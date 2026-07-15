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ПВО за ночь сбила почти сотню вражеских дронов над Россией

ПВО за ночь сбила почти сотню вражеских дронов над Россией - 15.07.2026 Украина.ру

ПВО за ночь сбила почти сотню вражеских дронов над Россией

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ, передает 15 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-15T07:57

2026-07-15T07:57

2026-07-15T07:58

сво

спецоперация

пво

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ростовская область

краснодарский край

геннадий алехин

украина.ру

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Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Мужчина пострадал в результате падения обломков сбитого БПЛА в пригороде Воронежа, сообщил губернатор Александр Гусев. Он находится в больнице. Также повреждено три частных дома.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в канале на платформе "Макс" рассказал, что БПЛА уничтожили в Ростове-на-Дону. Никто не пострадал. Однако в Железнодорожном районе обломки БПЛА повредили кровлю частного дома, а в Советском районе взрывной волной повреждено остекление в одной из квартир жилого дома.Об успехах россиян - в материале Штурмовые подразделения "Севера" развивают наступление в Харьковской области — Алехин на сайте Украина.ру.

россия

ростовская область

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сво, спецоперация, пво, россия, ростовская область, краснодарский край, геннадий алехин, украина.ру