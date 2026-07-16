https://ukraina.ru/20260716/filmy-o-zaschitnikakh-donbassa-zakonotvorchestvo-i-meditsina-na-khersonschine-16-iyulya-vecherniy-efir-1081559247.html
Фильмы о защитниках Донбасса, законотворчество и медицина на Херсонщине. 16 июля, вечерний эфир
Фильмы о защитниках Донбасса, законотворчество и медицина на Херсонщине. 16 июля, вечерний эфир - 16.07.2026 Украина.ру
Фильмы о защитниках Донбасса, законотворчество и медицина на Херсонщине. 16 июля, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 16.07.2026
2026-07-16T19:32
2026-07-16T19:32
2026-07-16T19:32
донбасс
иван лизан
"оплот"
украина.ру
единая россия
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Тема дня Новороссии. Серия документальных фильмов о военнослужащих, которые освобождают Донбасс. Гость: Виктория Цыпленкова - военкор телеканала "Оплот", автор серии документальных фильмов "Позывные"* Аналитика от издания Украина.ру. Что происходит в украинской экономике и энергетике. Гость: Иван Лизан – экономист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"* Важный разговор. Молодой парламент Херсонщины, перезагрузка региона. Гость: Татьяна Томилина - председатель Херсонской областной Думы, депутат – член фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Херсонской областной Думе
донбасс
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/10/1081558792_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_777d83121bab38457dde70f9beb9a440.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
донбасс, иван лизан, "оплот", украина.ру, единая россия, новороссия сегодня, видео
Донбасс, Иван Лизан, "Оплот", Украина.ру, Единая Россия, Новороссия сегодня
* Новости и фронтовые сводки.
* Тема дня Новороссии. Серия документальных фильмов о военнослужащих, которые освобождают Донбасс. Гость: Виктория Цыпленкова - военкор телеканала "Оплот", автор серии документальных фильмов "Позывные"
* Аналитика от издания Украина.ру. Что происходит в украинской экономике и энергетике. Гость: Иван Лизан – экономист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"
* Важный разговор. Молодой парламент Херсонщины, перезагрузка региона. Гость: Татьяна Томилина - председатель Херсонской областной Думы, депутат – член фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Херсонской областной Думе