гость: Татьяна Томилина - председатель Херсонской областной Думы, депутат – член фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Херсонской областной Думе

донбасс

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

донбасс, иван лизан, "оплот", украина.ру, единая россия, новороссия сегодня, видео