https://ukraina.ru/20260714/odezhda-so-smyslom-milliardy-investitsiy-v-dnr-14-iyulya-utrenniy-efir-1081450420.html

Одежда со смыслом, миллиарды инвестиций в ДНР. 14 июля, утренний эфир

Одежда со смыслом, миллиарды инвестиций в ДНР. 14 июля, утренний эфир - 14.07.2026 Украина.ру

Одежда со смыслом, миллиарды инвестиций в ДНР. 14 июля, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 14.07.2026

2026-07-14T13:39

2026-07-14T13:39

2026-07-14T13:39

донецкая народная республика

новороссия

донбасс

наталья курянская

адольф гитлер

игорь коломойский

общественная палата

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. "Роднить" - одежда со смыслом. Как луганский бренд меняет имидж Донбасса. Гость: Владислав Горбатюк - основатель бренда "Роднить"* Женщины Новороссии. О Соне Делоне – французской художнице, представительнице абстракционизма, уроженке Херсонской области. Гость: Наталья Курянская – член Общественной палаты ДНР* Время Новороссии. Новый этап инвестиционного развития ДНР: готовые проекты, льготы и социальная ответственность бизнеса. Гость: Максим Савенко - директор Корпорации развития Донбасса* Нам есть, чем гордиться. Розы, шахты, шампанское: привычный образ Донецка. Гость: Владимир Абдулаев, оператор-монтажер "Диалог регионы" и АНО ЦУР* Большое интервью. Приход к власти Адольфа Гитлера: правда ли, что нацистский переворот в Германии совершился демократическим путём и по воле народа? Есть ли аналогии с Украиной и, если есть, то какие? Гость: Константин Залесский – историк, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны. * В беседе упоминаются Игорь Коломойский, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также Украинская повстанческая армия (УПА), деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России.

донецкая народная республика

новороссия

донбасс

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

донецкая народная республика, новороссия, донбасс, наталья курянская, адольф гитлер, игорь коломойский, общественная палата, новороссия сегодня, видео