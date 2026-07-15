https://ukraina.ru/20260715/chto-eto-bylo-10-let-so-dnya-popytki-voennogo-myatezha-v-turtsii-1081329082.html

Что это было? 10 лет со дня попытки военного мятежа в Турции

Что это было? 10 лет со дня попытки военного мятежа в Турции - 15.07.2026 Украина.ру

Что это было? 10 лет со дня попытки военного мятежа в Турции

В ночь с 15 на 16 июля 2016 года группа турецких военных попыталась захватить власть в стране. Однако большинство силовиков осталось на стороне президента Реджепа Эрдогана, который подавил мятеж и лишь усилил свою власть

2026-07-15T16:00

2026-07-15T16:00

2026-07-15T16:00

история

история

турция

анкара

стамбул

эрдоган

гюлен

барак обама (старший)

ввс

ес

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Информация о начале военного мятежа в Турции появилась 15 июля 2016 года около 23:00 по местному времени (совпадает с московским). В столице Турции Анкаре были слышны звуки перестрелки, над Анкарой появились военные вертолёты и самолёты. Позже выяснилось, что мятежники захватили авиабазу Акинджи вместе с находившимися на ней истребителями-бомбардировщиками F-16.Два моста через Босфор в Стамбуле были перекрыты военными, перестал работать международный аэропорт Стамбула имени Ататюрка, к которому была стянута бронетехника, в аэропорту произошла перестрелка. Турецкий чиновник на условиях анонимности рассказал местным СМИ, что солдаты были подняты по тревоге в нескольких городах Турции, но не уточнил их названий.Первым из турецких политиков о попытке военного переворота сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. По словам премьера, её предприняли "некоторые военные подразделения". Он отметил, что турецкие власти контролируют ситуацию в стране и не допустят, чтобы переворот был успешным.Около 23:30 группа турецких военных, которая назвала себя "Совет мира в стране", получила доступ к эфиру государственного телеканала TRT. В его эфире было зачитано заявление, согласно которому "вооружённые силы Турции полностью взяли власть в стране для восстановления конституционного порядка, прав и свобод человека, верховенства закона и безопасности, которые были нарушены".В заявлении отмечалось, что все международные обязательства Турции остаются в силе. Военные пообещали подготовить для страны новую Конституцию, а также заявили, что "светский характер власти в Турции был подорван". Было объявлено о введении военного положения и комендантского часа. Позднее вещание TRT было прервано.За ночь участники переворота обстреляли ряд важных объектов в Анкаре, в том числе здание генштаба, штаб-квартиру полиции и МВД, а на здание парламента и резиденцию президента в Анкаре были совершены авианалёты. Мятежники захватили заложников в здании турецкого генштаба в Анкаре, среди которых оказался и начальник генштаба Хулуси Акар.Президент Реджеп Эрдоган избежал ареста. Он находился в курортном городе Мармарис и покинул отель за несколько минут до того, как туда прибыли военные.Бывший турецкий военный, знакомый с ситуацией, сообщил агентству Reuters, что у мятежников была возможность сбить самолет Эрдогана, летевший из Мармариса в Стамбул. По его словам, минимум два самолета F-16 следили за бортом Эрдогана, пока он направлялся в Стамбул, на радарах истребителей находились также и два самолета сопровождения.Эрдоган перед вылетом в Стамбул обратился к нации и заявил о том, что была сделана попытка восстания против сплоченности и единства Турции. Трансляция обращения Эрдогана велась телеканалом CNN Turk – его сотрудник держал перед камерой смартфон, в котором Эрдоган выступал с обращением, используя программу FaceTime.По словам президента, инициатором переворота выступили сторонники движения "Хизмет" Фетхуллаха Гюлена, исламского общественного деятеля, который с 1999 года проживал в США. Эрдоган в своем обращении заявил, что попытку переворота осуществляет небольшая группа военных, которая "заплатит высокую цену". Турецкий президент заявил, что попытка переворота идет вразрез с волей народа, и призвал жителей Турции объединиться и "выходить на площади". На этот призыв откликнулись сотни тысяч граждан, выступивших против военного переворота. На площади Таксим в Стамбуле военные вступили в перестрелку с манифестантами, пришедшими выразить свой протест.Около 2:00 в эфире турецкого телеканала NTV представитель Национальной разведывательной организации Нух Йылмаз сообщил, что попытка переворота была "отражена", а находившийся в заложниках глава генштаба Турции освобождён. В Анкаре было сбито два вертолёта мятежников. Полиция арестовала большую часть участников переворота.Около 4:00 самолет с Эрдоганом приземлился в Стамбуле, где его встретили толпы сторонников. Выступая перед ними, президент Турции заявил, что случившееся было "предательством", и он использует провалившийся переворот как возможность провести чистку в армии.Утром 16 июля мятежные военные начали сдаваться. По данным турецкого генштаба, в попытке переворота участвовали почти 8,7 тыс. военных, что составляет 1,5% от численности армии, а руководили мятежом офицеры из командования жандармерией и ВВС. При этом командующие ключевыми подразделениями турецких вооружённых сил – Первой и Третьей армиями, а также силами специального назначения остались верны Эрдогану.В ходе мятежа были использованы три корабля, 74 танка, 246 БТР, 3992 единицы огнестрельного оружия. Также были задействованы 35 самолетов и 37 вертолетов. В результате мятежа погиб 251 гражданин Турции, ранения получили более двух тысяч человек (эта статистика не учитывает погибших мятежников).Лидеры Евросоюза 16 июля 2016 года выразили поддержку законной турецкой власти. Ведущие политики ЕС, собравшиеся накануне на саммите "Европа-Азия" в Улан-Баторе, подчеркнули, что Турция остается "ключевым партнёром" ЕС. Схожего мнения придерживался и тогдашний президент США Барак Обама.После попытки переворота по Турции прокатилась волна арестов, причём не только военных, но и высокопоставленных чиновников. В частности, прокуратура Анкары выдала ордера на арест 44 человек, в том числе губернаторов, вице-губернаторов и других руководящих сотрудников местных администраций. Всех их подозревали в связях с Гюленом. Также были уволены или отстранены от работы около 100 тысяч госслужащих, причем увольнения затронули практически все министерства и ведомства, были арестованы более 260 журналистов и закрыты 149 СМИ.Но самые масштабные чистки прошли в высшем армейском руководстве. Министр обороны Турции Фикри Ышык сообщил, что количество уволенных военнослужащих, включая сухопутные войска, ВМС, ВВС, жандармерию и силы береговой охраны, составляет 3725 человек. По данным вооружённых сил Турции, среди дезертиров – 9 генералов и адмиралов, в целом 137 человек.Несколько десятков турецких военных, служивших на базах НАТО в Германии, обратились к властям ФРГ с просьбой о предоставлении убежища, так как, по их словам, они попали под "зачистку" после попытки переворота в Турции и были вынуждены покинуть свои посты. Среди них было два генерала. Политическое убежище в Германии запросили также 35 турецких граждан с дипломатическими паспортами.В 2017 году на территории тюремного комплекса "Синджан" в пригороде Анкары начался процесс над организаторами и участниками мятежа. Для суда специально соорудили зал вместимостью полторы тысячи человек. Всего перед судом по обвинению в попытке захвата власти и покушению на жизнь президента Эрдогана предстали почти 500 человек, в том числе 25 генералов и 10 гражданских лиц.Бывшего командующего ВВС Турции Акина Озтюрка и ещё 23 путчистов приговорили к пожизненному заключению в 2019 году. Окончательный приговор был вынесен в ноябре 2020 года, 337 человек получили пожизненные сроки, 14 из них (10 военных летчиков и четверо штатских) – на усиленном режиме содержания.Шесть человек судили заочно, в том числе Гюлена и преподавателя теологии Адиля Оксуза. По мнению официальной Анкары, они стояли за неудавшейся попыткой переворота. При этом сторонники движения "Хизмет" полагают, что никакой попытки переворота вообще не было, а была инсценировка властей с целью сплотить вокруг себя турецкое общество и устранить оппозицию. Ещё 16 июля 2016 года Гюлен заявил, что его движение не имеет отношения к попытке переворота, и осудил произошедшее.Сторонники этой версии обращают внимание на то, что ещё в мае 2016 года Реджеп Эрдоган предупреждал: в скором времени движение "Хизмет" Гюлена будет признано террористической организацией. По их мнению, путч был нужен Эрдогану, чтобы воплотить эти планы в жизнь.В альтернативном докладе специальной парламентской комиссии от главной оппозиционной Народно-республиканской партии в 2017 году было отмечено, что путч был контролируемым, спрогнозированным, и не был подавлен заранее, чтобы достичь определённых целей в интересах правящего режима. Эту версию подтверждает то, что парламентской комиссии, которая занималась расследованием мятежа, не дали получить показания главы разведки Хакана Фидана, начальника генштаба Турции Хулуси Акара, а также некоторых ключевых фигурантов дела, находившихся под стражей.Как бы там ни было, военные, которые в Турции традиционно наводили порядок во время политических кризисов, больше не способны выполнять эту функцию. После путча состав армии сократился на треть, многие представители военной элиты или под арестом, или получили политическое убежище в Европе. Нынешняя армия Турции полностью лояльна Эрдогану.На волне беспрецедентного роста рейтинга Реджепа Эрдогана после подавления мятежа, президент Турции в апреле 2017 года успешно провёл референдум о поправках в Конституцию. Форма правления в Турции изменена на президентскую, а полномочия президента значительно расширены. Идея такого референдума появилась задолго до путча, но именно общий враг и рост поддержки властей после путча помогли Эрдогану получить необходимые 51,4% за изменение Конституции.

https://ukraina.ru/20230904/1049092817.html

https://ukraina.ru/20170419/1018561776.html

https://ukraina.ru/20201125/1029729927.html

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история, турция, анкара, стамбул, эрдоган, гюлен, барак обама (старший), ввс, ес, совет мира, f-16, 2010-е, переворот, мятеж, армия