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Буферная зона вдоль границ России расширяется

Буферная зона вдоль границ России расширяется - 14.07.2026 Украина.ру

Буферная зона вдоль границ России расширяется

Харьковское направление позволяет расширить буферную зону российского приграничья. Об этом сообщает 14 июля телеграм-канал "Фронтовая птичка"

2026-07-14T12:18

2026-07-14T12:18

2026-07-14T12:18

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В Харьковской области подразделения российской войсковой группировки "Север" атаковали позиции противника в районах Белого Колодезя, Бакшеевки, Лозовой, Устиновки, Анискина, Водяного, Слатина и Харькова.Штурмовые подразделения ВС РФ наступают в посёлке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах.За сутки северяне продвинулись до 400 метров и взяли в плен двух солдат 58-й мотопехотной бригады ВСУ. На Волчанском направлении штурмовые подразделения группировки войск "Север" продвинулись на 11 участках до 600 метров. На этом участке фронта ВС РФ планомерно расширяют зону контроля.В ходе последних боёв российским военнослужащим удалось продвинуться по посадкам и выбить ВСУ за балку западнее Белого Колодезя. Главную роль в этом сыграли операторы дронов, которые били по логистике украинской армии и заставили противника отступить, информирует "Фронтовая птичка".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Желающие" уронили баннер: как стартовал саммит в Париже. Хроника событий на утро 14 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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