https://ukraina.ru/20260714/odezhda-so-smyslom-milliardy-investitsiy-v-dnr-14-iyulya-utrenniy-efir-1081450420.html
Одежда со смыслом, миллиарды инвестиций в ДНР. 14 июля, утренний эфир
Одежда со смыслом, миллиарды инвестиций в ДНР. 14 июля, утренний эфир - 14.07.2026 Украина.ру
Одежда со смыслом, миллиарды инвестиций в ДНР. 14 июля, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 14.07.2026
2026-07-14T13:39
2026-07-14T13:39
2026-07-14T13:39
донецкая народная республика
новороссия
донбасс
наталья курянская
адольф гитлер
игорь коломойский
общественная палата
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. "Роднить" - одежда со смыслом. Как луганский бренд меняет имидж Донбасса. Гость: Владислав Горбатюк - основатель бренда "Роднить"* Женщины Новороссии. О Соне Делоне – французской художнице, представительнице абстракционизма, уроженке Херсонской области. Гость: Наталья Курянская – член Общественной палаты ДНР* Время Новороссии. Новый этап инвестиционного развития ДНР: готовые проекты, льготы и социальная ответственность бизнеса. Гость: Максим Савенко - директор Корпорации развития Донбасса* Нам есть, чем гордиться. Розы, шахты, шампанское: привычный образ Донецка. Гость: Владимир Абдулаев, оператор-монтажер "Диалог регионы" и АНО ЦУР* Большое интервью. Приход к власти Адольфа Гитлера: правда ли, что нацистский переворот в Германии совершился демократическим путём и по воле народа? Есть ли аналогии с Украиной и, если есть, то какие? Гость: Константин Залесский – историк, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны. * В беседе упоминаются Игорь Коломойский, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также Украинская повстанческая армия (УПА), деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России.
донецкая народная республика
новороссия
донбасс
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0e/1081450302_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_de27c6cdd951f413b8f5976e34c48426.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
донецкая народная республика, новороссия, донбасс, наталья курянская, адольф гитлер, игорь коломойский, общественная палата, новороссия сегодня, видео
Донецкая Народная Республика, Новороссия, Донбасс, Наталья Курянская, Адольф Гитлер, Игорь Коломойский, общественная палата, Новороссия сегодня
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. "Роднить" - одежда со смыслом. Как луганский бренд меняет имидж Донбасса. Гость: Владислав Горбатюк - основатель бренда "Роднить"
* Женщины Новороссии. О Соне Делоне – французской художнице, представительнице абстракционизма, уроженке Херсонской области. Гость: Наталья Курянская – член Общественной палаты ДНР
* Время Новороссии. Новый этап инвестиционного развития ДНР: готовые проекты, льготы и социальная ответственность бизнеса. Гость: Максим Савенко - директор Корпорации развития Донбасса
* Нам есть, чем гордиться. Розы, шахты, шампанское: привычный образ Донецка. Гость: Владимир Абдулаев, оператор-монтажер "Диалог регионы" и АНО ЦУР
* Большое интервью. Приход к власти Адольфа Гитлера: правда ли, что нацистский переворот в Германии совершился демократическим путём и по воле народа? Есть ли аналогии с Украиной и, если есть, то какие? Гость: Константин Залесский – историк, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны.
* В беседе упоминаются Игорь Коломойский, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также Украинская повстанческая армия (УПА), деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России.