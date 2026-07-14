Ключевая крепость ВСУ: Кимаковский о штурме Старого механического завода в Краматорске - 14.07.2026 Украина.ру
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Ключевая крепость ВСУ: Кимаковский о штурме Старого механического завода в Краматорске
Ключевая крепость ВСУ: Кимаковский о штурме Старого механического завода в Краматорске - 14.07.2026 Украина.ру
Ключевая крепость ВСУ: Кимаковский о штурме Старого механического завода в Краматорске
Дружковка не станет серьезной преградой на пути к Краматорску, однако сам Краматорск — более сложная цель: его Старый механический завод сравним с "Азовсталью" по подземным коммуникациям. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал советник главы ДНР, ветеран боевых действий, эксперт Центра социально-консервативной политики Игорь Кимаковский
2026-07-14T06:00
2026-07-14T06:00
новости
краматорск
дружковка
игорь кимаковский
украина.ру
азовсталь
донецкая народная республика
донбасс
наступление вс рф
славянск
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Говоря о перспективах наступления на Донецком направлении, Кимаковский оценил укрепления Дружковки и Краматорска. По его словам, Дружковка не настолько "крепкий орешек", чтобы создать больше проблем, чем Константиновка. Противник серьезно укрепил ее, окопал рвами и окружил минными полями, но для российских войск это не стало преградой. Как пояснил эксперт, артиллерийские и инженерные подразделения знают, как делать бреши в таких укреплениях и заграждениях.По словам эксперта, Старый механический завод в Краматорске — это как "Азовсталь" в Мариуполе. "И по размеру, и по катакомбам, и по убежищам. Он был единственным на весь СССР стратегическим предприятием, у которого даже была своя академия, где готовили кадры для непосредственной работы на заводе", — заявил Кимаковский.Он подчеркнул, что штурмовать его в лоб бессмысленно — нужен глубокий охват всей агломерации. "Это будет очень глубокий охват Славянско-Краматорской агломерации. И я мечтаю, что ГРУ Генштаба еще будет вести переговоры о том, чтобы взять в плен украинский гарнизон этих заводов", — добавил эксперт."Полагаю, Дружковка не настолько крепкий орешек", — резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария "Советник главы ДНР Игорь Кимаковский: ВС РФ бьют с трех сторон и создают большую дугу вокруг Краматорска" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.
краматорск
дружковка
донецкая народная республика
донбасс
славянск
славянско-краматорская агломерация
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новости, краматорск, дружковка, игорь кимаковский, украина.ру, азовсталь, донецкая народная республика, донбасс, наступление вс рф, славянск, славянско-краматорская агломерация, завод, штурм, сво, прогнозы сво, новости сво россия, дзен новости сво, новости сво, новости сво сейчас
Новости, Краматорск, Дружковка, Игорь Кимаковский, Украина.ру, Азовсталь, Донецкая Народная Республика, Донбасс, наступление ВС РФ, Славянск, Славянско-Краматорская агломерация, завод, штурм, СВО, прогнозы СВО, новости СВО Россия, дзен новости СВО, новости СВО, новости СВО сейчас

Ключевая крепость ВСУ: Кимаковский о штурме Старого механического завода в Краматорске

06:00 14.07.2026
 
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72-я мотострелковая бригада группировки войск Юг в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Дружковка не станет серьезной преградой на пути к Краматорску, однако сам Краматорск — более сложная цель: его Старый механический завод сравним с "Азовсталью" по подземным коммуникациям. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал советник главы ДНР, ветеран боевых действий, эксперт Центра социально-консервативной политики Игорь Кимаковский
Говоря о перспективах наступления на Донецком направлении, Кимаковский оценил укрепления Дружковки и Краматорска. По его словам, Дружковка не настолько "крепкий орешек", чтобы создать больше проблем, чем Константиновка.
Противник серьезно укрепил ее, окопал рвами и окружил минными полями, но для российских войск это не стало преградой. Как пояснил эксперт, артиллерийские и инженерные подразделения знают, как делать бреши в таких укреплениях и заграждениях.
По словам эксперта, Старый механический завод в Краматорске — это как "Азовсталь" в Мариуполе. "И по размеру, и по катакомбам, и по убежищам. Он был единственным на весь СССР стратегическим предприятием, у которого даже была своя академия, где готовили кадры для непосредственной работы на заводе", — заявил Кимаковский.
Он подчеркнул, что штурмовать его в лоб бессмысленно — нужен глубокий охват всей агломерации. "Это будет очень глубокий охват Славянско-Краматорской агломерации. И я мечтаю, что ГРУ Генштаба еще будет вести переговоры о том, чтобы взять в плен украинский гарнизон этих заводов", — добавил эксперт.
"Полагаю, Дружковка не настолько крепкий орешек", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст комментария "Советник главы ДНР Игорь Кимаковский: ВС РФ бьют с трех сторон и создают большую дугу вокруг Краматорска" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.
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НовостиКраматорскДружковкаИгорь КимаковскийУкраина.руАзовстальДонецкая Народная РеспубликаДонбасснаступление ВС РФСлавянскСлавянско-Краматорская агломерациязаводштурмСВОпрогнозы СВОновости СВО Россиядзен новости СВОновости СВОновости СВО сейчас
 
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