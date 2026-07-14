https://ukraina.ru/20260714/klyuchevaya-krepost-vsu-kimakovskiy-o-shturme-starogo-mekhanicheskogo-zavoda-v-kramatorske-1081431328.html

Ключевая крепость ВСУ: Кимаковский о штурме Старого механического завода в Краматорске

Ключевая крепость ВСУ: Кимаковский о штурме Старого механического завода в Краматорске - 14.07.2026 Украина.ру

Ключевая крепость ВСУ: Кимаковский о штурме Старого механического завода в Краматорске

Дружковка не станет серьезной преградой на пути к Краматорску, однако сам Краматорск — более сложная цель: его Старый механический завод сравним с "Азовсталью" по подземным коммуникациям. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал советник главы ДНР, ветеран боевых действий, эксперт Центра социально-консервативной политики Игорь Кимаковский

2026-07-14T06:00

2026-07-14T06:00

2026-07-14T06:00

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дружковка

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Говоря о перспективах наступления на Донецком направлении, Кимаковский оценил укрепления Дружковки и Краматорска. По его словам, Дружковка не настолько "крепкий орешек", чтобы создать больше проблем, чем Константиновка. Противник серьезно укрепил ее, окопал рвами и окружил минными полями, но для российских войск это не стало преградой. Как пояснил эксперт, артиллерийские и инженерные подразделения знают, как делать бреши в таких укреплениях и заграждениях.По словам эксперта, Старый механический завод в Краматорске — это как "Азовсталь" в Мариуполе. "И по размеру, и по катакомбам, и по убежищам. Он был единственным на весь СССР стратегическим предприятием, у которого даже была своя академия, где готовили кадры для непосредственной работы на заводе", — заявил Кимаковский.Он подчеркнул, что штурмовать его в лоб бессмысленно — нужен глубокий охват всей агломерации. "Это будет очень глубокий охват Славянско-Краматорской агломерации. И я мечтаю, что ГРУ Генштаба еще будет вести переговоры о том, чтобы взять в плен украинский гарнизон этих заводов", — добавил эксперт."Полагаю, Дружковка не настолько крепкий орешек", — резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария "Советник главы ДНР Игорь Кимаковский: ВС РФ бьют с трех сторон и создают большую дугу вокруг Краматорска" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.

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