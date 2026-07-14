Буферная зона вдоль границ России расширяется
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа 34-й артиллерийской дивизии на Харьковском направлении СВО
Харьковское направление позволяет расширить буферную зону российского приграничья. Об этом сообщает 14 июля телеграм-канал "Фронтовая птичка"
В Харьковской области подразделения российской войсковой группировки "Север" атаковали позиции противника в районах Белого Колодезя, Бакшеевки, Лозовой, Устиновки, Анискина, Водяного, Слатина и Харькова.
Штурмовые подразделения ВС РФ наступают в посёлке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах.
За сутки северяне продвинулись до 400 метров и взяли в плен двух солдат 58-й мотопехотной бригады ВСУ. На Волчанском направлении штурмовые подразделения группировки войск "Север" продвинулись на 11 участках до 600 метров. На этом участке фронта ВС РФ планомерно расширяют зону контроля.
В ходе последних боёв российским военнослужащим удалось продвинуться по посадкам и выбить ВСУ за балку западнее Белого Колодезя. Главную роль в этом сыграли операторы дронов, которые били по логистике украинской армии и заставили противника отступить, информирует "Фронтовая птичка".
Штурмовые подразделения ВС РФ наступают в посёлке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах.
За сутки северяне продвинулись до 400 метров и взяли в плен двух солдат 58-й мотопехотной бригады ВСУ. На Волчанском направлении штурмовые подразделения группировки войск "Север" продвинулись на 11 участках до 600 метров. На этом участке фронта ВС РФ планомерно расширяют зону контроля.
В ходе последних боёв российским военнослужащим удалось продвинуться по посадкам и выбить ВСУ за балку западнее Белого Колодезя. Главную роль в этом сыграли операторы дронов, которые били по логистике украинской армии и заставили противника отступить, информирует "Фронтовая птичка".
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