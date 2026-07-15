https://ukraina.ru/20260715/vpervye-s-1983-goda-legendarnyy-teatr-kukol-v-donetske-poluchil-kompleksnoe-obnovlenie-1081504902.html
Впервые с 1983 года: легендарный театр кукол в Донецке получил комплексное обновление
Впервые с 1983 года: легендарный театр кукол в Донецке получил комплексное обновление - 15.07.2026 Украина.ру
Впервые с 1983 года: легендарный театр кукол в Донецке получил комплексное обновление
Донецком республиканском академическом театре кукол стартовал капитальный ремонт кровли — впервые с 1983 года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства ДНР Кирилл Макаров
2026-07-15T17:46
2026-07-15T17:46
2026-07-15T17:58
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Работы ведутся в рамках национального проекта "Семья", общая стоимость — более 35 миллионов рублей. Завершить ремонт планируется до 15 ноября 2026 года. В прошлом году в театре уже модернизировали систему вентиляции на сумму более 15 миллионов рублей. Следующим этапом станет капитальный ремонт фасада, запланированный на 2027 год."Для тысяч детей именно этот театр становится первым в жизни. За прошедший сезон его посетили более 57 тысяч зрителей. Хочется, чтобы первое знакомство с искусством происходило в здании, которое само воспитывает уважение к культуре", — отметил Макаров.Культура Донбасса возрождается. Несмотря на все трудности, республика вкладывает средства в восстановление знаковых объектов, возвращая детям праздник. Подробнее – в материале Это не мелочи: что происходит в новых регионах России на 15 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, донецк, донецкая народная республика, кирилл макаров
Новости, Россия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Кирилл Макаров
Впервые с 1983 года: легендарный театр кукол в Донецке получил комплексное обновление
17:46 15.07.2026 (обновлено: 17:58 15.07.2026)
Донецком республиканском академическом театре кукол стартовал капитальный ремонт кровли — впервые с 1983 года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства ДНР Кирилл Макаров
Работы ведутся в рамках национального проекта "Семья", общая стоимость — более 35 миллионов рублей. Завершить ремонт планируется до 15 ноября 2026 года.
В прошлом году в театре уже модернизировали систему вентиляции на сумму более 15 миллионов рублей. Следующим этапом станет капитальный ремонт фасада, запланированный на 2027 год.
"Для тысяч детей именно этот театр становится первым в жизни. За прошедший сезон его посетили более 57 тысяч зрителей. Хочется, чтобы первое знакомство с искусством происходило в здании, которое само воспитывает уважение к культуре", — отметил Макаров.
Культура Донбасса возрождается. Несмотря на все трудности, республика вкладывает средства в восстановление знаковых объектов, возвращая детям праздник. Подробнее – в материале Это не мелочи: что происходит в новых регионах России на 15 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.